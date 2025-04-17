家居除甲醛｜除甲醛噴霧、茶葉、活性炭有用嗎？甲醛危害+8大天然去甲醛方法+消委會建議
家居除甲醛目錄
除甲醛｜甚麼是甲醛？
甲醛（Formaldehyde）是一種無色且易燃的有機化合物，具有強烈的刺激性氣味。它廣泛應用於建築、家具、紡織等行業，是室內空氣污染的常見來源，尤其是在新裝修的房屋中，甲醛濃度超標的情況屢見不鮮。研究顯示，甲醛已被世界衛生組織列為已知的人類致癌物，對人體健康構成潛在危害。
室內甲醛的主要來源包括：
- 建築和家用材料
- 地毯和家具
- 壁紙和油漆
- 非電力家庭烹飪和加熱系統
- 蠟燭
- 煙草的煙霧
短期或長期接觸高濃度的甲醛，可能對身體造成多方面的負面影響：
除甲醛｜甲醛中毒症狀及對孕婦的影響
如不幸發生甲醛中毒，可能會出現一系列嚴重的症狀，對身體各系統造成損害。甲醛中毒的症狀包括：
- 胃腸道黏膜的腐蝕性損傷：可能導致噁心、嘔吐、疼痛、出血和穿孔等症狀
- 咽喉黏膜的腐蝕性損傷：對咽喉部位造成嚴重損害
- 全身系統性症狀：包括代謝性酸中毒，導致體內酸堿失衡；中樞神經系統抑制和昏迷，導致意識水平下降；呼吸窘迫，引起呼吸困難；以及腎衰竭，損害腎臟功能
總括而言，甲醛中毒的症狀是可能致命的，因此一旦懷疑或不幸中毒，應立即尋求醫療協助。
此外，有醫學研究指出，孕婦長期處於甲醛水平較高的環境中，更容易出現流產的機會。甲醛被認為是一種對人體生殖和發育具有毒性的物質，可能透過胎盤循環影響胎兒，增加先天異常、低出生體重和早產等風險。因此，為了保障孕婦及胎兒的健康，應盡量避免高甲醛環境。
除甲醛｜常見DIY方法：茶葉、活性炭有效嗎？
許多人嘗試使用DIY方法去除家居中的甲醛。然而，這些方法的實際效果如何？
1.茶葉除甲醛？僅能吸附異味！
坊間流傳使用茶葉或茶葉泡水來吸附甲醛。雖然茶葉泡水可能吸附甲醛的刺激性味道，因為甲醛溶於水，且茶葉本身也具有一定的吸附作用。然而，一盆水與空氣的接觸面積有限，能吸附的甲醛量非常少。更重要的是，茶葉泡水會提高室內空氣的相對濕度，反而可能促進裝修材料釋放更多的甲醛。因此，茶葉並不能有效去除甲醛。
2.活性炭吸附原理與限制
活性炭因其高度多孔的結構，在一定程度上可以吸附空氣中的甲醛。這是一種物理吸附的過程，活性炭並不能分解甲醛。然而，活性炭的吸附能力有限，尤其在甲醛濃度較高的環境或空間較大且通風不良的情況下，可能需要大量的活性炭才能產生不明顯的效果。此外，當活性炭吸附飽和後，若不及时更換，已吸附的甲醛可能會重新釋放回空氣中，造成二次污染。
7大天然去甲醛方法
除了活性炭，還有一些被認為較為天然的除甲醛方法：
除甲醛｜1.光觸媒分解甲醛
光觸媒是一種以二氧化鈦為主要成分的催化劑，它能在光線的催化作用下，將甲醛分解為二氧化碳和水，被認為是目前處理室內環境污染較安全的材料之一。若室內光線不足，可考慮配合使用紫外燈，以維持光觸媒的效用。光觸媒除甲醛的有效期一般可持續約5至7年。
除甲醛｜2.開窗通風排出甲醛
開窗通風是一種直接且有效的去除甲醛方法，通過打開室內的所有門窗，利用空氣對流將甲醛排出室外。消委會建議，裝修後應保持空氣流通，利用風扇增強室內空氣流動，並至少每隔數天打開窗戶數分鐘，讓新鮮空氣進入。同時，善用抽氣扇也有助於稀釋和排走甲醛。
除甲醛｜3.負離子沉降分解甲醛
負離子能夠使空氣中的有害物質，包括甲醛，沉降下來，並將其分解為二氧化碳和水。因此，負離子不僅可以有效去除甲醛、甲苯等污染物，還有助於提升整體空氣品質。
除甲醛｜4.白醋溶解甲醛？效果有限！
白醋是常見的家居清潔用品。由於甲醛易溶於水、醇和醚類，有人認為使用白醋可以將空氣中的甲醛溶解。具體方法是將適量白醋加入室溫水中，然後將這盆水放置在需要除甲醛的空間並加熱，使甲醛揮發後溶解於水中。白醋在一定程度上可能吸附異味，但其去除甲醛的實際效果可能有限。
