去水淤塞亂用通渠水隨時變漏水 專家教正確通渠5招$100輕鬆解決

「廁所塞咗點算好？」如果半夜人有三急，但廁所突然塞咗又搵唔到師傅整，真係人都癲！其實不論係廚房，抑或係廁所，唔定期清理嘅話除咗會傳出臭味，更加會造成塞渠問題。所以，今日小編一於教大家點樣正確處理塞渠問題！

