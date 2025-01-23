舊衣回收2025｜UNIQLO/H&M/救世軍/ZARA等10大回收計劃 上門/回收箱地點一覽

【舊衣回收/舊衣捐贈/上門回收/回收箱】每逢換季或大掃除，家中的舊衣物應該如何處理？將不需要的衣物捐贈給合適的回收計劃，不僅能減少浪費，還可以幫助有需要的人或支持環保事業。香港目前有多個舊衣回收計劃，包括「香港地球之友」、「救世軍」等機構，提供多元化的回收方式，如回收箱、上門收取及門市捐贈等。以下為你整理全港10大舊衣回收服務詳情，助你輕鬆參與舊衣回收，同時推動資源重用！