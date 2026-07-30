長生津2026｜資產100萬+有樓仍有資格申請長生津？ 5招合法轉移資產免超上限
部分長者以為擁有物業或子女定期給予家用，便一定無法申領長生津。事實上，社會福利署並非將所有財產和款項列入審查。即使夫婦名下的整體財富超過100萬港元，只要其中包括可獲豁免的一項自住物業，而其餘須計算的資產不超過630,000港元，仍可能符合資產要求。
哪些財產會被計入資產？
長生津資產審查涵蓋申請人及配偶或同居人士在香港、澳門、內地及海外持有的資產，主要包括：
1.現金及銀行存款
2.股票、債券、基金及公司權益
3.土地、祖屋及非自住物業
4.金條及金幣
5.商業或投資用途車輛及營業牌照
6.已可提取的強積金或其他累算退休權益
申請人與家人持有聯名戶口時，戶口款項一般會各按一半計算。若實際分配比例並非一半，雙方須提交共同簽署的聲明，列明戶口號碼、總額及各自所佔比例。
5個方法避免資產超出上限
1.自住物業及自用車位豁免
只有一項作為香港主要居所的住宅物業，以及相關的自用車位，可獲豁免計算資產。其他物業、祖屋或出租車位均屬非自住資產，須按價值計入審查。
因此，本身持有大量現金但沒有自住物業的長者，可按實際居住及退休需要考慮置業。不過，買樓涉及樓價波動、管理費、維修及資金流動性等問題，不宜純粹為取得長生津而倉促決定。([社會福利署][2])
2.買年金
用作購買年金計劃的投保保費金額，可獲豁免計算資產。惟年金其後定期發放的固定款項，會被列作每月入息，因此購買前仍要計算年金收入會否令入息超標。
例如單身長者將部分退休資金投放年金後，餘下現金可能降至415,000港元以下，但每月年金連同退休金、工作收入及租金淨收益，仍不可超過10,900港元。
3.逆按揭
長者以自住物業參與安老按揭計劃，或參與保單逆按計劃，每月所得款項一般不會計作入息。不過，款項若沒有用於生活開支，而是不斷累積在銀行戶口，未動用部分便會被視作資產。
換言之，逆按揭並非可以無限增加銀行存款而不影響長生津，受惠人仍要定期檢查戶口結餘。
4.其他獲豁免項目
保險計劃的現金價值、供長者將來自用的骨灰龕，以及自用首飾，包括一般自用金器、玉器及金牙，均不列入資產計算。
但金條、金幣等明顯具有投資用途的貴金屬仍須申報。長者亦不宜單純為降低銀行存款而大量購入金飾或保險，相關產品可能涉及買賣差價、退保損失及資金被鎖定等風險。
5.家用不計入息 儲起後會計作資產
子女或親友每月給予的家用、零用錢或間中提供的金錢援助，一般不會被計作入息。不過，家用若長期沒有使用並累積成銀行存款，便會成為須申報的資產。
因此，長者不能只計算原有積蓄，還要將其後累積的家用、長生津、逆按揭款項及其他未動用現金一併計算，避免覆檢時才發現已超出上限。
將資產轉給子女是否一定可行？
社署指出，長者如何處理自己的財產屬個人及家庭問題，但申請人必須如實申報申請當日的入息及資產狀況。單純把款項轉到子女戶口，並不代表可以隱瞞實際擁有權或漏報資產。
若申請人蓄意隱瞞或漏報，可能觸犯法例並面對刑事責任；社署亦會追討全部多領款項。長者轉移大額資產後亦可能失去對款項的控制權，若子女遇上債務、婚姻或家庭糾紛，相關資金未必能夠取回。
不要把資產壓在上限附近
股票、外幣、基金及金價會隨市場變動。社署可參考申請日前最後一個交易日的平均賣出價，或最近期銀行及證券行通知單計算價值。因此，實際安排資產時宜預留一定空間，而非剛好維持在415,000港元或630,000港元以下。
受惠人一般由符合資格日期起享有12個月寬限期，期間即使財政狀況改變而暫時超標，津貼通常不受影響。寬限期過後，如入息或資產超出限額，便須立即通知社署，以便停止發放津貼；如有多領款項亦須退還。
年滿70歲但資產超出長生津上限的人士，可考慮申領不設經濟狀況審查的高齡津貼，現時每月金額為1,675港元，但高齡津貼與長生津不能同時領取。