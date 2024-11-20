花灑頭長期不洗污糟過廁所水 拆解4大變髒跡象5步簡單殺菌
花灑頭看似乾淨，實際上卻可能是細菌滋生的溫床。英國曼徹斯特大學早前一項研究發現，花灑出水孔每3個月就會積聚水垢，未經清潔的花灑頭可能比廁所水含有更多細菌。這些細菌會隨著花灑水噴出，可能滲入皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染的途徑。有台灣家務專家就分享簡易花灑頭清潔方法，只需一種清潔劑就可以簡單分解污垢。
花灑頭易成細菌溫床 長期不洗「污糟過廁所水」
花灑頭使用一段時間後，會積聚水垢和沉積物，這些物質不僅會堵塞花灑噴頭，還為細菌提供了繁殖的溫床。曼徹斯特大學的研究指出，花灑頭噴出的熱水所含的細菌量甚至超過馬桶。這些細菌包括與退伍軍人症、克羅恩病、敗血症等疾病相關的微生物，還可能影響皮膚、頭髮、耳朵和眼睛的健康。
花灑細菌易致肺病
美國科羅拉多大學博爾德分校的研究發現，30%的花灑中含有大量鳥分枝桿菌，是一種與肺部疾病有關的病原體；嗜麥芽寡養單胞菌會在花灑周圍的黏稠物中繁殖，淋浴時這些細菌會被噴入空氣中，進而被人體吸入。美國皮膚科醫生Scott Walter指出，若不定期清潔花灑，生物膜會形成，蘊藏潛在病原體，對免疫力低下或有肺部疾病的人士尤其危險。
花灑頭變髒4大跡象
- 花灑周圍出現黑色斑點
- 水壓變得非常弱或無水流
- 表面有白色或淡黃色的硬質沉積物
- 花灑頭或周圍出現粉紅色黴菌或黏稠物質
花灑頭的清潔頻率與方法
為保持花灑頭清潔，專家建議每週進行簡單清潔，並於每1至3個月進行一次深度清潔。台灣家務專家陳映如曾分享以過碳酸鈉分解污垢。過碳酸鈉是一種無味的白色無機鹽，溶於水後可形成碳酸鈉和過氧化氫，具有殺菌、漂白和去污的效果。
清潔花灑頭5個步驟
以下是清潔花灑頭的五個簡單步驟：
- 在容器內注入500cc的溫熱水（40°C－50°C）
- 加入30公克（約一湯匙）過碳酸鈉並待其溶解
- 將花灑頭放入溶液中浸泡約30分鐘
- 30分鐘後，大部分污垢應已被分解
- 用舊牙刷將殘留的污垢刷乾淨
需要注意的是，過碳酸鈉不可與鹽酸或醋酸類清潔劑混用，使用時應戴上手套以免皮膚不適。若清洗後污垢仍無法去除，應考慮更換新花灑。
圖片來源：陳映如-Sona Queen的生活筆記本