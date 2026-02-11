農曆新年2026｜玄學家拆解貼揮春禁忌 揮春有「馬」反而損財運？ 玄學家推薦3大開運祕訣引貴氣入屋
迎接2026丙午馬年，相信不少人正忙於辦年貨、佈置新年裝飾。台灣有玄學家就提醒貼揮春務必小心，不慎貼錯隨時將好運趕走。他特別點出今年有一項與生肖相關的重大禁忌絕不可犯，否則將「沖撞值神」令好事多磨。此外他亦點出貼揮春3大黃金法則及必選的「關鍵圖案」，想引財入屋朋友就要留意。
綜合台灣傳媒報道，當地玄學家詹惟中指今年適逢丙午年，即俗稱的「午馬當值」。市民在挑選揮春時，切記不能出現「馬」字或馬的圖案。這在命理學上稱為「值神在位不可沖撞」，若不小心犯了忌諱，恐怕會導致整年好事多磨，不得不慎防。
貼揮春3大禁忌 左右不分招衰運
關於貼揮春的注意事項，詹惟中列出了3三大禁忌，呼籲大家多加留意：
1.「福」字內外有別
針對常見的「福」字貼法，詹惟中指大門外的「福」字千萬不可以倒貼，必須「正貼」才能代表開門迎福；若倒貼反而會將福氣硬生生擋在門外。至於屋內的福字則可以倒貼，象徵「迎福到」，內外貼法大不同，切記不要搞錯。
2.左右次序勿搞亂
詹惟中強調「上下聯不可搞混」；面對大門時，右邊應貼上聯，左邊則是貼下聯。從玄學角度分析，一旦貼反等同於逆轉運勢，原本要進門的好氣場反而變成出門，因此務必分清楚左右，以免壞了整年運勢。
3.亂選字句惹笑話
第三個禁忌是「詞不達意亂選聯」，由於揮春象徵新年運勢預告，貼不好隨時鬧笑話兼敗運。詹惟中建議最好選貼合自家情況的揮春。
開運3大法則
至於如何揀選好的揮春？詹惟中亦提供了3大法則供各位參考：
- 1.吉祥語句要直接：內容應挑選直白且符合時代的吉祥話。
- 2.七字單數聯破舊立新：字數方面詹惟中首推「單數聯」，其中又以「七字聯」為優先。他解釋，「七」有「破舊立新、運轉乾坤」的寓意，特別適合去年運勢不順的人。
- 3.推薦鳳凰圖案：最後詹惟中透露今年開運祕訣，指今年是「鳳凰騰飛之年」。他建議市民選用帶有「鳳凰圖案」的揮春，因為「鳳凰不落無寶之地」，此舉能提前引貴氣入室，為新的一年攢足福運根基。只要照著這些法則做，便能迎接滿滿福氣。