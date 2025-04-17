家居除甲醛｜除甲醛噴霧、茶葉、活性炭有用嗎？甲醛危害+8大天然去甲醛方法+消委會建議

甲醛問題困擾著許多新居入伙的家庭。這種無色卻帶有強烈刺激性氣味的化學物質，潛藏在裝修材料如壓縮木材、新衣櫃和油漆中，不僅影響室內空氣品質，長期吸入更可能對人體健康構成嚴重威脅。坊間流傳多種除甲醛方法，例如使用茶葉、活性炭或除甲醛噴霧，究竟這些方法是否有效？《東方新地》將整合消委會等相關資訊，深入剖析甲醛的危害，並歸納出8大天然去甲醛方法。