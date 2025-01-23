舊衣回收2025｜UNIQLO/H&M/救世軍/ZARA等10大回收計劃 上門/回收箱地點一覽
舊衣回收2025目錄
舊衣回收2025｜1.香港地球之友計劃
「香港地球之友舊衣回收計劃」自2001年起正式展開，透過在屋苑、醫院或其他適合的地點設立回收點，集中收集舊衣物、鞋履及手袋等物品。現時，全港已有超過200個回收點分佈各區，方便市民參與回收。收集到的舊衣一部分會免費分發給有需要的人士，其餘則出售至需求地區，所得收益用於支持各項環保活動。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 清潔的衣物（包括全新或二手）
- 鞋履、手袋或背包
- 配飾（如頸巾等）
不可回收物品：
- 破損或不潔的衣物
- 制服、團體活動服飾
- 皮草產品、睡衣、床上用品、毛巾
- 貼身衣物（如內衣褲、襪子等）
捐贈要求：
- 衣物需保持完整無破損，適合再次穿著或捐贈
- 建議在捐贈前徹底清洗衣物
回收方式一覽
1. 長期設置回收箱
香港地球之友於多個機構及屋苑內設置回收箱，市民可直接投放舊衣物。這些回收箱的收集頻率會根據回收量進行調整，並已購買第三者責任保險及火險，確保回收過程安全。
2. 短期回收活動
若某些機構或屋苑未能設置固定回收箱，可選擇舉辦為期數星期的短期回收活動。期間收集的舊衣物由管理處代為存放，活動結束後主辦單位會統一安排回收。
3. 上門回收服務
若有意捐贈至少3袋舊衣（每袋不小於紅白藍袋的標準尺寸24cm×12cm×28cm），可提前7個工作天聯絡地球之友（WhatsApp至6485 4464）安排上門回收服務。但需注意以下限制：
- 捐贈地點附近若已設回收箱（距離少於100米）則不提供上門服務
- 唐樓或無電梯的建築不適用
- 捐贈地點需提供合法的泊車位，包括貨車上下貨專用區域
如對香港地球之友舊衣回收服務有興趣，請直接聯絡相關負責單位了解更多詳情。
舊衣回收2025｜2.基督教勵行會
基督教勵行會一直致力於推動環保與社會援助，所回收的衣物主要在「勵行站」義賣，部分則轉贈予服務對象及弱勢社群，未能本地消化的衣物會出口至發展中國家，進一步推動資源循環再用。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 全新或二手衣物
- 飾物及手袋
- 玩具及鞋履
不可回收物品：
- 破舊或有異味的衣物
- 貼身衣物（如內衣褲）及帶標誌的制服
- 家居用品如床單、毛巾及窗簾
捐贈要求：
- 衣物需達八成新或以上
- 建議在捐贈前先清洗，確保物品清潔
回收方式詳情
1. 上門回收服務
基督教勵行會提供免費上門回收服務，適用於捐贈至少3袋紅白藍袋大小（高約61-66cm）的衣物。如捐贈不足3袋，需繳付港幣$200捐款，所得款項將用於支持社會及人道服務。
注意事項：
- 上門回收僅限於有電梯直達的樓層，唐樓不適用
- 若需上落超過3級樓梯，需提前通知安排
- 上門回收前，請捐贈者提供物品照片作參考
回收服務熱線：2456 2220
2. 社區舊衣回收箱
捐贈者可將舊衣物放入各區的「社區舊衣回收箱」，方便快捷。
3. 親身捐贈
市民亦可親身到基督教勵行會總辦事處或旗下的「綠創館」進行捐贈，支持環保與社會公益。
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舊衣回收2025｜3.救世軍循環再用計劃
救世軍的「循環再用計劃」誕生於1953年，源於石硤尾木屋區大火後的一場慈善行動。救世軍當時為災民籌集物資，逐步將這項救援活動發展為一個系統化的回收再利用計劃。透過接受各界捐贈物資，該計劃不僅支援弱勢群體，也致力於減少廢物對環境的影響。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 全新或清潔完整的二手衣服、鞋履、手袋及配飾
- 小型家庭電器（需性能良好）
- 有合法版權的軟件、光碟等
- 全新的毛公仔、玩具、文具、書籍及禮品
- 65吋或以下平面電視、顯示器、電腦（桌上型、手提及平板電腦）、打印機、掃描器
不可回收物品：
- 傢俬及大型電器
- 二手床上用品及毛公仔
- 貼身用品（如內衣褲及睡衣）
- 二手餐具及煮食用具
- 教科書、色情或暴力內容的書籍及物品
- 藥品、食品及醫療用品
- 已損壞物品及皮草產品
捐贈要求：
- 衣物需達八成新或以上
