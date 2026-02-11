農曆新年2026｜玄學家拆解貼揮春禁忌 揮春有「馬」反而損財運？ 玄學家推薦3大開運祕訣引貴氣入屋

迎接2026丙午馬年，相信不少人正忙於辦年貨、佈置新年裝飾。台灣有玄學家就提醒貼揮春務必小心，不慎貼錯隨時將好運趕走。他特別點出今年有一項與生肖相關的重大禁忌絕不可犯，否則將「沖撞值神」令好事多磨。此外他亦點出貼揮春3大黃金法則及必選的「關鍵圖案」，想引財入屋朋友就要留意。

