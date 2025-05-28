鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋開鍋6大步驟 橄欖油炒餸易傷鍋 黏底焦鍋清洗方法/禁忌一覽
鑄鐵鍋保養目錄
鑄鐵鍋保養｜橄欖油燃點低易燒焦 推薦合適食油
在使用鑄鐵鍋烹飪時，選擇合適的食用油對於鍋具的養護至關重要。據英國《每日郵報》報道，部分Le Creuset鍋具用家曾因鍋具損壞而作出投訴，而Le Creuset隨後提醒顧客，烹飪時應注意食用油種類，避免使用橄欖油。
該品牌解釋，橄欖油的燃點相對較低，當其在高溫下燒焦時，會在鍋具表面形成一層啡色薄膜，成為食物與鍋具間的屏障，長遠而言可能損害鍋具。他們建議，用家可選用燃點較高的食用油進行烹飪，例如菜籽油、椰子油、葵花籽油或大豆油等，並可在平時於鍋面塗上一層油作保護。
此外，出產陶瓷不黏鍋的英國公司John Lewis & Partners亦指出，特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil）經加熱後會碳化，可能在鍋具上形成無法去除的啡色污漬。而意大利家電品牌Smeg則提醒，使用不黏鍋時切勿開猛火讓油冒煙或燃燒。對於無塗層鑄鐵鍋，其運作基於「物理性不沾」原理，專業建議在食材下鍋前，應先將鍋具充分加熱，直至水珠在鍋面快速滾動，再倒入食用油，待油紋出現後方可放入食材烹調，烹飪過程建議僅使用中小火，以避免鍋具因過度高溫而受損。
琺瑯鑄鐵鍋保養｜5大日常保養技巧
對於琺瑯鑄鐵鍋的養護，法國知名品牌Le Creuset香港官方曾拍片分享一系列實用貼士以助延長鍋具壽命，以下為其提出的5大保養要訣：
1.避免空鍋加熱
在使用鑄鐵鍋之前，務必確保鍋內已加入清水或適量食油，切勿直接空鍋加熱，此舉可能導致鍋身受損，引起變形或變色。建議在加入清水或食油後，加熱約2至數分鐘，直至手柄感受到溫度。
2.避免猛火烹煮
無論是預熱鍋具，抑或進行實際烹煮食物，都只適宜使用細火或中火。
3.控制火焰範圍
明火的火焰不能超過鍋底一半。
4.烹飪後加熱水待降溫
鍋具使用後於鍋中加入溫水，待鍋身溫度逐步降低。清潔時，僅應使用中性洗潔精及質地溫和、不具磨蝕性的海綿進行刷洗。
5.妥善存放防鏽蝕
清洗後用乾布徹底擦乾所有水分，尤其需留意鍋邊與鍋蓋的灰黑色部分。收納時，最好在鍋邊加上原廠附帶的塑膠墊才蓋鍋，以免鍋內受潮生鏽，並且存放在乾爽處。
鑄鐵鍋保養｜首次使用開鍋6大步驟
鑄鐵鍋「開鍋」旨在去除出廠時的雜質，並透過油脂在高溫下填滿鍋具細孔，形成保護性的油膜，從而提升不沾黏效能並有效預防生鏽。部分品牌的無塗層鑄鐵鍋在出廠前可能已進行預先處理，但無論如何，遵循傳統的開鍋程序，對於鍋具的長期養護效益顯著。
以下為建議的鑄鐵鍋開鍋6步驟：
1.清水清洗
鑄鐵鍋於出廠時通常會噴上防鏽油，因此首次使用前，應先以溫熱清水徹底沖洗鍋具表面，去除灰塵與雜質。此階段無需使用任何清潔劑，亦應避免使用鋼絲刷或過於粗糙的綠色菜瓜布，建議使用天然棕刷或海綿輕柔刷洗。
