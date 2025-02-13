1款平價鍋具恐致腦退化 專家警告勿煮2類食物 恐釋出有毒金屬離子

平價廚具應謹慎使用！港大化學系博士鄺士山（K Kwong）於其Facebook上提醒，平價雪平鍋不要用來烹煮酸味或辛辣食物，因為這可能會釋放有毒金屬離子，對腦部造成損害。他指出，許多廉價廚具都是由低成本不銹鋼或鋁製成，這些材料在特定條件下會出現類似問題。