- 捐贈前建議清洗舊衣，確保物品乾淨整潔
回收形式一覽
1. 點對點收集服務
當捐贈物品數量達到5袋大紅白藍袋或更多，救世軍可安排免費上門回收服務。請提前聯絡救世軍（Whatsapp 9688 5670 或致電 2332 4433），並提供捐贈數量和地點。運輸安排將根據實際情況進行。
注意：唐樓或無電梯的樓宇暫不適用於此服務。
2. 捐贈至物資捐贈箱
市民亦可將物品直接捐贈至救世軍於各區設置的物資捐贈箱，或送往家品店。如果捐贈量大於5袋大紅白藍袋，建議送至大型物資捐贈站，方便統一處理。
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舊衣回收2025｜4.賽馬會「回收轆轆」計劃
賽馬會「回收轆轆」計劃由基督教家庭服務中心主辦，並由香港賽馬會慈善信託基金捐助，旨在推動環保和資源重用。該計劃以東九龍地區（包括將軍澳、西貢、黃大仙及九龍城）為主要服務範圍，透過流動環保車收集各類可重用物品，方便市民參與。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 恤衫及T恤
- 褲子、裙子及外套
- 背包及其他袋類
不可回收物品：
- 內衣褲及泳衣
- BB衣物
- 過於骯髒或污損的衣物
捐贈要求：
- 僅接受春夏季衣物
- 衣物需保持八成新或以上
回收形式詳情
賽馬會「回收轆轆」計劃採用流動環保車形式進行回收，每月會定期停泊於指定地點，方便市民將舊衣物捐贈。具體停泊時間及地點可瀏覽「回收轆轆」官方網站獲取最新資訊。
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舊衣回收2025｜5.長春社舊衣回收服務
長春社自2000年10月起開展舊衣回收活動，致力於為市民提供便捷的回收途徑。其回收服務覆蓋學校、屋苑，以及由政府管理的公園和社區中心等設施。回收所得收益將全數用於支持環境教育計劃，回收的舊衣物主要出口至東南亞國家（如柬埔寨）進行重用，實現資源的最大化利用。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 衣物（全新或二手均可）
- 鞋履
- 手袋及背囊
不可回收物品：
- 破損或殘舊的衣物
- 款式過時的厚衣及男士西裝
- 制服及團體活動外套
- 床上用品、貼身衣物（如內衣褲）
捐贈要求：
- 衣物需無污漬、破爛、發黃或發霉
- 建議捐贈前徹底清洗衣物，並確認未遺留私人物品或垃圾
回收方式詳情
1. 社區舊衣回收箱
市民可將舊衣物投入全港各地鄰近的舊衣回收箱，方便快捷，適合日常回收需求。
2. 預約上門回收
若捐贈數量達5個「紅白藍」袋（約寬27 x 高30 x 深13.5寸）或以上，可申請免費上門回收服務。注意事項如下：
- 回收地點需具備合法停車位置（如大廈停車場或大廈門外）
- 需提前至少一星期致電 2728 6781 預約回收時間
- 港島區僅於星期三及星期日提供上門服務
預約回收流程：
- 致電長春社預約服務，提供捐贈數量及回收地址
- 預約成功後，將於5個工作天內收到WhatsApp或電郵確認信，內附詳細安排
- 回收當日，司機將依據行程聯絡捐贈者，確認到達時間
優先服務對象包括：附近無回收點、獨居長者及行動不便人士。
3. 親身捐贈
如希望親身捐贈，市民可預約前往賽馬會長春社綠滿林廊。捐贈者需於辦公時間內預約（星期一至五 上午9:30至下午1:00；下午2:30至6:00）。預約成功後，將於3個工作天內收到確認信，並需自行支付相關運輸費用。
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舊衣回收2025｜6.社區舊衣回收箱計劃
「社區舊衣回收箱計劃」由民政事務總署推動，是一項社區參與計劃，旨在透過非政府機構、政府部門及各區議會的合作，方便市民就近捐贈舊衣物。回收箱分佈於社區會堂、休憩處、公園、體育中心及圖書館等公共設施，部分亦設於私人樓宇或商場的公共空間，提供全港性的回收網絡。
社區舊衣捐贈須知
接受衣物：
- 清潔的衣服（全新或二手皆可）
- 鞋履及配飾（如頸巾）
- 布偶、手袋及背包
不接受衣物：
- 破損或不潔的衣物
- 制服及窗簾
- 二手貼身衣物（如內衣、毛巾及襪子）
- 皮草產品、傢俬及二手床褥或床上用品
捐贈要求：
- 衣物需保持清潔，適合再次使用或捐贈
社區舊衣回收箱地點
社區舊衣回收箱已覆蓋港九新界多個地區，分佈於以下公共場所：
- 社區會堂
- 公園及休憩處
- 體育中心及圖書館
部分私人樓宇及商場的公共空間亦設有回收箱，方便不同地區的市民就近捐贈。市民可查詢鄰近的回收箱位置，輕鬆參與回收計劃。
