鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋開鍋6大步驟 橄欖油炒餸易傷鍋 黏底焦鍋清洗方法/禁忌一覽

鑄鐵鍋因其優異的傳熱與儲熱性能，深受烹飪愛好者青睞，是廚房中不可或缺的鍋具。然而，若要確保其耐用性並維持卓越的烹飪效能，正確的鑄鐵鍋保養至關重要。《日日健康》將綜合法國名牌Le Creuset官方及其他資料，拆解首次使用開鍋步驟，以至日常清洗、使用方法，及使用禁忌，助您延長鍋具壽命。