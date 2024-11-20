花灑頭長期不洗污糟過廁所水 拆解4大變髒跡象5步簡單殺菌

花灑頭看似乾淨，實際上卻可能是細菌滋生的溫床。英國曼徹斯特大學早前一項研究發現，花灑出水孔每3個月就會積聚水垢，未經清潔的花灑頭可能比廁所水含有更多細菌。這些細菌會隨著花灑水噴出，可能滲入皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染的途徑。有台灣家務專家就分享簡易花灑頭清潔方法，只需一種清潔劑就可以簡單分解污垢。