2.熱鍋烘乾
將清洗乾淨的鑄鐵鍋置於爐上，以中小火慢慢加熱，將鍋面所有水分完全烘乾。確保鍋具沒有任何水珠殘留，是形成良好油膜的基礎。
3.倒入食用油
確認鍋具已徹底烘乾後，將爐火轉為小火，隨後倒入適量食用油（如大豆油、菜籽油、椰子油等燃點較高的植物油），使其剛好覆蓋鍋底平面。
4.均勻塗抹
利用膠刷或其他不會刮傷鑄鐵鍋表面的刷具，將鍋內及鍋邊的食用油均勻塗抹開來，確保整個鍋面都被薄薄一層油脂覆蓋。塗抹時應小心高溫，避免燙傷。
5.均勻烘烤
維持小火，持續烘烤塗油後的鑄鐵鍋約15至20分鐘。期間可適時調整鍋具受熱角度，確保鍋身每一處都能均勻受熱，使油脂充分滲透並形成穩固的油膜。
6.倒出多餘油分
關閉火源，將鍋內多餘的油分倒出。如有需要，可使用廚房紙巾輕輕擦拭鍋內殘留的油脂，隨後讓鍋具自然冷卻。待其完全冷卻後，即可妥善收納，為下次使用做好準備。
初次開鍋後，建議初期多烹煮油脂較多的食材，並於每次使用後進行烘乾與上油保養，待油膜穩固後，便可逐步減少上油的頻率。
鑄鐵鍋保養｜黏底焦鍋清潔方法
鑄鐵鍋若不慎出現黏底或燒焦情況，無需過於擔憂。根據Le Creuset香港官方的示範，有多種有效的清潔方法可供選擇，應對不同程度的燒焦痕跡。
一般燒焦或黏底情況
若燒焦情況不甚嚴重，清潔過程相對簡單。首先，在鍋具中加入適量清水並煮沸。隨後，將爐火轉為細火，持續煮約10至15分鐘。熄火後，蓋上鍋蓋，讓鍋具靜置並自然降溫至微溫。此時，您可以使用矽膠刮刀輕輕刮除鍋底的焦垢，最後再進行日常清洗即可。
嚴重焦痕的處理方法
針對燒焦情況嚴重且痕跡頑固的鑄鐵鍋，則可採用以下兩種進階處理方式：
方法一：使用品牌專用清潔劑
您可以選用該鑄鐵鍋品牌所提供的專用清潔劑。將清潔劑塗抹於焦痕處，並配合百潔布進行擦洗。專用清潔劑通常能有效分解頑固污漬，同時不損害鍋具表面。
方法二：梳打粉加熱
這是一種廣泛應用且效果顯著的方法。首先，將1湯匙的梳打粉與100毫升清水混合後倒入鍋內，並加熱至煮滾。接著，轉為細火，讓混合液在鍋中持續煮約10至15分鐘。熄火後，蓋上鍋蓋，讓鍋具降溫至微溫。最後，使用矽膠刮刀輕輕刮除焦底，並徹底清洗鍋具。
鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋生鏽處理方法
鑄鐵鍋若長期閒置、保養不當或存放環境潮濕，很容易因氧化而產生鏽斑。然而，鑄鐵鍋生鏽並非不可逆轉的損壞，只要處理得當，鍋具便能恢復其原有功能。
鑄鐵鍋鏽斑處理步驟
輕微生鏽
對於鍋具表面的輕微鏽斑，可使用細砂紙或鋼絲刷輕輕將鏽斑去除。隨後，以熱水清洗鍋具，此時無需使用清潔劑。清洗後，立即用廚房紙巾將鍋具擦乾，並抹上一層薄薄的植物油，然後在小火上加熱烘乾，完成養護程序。
嚴重生鏽
若鏽斑情況較為嚴重，可嘗試將白醋與清水以1:1的比例混合，製成醋水溶液。將鍋子完全浸泡於醋水中，浸泡時間視生鏽程度而定，一般為1至8小時。浸泡期間應頻繁檢查，一旦鏽斑消失便立即取出鍋子，避免醋酸過度侵蝕。取出後，用菜瓜布或鋼刷刷去殘留的鐵鏽，隨後用廚房紙巾擦乾，抹上一層薄薄的植物油，並在小火上加熱烘乾，重新養護鍋具。