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舊衣回收2025｜7.ZARA舊衣捐贈計劃
ZARA推出的舊衣捐贈計劃是其可持續發展策略的重要部分，旨在減少服裝浪費，並積極履行社會責任。透過與本地非營利組織合作，ZARA將回收的衣物賦予第二次生命，幫助社區內有需要的人士。部分捐贈衣物中的材料（如100%棉花、羊毛或聚酯纖維）會被回收再利用製成新布料，其餘則用於建築或汽車行業。
ZARA捐贈須知
可捐贈物品：
- 不限於ZARA品牌的衣物
- 各類衣物、居家服、鞋類、飾品及珠寶
捐贈要求：
- 所有捐贈物品需妥善封口包裝，並放置於一個袋子內
捐贈形式詳情
1. 寄送至ZARA商店
ZARA門市內設有專門的衣物回收箱，市民可將整理好的舊衣物包裝後，直接投入回收箱中，方便快捷。
2. 線上捐贈（到府收取服務）
ZARA亦提供「到府收取捐贈衣物」的服務。市民在完成購物或安排其他配送時，可要求配送人員前往相同地址收取捐贈包裹。注意包裹尺寸需小於50公分 x 50公分 x 50公分，且無需附加任何識別標籤。
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舊衣回收2025｜8.UNIQLO舊衣回收服務
日本知名連鎖服裝品牌UNIQLO積極推動環保理念，設有專門的舊衣回收服務。UNIQLO會集中收集捐贈的衣物，經過中央分配與處理後，將合適的服裝捐贈給需要幫助的人，實現資源的循環利用。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- UNIQLO品牌的衣物
- GU品牌的衣物
不可回收物品：
- 嚴重破損的衣物
- 內衣褲、鞋履及飾物
捐贈要求：
- 捐贈前請清洗衣物，確保其乾淨整潔
- 確認衣物內沒有遺留個人物品
回收形式詳情
UNIQLO提供簡單方便的回收方式，市民可將不需要的二手UNIQLO或GU品牌衣物帶至全線香港及澳門的門市，交給收銀處店員處理即可。捐贈的衣物會被統一進行分類處理，發揮其最大價值。
舊衣回收2025｜9.H&M舊衣回收計劃
H&M於2013年推出全球舊衣回收計劃，致力於減少服裝浪費，推動資源循環利用。捐贈的舊衣物若仍可穿著，將被分類為二手衣服再次銷售；若不適合再穿著，則會用於製作再生系列產品或轉化為抹布。此外，其餘無法直接利用的衣物和紡織品將被撕成纖維，用於製造絕緣材料等實用產品。
可回收與不可回收物品
可回收物品：
- 任何品牌、任何狀況的衣服或紡織品
不可回收物品：
- 鞋履
- 內衣
捐贈要求：
- 不設特定要求，任何清理後的衣物均可捐贈
回收形式詳情
H&M的回收方式簡單便捷：市民可將不再需要的任何品牌或狀況的衣服及紡織品帶到H&M門市，直接交予收銀處即可完成捐贈。所有捐贈物品將被送往專業處理中心進行分類及再利用。
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舊衣回收2025｜10.Redress舊衣回收
Redress是一家總部設於香港的環保慈善機構，致力於推動可持續時尚，減少服裝浪費。該機構與多個國際知名時尚品牌合作，在其店內設置舊衣回收箱，方便顧客捐贈任何品牌的衣物。Redress將收集的舊衣進行重複使用、重新發售及回收，讓更多人參與推動循環時尚經濟，為環境保護作出貢獻。
Redress捐贈須知
可回收物品：
- 男裝、女裝、童裝及嬰兒裝
- 時尚配件（如手袋、圍巾）
不可回收物品：
- 鞋履
- 家居織品（如咕𠱸、毛巾及窗簾，Zara Home回收點除外）
- 發霉或損毀的衣物及手袋
- 校服及公司制服
捐贈要求：
- 衣物需在捐贈前徹底清洗，保持乾淨整潔
Redress衣物收集箱地點
Redress在多個品牌店內設置回收箱，方便市民就近捐贈舊衣物，可查看衣物收集箱地點清單了解，為時尚與環保出力。
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舊衣回收2025｜UNIQLO/H&M/救世軍/ZARA等10大回收計劃 上門/回收箱地點一覽
香港有哪些舊衣回收計劃可參與？
香港有多個舊衣回收計劃供市民選擇，包括「香港地球之友」、「救世軍」、「基督教勵行會」及「H&M」、「ZARA」等品牌推出的舊衣回收服務，涵蓋回收箱、上門回收及門市捐贈等方式。
捐贈舊衣物有哪些要求？
大部分舊衣回收計劃要求衣物保持清潔，達八成新或以上，並建議在捐贈前徹底清洗。另外，一些機構不接受貼身衣物、鞋履或破損的衣物，具體要求可參考不同計劃的規定。