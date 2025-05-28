鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋開鍋6大步驟 橄欖油炒餸易傷鍋 黏底焦鍋清洗方法/禁忌一覽

鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋開鍋6大步驟 橄欖油炒餸易傷鍋 黏底焦鍋清洗方法/禁忌一覽

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鑄鐵鍋因其優異的傳熱與儲熱性能，深受烹飪愛好者青睞，是廚房中不可或缺的鍋具。然而，若要確保其耐用性並維持卓越的烹飪效能，正確的鑄鐵鍋保養至關重要。《日日健康》將綜合法國名牌Le Creuset官方及其他資料，拆解首次使用開鍋步驟，以至日常清洗、使用方法，及使用禁忌，助您延長鍋具壽命。

鑄鐵鍋保養目錄

鑄鐵鍋保養｜橄欖油燃點低易燒焦 推薦合適食油

在使用鑄鐵鍋烹飪時，選擇合適的食用油對於鍋具的養護至關重要。據英國《每日郵報》報道，部分Le Creuset鍋具用家曾因鍋具損壞而作出投訴，而Le Creuset隨後提醒顧客，烹飪時應注意食用油種類，避免使用橄欖油。

該品牌解釋，橄欖油的燃點相對較低，當其在高溫下燒焦時，會在鍋具表面形成一層啡色薄膜，成為食物與鍋具間的屏障，長遠而言可能損害鍋具。他們建議，用家可選用燃點較高的食用油進行烹飪，例如菜籽油、椰子油、葵花籽油或大豆油等，並可在平時於鍋面塗上一層油作保護。

此外，出產陶瓷不黏鍋的英國公司John Lewis & Partners亦指出，特級初榨橄欖油（extra virgin olive oil）經加熱後會碳化，可能在鍋具上形成無法去除的啡色污漬。而意大利家電品牌Smeg則提醒，使用不黏鍋時切勿開猛火讓油冒煙或燃燒。對於無塗層鑄鐵鍋，其運作基於「物理性不沾」原理，專業建議在食材下鍋前，應先將鍋具充分加熱，直至水珠在鍋面快速滾動，再倒入食用油，待油紋出現後方可放入食材烹調，烹飪過程建議僅使用中小火，以避免鍋具因過度高溫而受損。

琺瑯鑄鐵鍋保養｜5大日常保養技巧

對於琺瑯鑄鐵鍋的養護，法國知名品牌Le Creuset香港官方曾拍片分享一系列實用貼士以助延長鍋具壽命，以下為其提出的5大保養要訣：

1.避免空鍋加熱

在使用鑄鐵鍋之前，務必確保鍋內已加入清水或適量食油，切勿直接空鍋加熱，此舉可能導致鍋身受損，引起變形或變色。建議在加入清水或食油後，加熱約2至數分鐘，直至手柄感受到溫度。

鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）

2.避免猛火烹煮

無論是預熱鍋具，抑或進行實際烹煮食物，都只適宜使用細火或中火。

鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）

3.控制火焰範圍

明火的火焰不能超過鍋底一半。

鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）

4.烹飪後加熱水待降溫

鍋具使用後於鍋中加入溫水，待鍋身溫度逐步降低。清潔時，僅應使用中性洗潔精及質地溫和、不具磨蝕性的海綿進行刷洗。

5.妥善存放防鏽蝕

清洗後用乾布徹底擦乾所有水分，尤其需留意鍋邊與鍋蓋的灰黑色部分。收納時，最好在鍋邊加上原廠附帶的塑膠墊才蓋鍋，以免鍋內受潮生鏽，並且存放在乾爽處。

鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
鑄鐵鍋保養 （圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）
（圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖）

鑄鐵鍋保養｜首次使用開鍋6大步驟

鑄鐵鍋「開鍋」旨在去除出廠時的雜質，並透過油脂在高溫下填滿鍋具細孔，形成保護性的油膜，從而提升不沾黏效能並有效預防生鏽。部分品牌的無塗層鑄鐵鍋在出廠前可能已進行預先處理，但無論如何，遵循傳統的開鍋程序，對於鍋具的長期養護效益顯著。

以下為建議的鑄鐵鍋開鍋6步驟：

1.清水清洗

鑄鐵鍋於出廠時通常會噴上防鏽油，因此首次使用前，應先以溫熱清水徹底沖洗鍋具表面，去除灰塵與雜質。此階段無需使用任何清潔劑，亦應避免使用鋼絲刷或過於粗糙的綠色菜瓜布，建議使用天然棕刷或海綿輕柔刷洗。