鑄鐵鍋含有毒物質
值得注意的是，鑄鐵鍋一旦發現生鏽，在處理完成前不宜直接用於烹飪。因為鏽斑可能含有對健康有害的物質，若進入食物中可能構成潛在風險。因此，務必待鏽斑完全清除並重新養護後，方可恢復使用。
10大鑄鐵鍋禁忌
1.忌烹煮酸性物質：應避免長時間或直接在鑄鐵鍋中烹煮含有大量酸性物質的食物，例如番茄、豆類、檸檬、柑橘等。酸性成分可能會破壞鍋具的油膜或琺瑯塗層，導致鍋具受損。
2.忌冷鍋冷油：烹飪時切勿在冷鍋中直接加入冷油和食材。應先將鑄鐵鍋預熱至適當溫度，再放入油，待油紋出現後方可加入食材，這樣有助於防止食物黏鍋。
3.忌大溫差：使用後應待鑄鐵鍋自然冷卻至室溫或微溫後再進行清洗。切忌在熱鍋狀態下直接用冷水沖洗，或將熱鍋放入冷水，否則劇烈的溫度變化可能導致琺瑯塗層開裂，甚至鍋身變形。
4.忌金屬或硬質工具：日常烹飪時，建議使用木鏟、矽膠鏟等柔軟材質的鍋鏟，以避免刮傷鍋具表面。清潔時亦應避免使用鋼絲刷或研磨性清潔劑，以免損害油膜或琺瑯塗層。但在處理嚴重燒焦或鏽斑時，則可視情況選用較硬的刷具。
5.忌長時間浸泡：鑄鐵鍋，尤其是無塗層的純鑄鐵鍋，不宜長時間浸泡於水中。這會加速生鏽的過程。使用後應盡快清洗並徹底擦乾，最好能於爐上烘乾。
6.忌放入微波爐：鑄鐵鍋不適用於微波爐加熱，將其放入微波爐可能會導致損壞，並存在安全隱患。
7.忌直接烹調冰冷食物：直接將過於冰冷的食材放入已預熱的鑄鐵鍋中，可能會導致食物黏鍋，或對鍋具造成不必要的溫度衝擊。建議食材應先回復至室溫。
8.忌大火煮食：鑄鐵鍋的導熱與續熱效果極佳，因此在大多數烹飪情況下，僅需使用中小火即可達到理想的烹煮效果，既能節省能源，也能保護鍋具免受過度高溫損害。
9.忌碰撞：對於琺瑯鑄鐵鍋而言，其琺瑯表面相對脆弱，應避免硬物碰撞，以免產生微裂或剝落，影響其保護效果及美觀。
10.忌亂用清潔劑：鑄鐵鍋在使用時溫度可達攝氏200度以上，足以達到殺菌效果，故非必要時不需經常使用清潔劑。若確實需要清洗，建議選用中性的溫和洗潔精，並在清洗後務必徹底烘乾鍋具並抹上油進行保養。
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鑄鐵鍋應多久進行一次開鍋養護？
對於全新或重新處理鏽斑後的純鑄鐵鍋，首次開鍋是必要步驟。初期建議每次使用完畢後徹底烘乾並抹上一層薄油進行養護。待鍋具形成穩固的油膜（通常是使用數次後），便可逐漸減少上油的頻率，甚至可不需每次都上油，只需確保每次清洗後徹底烘乾即可。
為何鑄鐵鍋不宜中使用橄欖油烹飪？
一般而言，不建議在鑄鐵鍋中大量使用橄欖油，特別是特級初榨橄欖油。由於其燃點較低，在高溫下容易碳化，形成焦痕或破壞鍋具表面的油膜。建議使用燃點較高的食用油，例如菜籽油、椰子油、葵花籽油或大豆油。
鑄鐵鍋生鏽如何清潔？
鑄鐵鍋生鏽是常見現象且可修復。對於輕微鏽斑，可用細砂紙或鋼絲刷去除，然後用熱水清洗、烘乾並重新上油養護。若鏽斑嚴重，可將鍋具浸泡於白醋與清水1:1的溶液中數小時，再刷除鏽斑，最後徹底清洗、烘乾並重新上油養護。生鏽的鍋具在處理完成前不宜用於烹飪。