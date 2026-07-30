長生津2026｜資產100萬+有樓仍有資格申請長生津？ 5招合法轉移資產免超上限

長者生活津貼俗稱「長生津」，由2026年2月1日起，每名合資格長者每月可領取4,345港元。不過，申請人除了須符合年齡及居港規定，入息和資產亦不能超出指定限額。單身人士的資產上限為415,000港元，夫婦合計則為630,000港元；每月入息上限分別為10,900港元及16,680港元。