2.熱鍋烘乾

將清洗乾淨的鑄鐵鍋置於爐上，以中小火慢慢加熱，將鍋面所有水分完全烘乾。確保鍋具沒有任何水珠殘留，是形成良好油膜的基礎。

3.倒入食用油

確認鍋具已徹底烘乾後，將爐火轉為小火，隨後倒入適量食用油（如大豆油、菜籽油、椰子油等燃點較高的植物油），使其剛好覆蓋鍋底平面。

4.均勻塗抹

利用膠刷或其他不會刮傷鑄鐵鍋表面的刷具，將鍋內及鍋邊的食用油均勻塗抹開來，確保整個鍋面都被薄薄一層油脂覆蓋。塗抹時應小心高溫，避免燙傷。

5.均勻烘烤

維持小火，持續烘烤塗油後的鑄鐵鍋約15至20分鐘。期間可適時調整鍋具受熱角度，確保鍋身每一處都能均勻受熱，使油脂充分滲透並形成穩固的油膜。

6.倒出多餘油分

關閉火源，將鍋內多餘的油分倒出。如有需要，可使用廚房紙巾輕輕擦拭鍋內殘留的油脂，隨後讓鍋具自然冷卻。待其完全冷卻後，即可妥善收納，為下次使用做好準備。

初次開鍋後，建議初期多烹煮油脂較多的食材，並於每次使用後進行烘乾與上油保養，待油膜穩固後，便可逐步減少上油的頻率。

鑄鐵鍋保養｜黏底焦鍋清潔方法

鑄鐵鍋若不慎出現黏底或燒焦情況，無需過於擔憂。根據Le Creuset香港官方的示範，有多種有效的清潔方法可供選擇，應對不同程度的燒焦痕跡。

一般燒焦或黏底情況

若燒焦情況不甚嚴重，清潔過程相對簡單。首先，在鍋具中加入適量清水並煮沸。隨後，將爐火轉為細火，持續煮約10至15分鐘。熄火後，蓋上鍋蓋，讓鍋具靜置並自然降溫至微溫。此時，您可以使用矽膠刮刀輕輕刮除鍋底的焦垢，最後再進行日常清洗即可。

嚴重焦痕的處理方法

針對燒焦情況嚴重且痕跡頑固的鑄鐵鍋，則可採用以下兩種進階處理方式：

方法一：使用品牌專用清潔劑

您可以選用該鑄鐵鍋品牌所提供的專用清潔劑。將清潔劑塗抹於焦痕處，並配合百潔布進行擦洗。專用清潔劑通常能有效分解頑固污漬，同時不損害鍋具表面。

方法二：梳打粉加熱

這是一種廣泛應用且效果顯著的方法。首先，將1湯匙的梳打粉與100毫升清水混合後倒入鍋內，並加熱至煮滾。接著，轉為細火，讓混合液在鍋中持續煮約10至15分鐘。熄火後，蓋上鍋蓋，讓鍋具降溫至微溫。最後，使用矽膠刮刀輕輕刮除焦底，並徹底清洗鍋具。

鑄鐵鍋保養｜鑄鐵鍋生鏽處理方法

鑄鐵鍋若長期閒置、保養不當或存放環境潮濕，很容易因氧化而產生鏽斑。然而，鑄鐵鍋生鏽並非不可逆轉的損壞，只要處理得當，鍋具便能恢復其原有功能。

鑄鐵鍋鏽斑處理步驟

輕微生鏽

對於鍋具表面的輕微鏽斑，可使用細砂紙或鋼絲刷輕輕將鏽斑去除。隨後，以熱水清洗鍋具，此時無需使用清潔劑。清洗後，立即用廚房紙巾將鍋具擦乾，並抹上一層薄薄的植物油，然後在小火上加熱烘乾，完成養護程序。

嚴重生鏽

若鏽斑情況較為嚴重，可嘗試將白醋與清水以1:1的比例混合，製成醋水溶液。將鍋子完全浸泡於醋水中，浸泡時間視生鏽程度而定，一般為1至8小時。浸泡期間應頻繁檢查，一旦鏽斑消失便立即取出鍋子，避免醋酸過度侵蝕。取出後，用菜瓜布或鋼刷刷去殘留的鐵鏽，隨後用廚房紙巾擦乾，抹上一層薄薄的植物油，並在小火上加熱烘乾，重新養護鍋具。

