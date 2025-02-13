1款平價鍋具恐致腦退化 專家警告勿煮2類食物 恐釋出有毒金屬離子
平價雪平鍋煮酸辣食物恐傷腦
鄺士山博士在社交平台上發文，提醒大家謹慎使用平價雪平鍋。他表示，雪平鍋在日本非常流行，最便宜的雪平鍋只需日圓100（約港幣6元），通常由鋁製成。除了雪平鍋，其他廉價廚具也多數由低成本不銹鋼或鋁製造。這些廚具用來煮水、烹煮烏冬或煮奶問題不大，但不宜用來煮辛辣或酸味食物，例如韓國部隊鍋。
鄺士山博士解釋，廉價不銹鋼在酸性環境下，接觸到茄汁、咖哩、醋等物質時，會立即釋放有毒金屬離子，例如「鉻（III）離子」（Cr3+）。而鋁製雪平鍋則會釋放鋁離子（Al3+），這可能對腦部造成損害，甚至引發阿茲海默症（Alzheimer’s disease），即腦退化症。若用平價雪平鍋煮辛辣麵或泡菜等食物，可能會有大量鋁離子滲入湯中。
拆解平價雪平鍋與可樂罐分別
鄺士山博士進一步解釋，有人可能會疑惑為何鋁製的可樂罐沒有類似風險。他指出，可樂罐內壁有一層膠膜，能防止可樂與鋁罐發生化學反應，罐頭蕃茄湯、羅宋湯等食品亦是如此，這與平價雪平鍋的情況有所不同。此外，有網民對市面上即食糖水或湯包所用的鋁袋是否會釋出毒素表示關注。鄺士山博士回應稱，這些鋁袋內層有膠膜，是安全的。
3種廚具高危
事實上，台灣林口長庚臨床毒物科醫生顏宗海亦曾提醒，有3種廚具如使用不當同樣會帶來健康風險，包括：
1.鋁鍋
長期使用後，鋁可能會被釋出，污染到食物、食材，在吃飯時就把它吃下肚。但他同時解釋，鋁本身是低毒性，亦會在日常生活中被廣泛使用於加工食品，進入人體很快會經過腎臟從尿液排出，因此腎功能正常的用家毋須過份擔心。
2.生銹鐵鑊
鐵鑊一般耐高溫，但如果不是每日使用就很易生鏽。他指，如發現鐵鑊生鏽就要立即更換，否則易有微生物隱藏，帶來衛生問題。
3.發霉木砧板
木製砧板好處是夠重耐用，但木製砧板用久就易有刮痕，導致污納垢與發霉；如用完砧板後未馬上清洗，霉菌更容易在溫暖潮濕環境下滋生，令發霉情況惡化。