鑄鐵鍋含有毒物質

值得注意的是，鑄鐵鍋一旦發現生鏽，在處理完成前不宜直接用於烹飪。因為鏽斑可能含有對健康有害的物質，若進入食物中可能構成潛在風險。因此，務必待鏽斑完全清除並重新養護後，方可恢復使用。

10大鑄鐵鍋禁忌

1.忌烹煮酸性物質：應避免長時間或直接在鑄鐵鍋中烹煮含有大量酸性物質的食物，例如番茄、豆類、檸檬、柑橘等。酸性成分可能會破壞鍋具的油膜或琺瑯塗層，導致鍋具受損。

2.忌冷鍋冷油：烹飪時切勿在冷鍋中直接加入冷油和食材。應先將鑄鐵鍋預熱至適當溫度，再放入油，待油紋出現後方可加入食材，這樣有助於防止食物黏鍋。

3.忌大溫差：使用後應待鑄鐵鍋自然冷卻至室溫或微溫後再進行清洗。切忌在熱鍋狀態下直接用冷水沖洗，或將熱鍋放入冷水，否則劇烈的溫度變化可能導致琺瑯塗層開裂，甚至鍋身變形。

4.忌金屬或硬質工具：日常烹飪時，建議使用木鏟、矽膠鏟等柔軟材質的鍋鏟，以避免刮傷鍋具表面。清潔時亦應避免使用鋼絲刷或研磨性清潔劑，以免損害油膜或琺瑯塗層。但在處理嚴重燒焦或鏽斑時，則可視情況選用較硬的刷具。

5.忌長時間浸泡：鑄鐵鍋，尤其是無塗層的純鑄鐵鍋，不宜長時間浸泡於水中。這會加速生鏽的過程。使用後應盡快清洗並徹底擦乾，最好能於爐上烘乾。

6.忌放入微波爐：鑄鐵鍋不適用於微波爐加熱，將其放入微波爐可能會導致損壞，並存在安全隱患。

7.忌直接烹調冰冷食物：直接將過於冰冷的食材放入已預熱的鑄鐵鍋中，可能會導致食物黏鍋，或對鍋具造成不必要的溫度衝擊。建議食材應先回復至室溫。

8.忌大火煮食：鑄鐵鍋的導熱與續熱效果極佳，因此在大多數烹飪情況下，僅需使用中小火即可達到理想的烹煮效果，既能節省能源，也能保護鍋具免受過度高溫損害。

9.忌碰撞：對於琺瑯鑄鐵鍋而言，其琺瑯表面相對脆弱，應避免硬物碰撞，以免產生微裂或剝落，影響其保護效果及美觀。

10.忌亂用清潔劑：鑄鐵鍋在使用時溫度可達攝氏200度以上，足以達到殺菌效果，故非必要時不需經常使用清潔劑。若確實需要清洗，建議選用中性的溫和洗潔精，並在清洗後務必徹底烘乾鍋具並抹上油進行保養。

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鑄鐵鍋應多久進行一次開鍋養護？

對於全新或重新處理鏽斑後的純鑄鐵鍋，首次開鍋是必要步驟。初期建議每次使用完畢後徹底烘乾並抹上一層薄油進行養護。待鍋具形成穩固的油膜（通常是使用數次後），便可逐漸減少上油的頻率，甚至可不需每次都上油，只需確保每次清洗後徹底烘乾即可。

為何鑄鐵鍋不宜中使用橄欖油烹飪？

一般而言，不建議在鑄鐵鍋中大量使用橄欖油，特別是特級初榨橄欖油。由於其燃點較低，在高溫下容易碳化，形成焦痕或破壞鍋具表面的油膜。建議使用燃點較高的食用油，例如菜籽油、椰子油、葵花籽油或大豆油。

鑄鐵鍋生鏽如何清潔？

鑄鐵鍋生鏽是常見現象且可修復。對於輕微鏽斑，可用細砂紙或鋼絲刷去除，然後用熱水清洗、烘乾並重新上油養護。若鏽斑嚴重，可將鍋具浸泡於白醋與清水1:1的溶液中數小時，再刷除鏽斑，最後徹底清洗、烘乾並重新上油養護。生鏽的鍋具在處理完成前不宜用於烹飪。

圖片來源：Le Creuset Hong Kong影片截圖資料或影片來源：Le Creuset Hong Kong YoutubeLe Creuset台灣官網

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