除甲醛｜5.除甲醛噴霧快速見效但需慎選
除甲醛噴霧通過化學原理滲入裝修材料，降低甲醛的毒性，或將其轉化為無害物質。雖然除甲醛噴霧可能在短期內見效，但並不能完全清除甲醛。選擇專業且信譽良好的除甲醛噴霧至關重要，並需嚴格按照說明書使用，以避免產生二次污染或其他副作用，例如納米光觸媒或植物原液類的產品。
除甲醛｜6.空氣清新機
市面上許多空氣清新機宣稱具有除甲醛的功能。然而，根據消委會的報告，不同型號的空氣清新機在除甲醛方面的效果差異很大，且其淨化速度未必足以處理整個單位內產生的甲醛，難以達到安全的空氣質素水平。消委會建議消費者在選用裝修物料時，應盡量選擇低揮發性有機化合物含量的產品，從源頭減少污染。
除甲醛｜7.種植植物吸附效果有限
如果家居的甲醛問題不嚴重，可以考慮種植一些具有吸附甲醛能力的植物，例如蘆薈和吊蘭被認為具有較強的吸收能力，常春藤、白鶴芋、散尾葵和富貴竹等也有一定的效果。然而，植物去除甲醛的效果非常有限，且過高濃度的甲醛反而會導致植物變黃枯死。實驗數據顯示，即使在室內放置24盆綠色植物，8小時後甲醛濃度僅下降了0.01mg/m3，仍然超標。因此，利用植物除甲醛的效果遠遠不夠。
關於家居除甲醛的常見問題
Q1：如何減低因裝修引起的濃烈氣味？消委會有什麼建議？
消委會建議，裝修期間應使用較環保的低揮發性建築材料，並安排適當的排氣設施。裝修後，徹底清理場地，並在入住前以大量新鮮空氣進行淨化。若新家具含有甲醛黏合劑，應先讓家具吹風數日或數周。
Q2：消費者應否自行量度室內甲醛水平？
美國毒性物質及疾病登記署（ATSDR）認為，一般情況下，消費者毋須自行測量家中甲醛濃度，除非室內有濃烈化學物品氣味或家中有人出現呼吸困難等刺激症狀。若有需要，建議聘請合資格的專業人士進行測試，並應注意自行購買的測試儀是否經過校正和驗證。
Q3：想減低裝修工程後的甲醛水平，在選用裝修物料上有甚麼建議？
市民應注意室內所有揮發性有機化合物，甲醛只是其中一種。選用漆料時應盡量使用低揮發性有機化合物含量的或水劑漆料。黏合劑和密封劑也應選擇低揮發性有機化合物含量的產品。此外，可選用低揮發性有機化合物含量的家具，或無需黏合劑的家具。完工後應保持空氣流通，讓揮發性有機化合物有足夠時間揮發。
Q4：家用的空氣清新機能淨化室內甲醛嗎？消委會有何看法？
儘管部分家用空氣清新機能淨化某範圍內的甲醛，但其淨化速度未必足以處理整個單位，達到安全的空氣質素水平。消委會亦發現，如果家中有持續釋放的甲醛源頭，空氣清新機難以減少甲醛濃度。因此未必適合用來解決新裝修後的甲醛問題。消委會建議，從源頭減少甲醛產生，選用低揮發性有機化合物的裝修材料和家具更為重要。
Q5：除了開窗通風和活性炭，還有其他天然的除甲醛方法嗎？哪種最有效？
綜合來看，光觸媒、負離子、白醋和種植植物等也被視為天然除甲醛方法。光觸媒在光照下能分解甲醛，負離子能沉降並分解有害物質，白醋可能溶解少量甲醛，部分植物有吸附能力但效果有限。沒有單一方法被認為是最有效的，通常需要結合多種方法，並在甲醛濃度較高時考慮專業的除甲醛服務。
Q6：如何更有效地自行清除室內甲醛？
適當的通風是關鍵，打開門窗並使用風扇加強空氣流動，利用新鮮空氣稀釋和排走甲醛。美國ATSDR建議至少每隔數天打開窗戶數分鐘。同時，保持室內溫濕度適宜，並減少在室內吸煙。此外，應盡量選用低空氣污染物排放的產品。
延伸閱讀：
消委會抽濕機2025｜測試14款！「慳電抽濕王」可慳5成電費 $2,980媲美$7,580貴價款
新居入伙｜入伙儀式流程習俗懶人包 入伙賀詞/祝福語/送禮禁忌一覽
拜四角｜新屋入伙拜四角簡易版攻略 必備祭品+吉時+禁忌注意
搬屋公司推介2025｜20間搬屋公司收費比較 10大隱藏收費位+搬屋公司黑名單
如何減低因裝修引起的濃烈氣味？
消委會建議，裝修期間應使用較環保的低揮發性建築材料，並安排適當的排氣設施。裝修後，徹底清理場地，並在入住前以大量新鮮空氣進行淨化。若新家具含有甲醛黏合劑，應先讓家具吹風數日或數周。
如何更有效地自行清除室內甲醛？
適當的通風是關鍵，打開門窗並使用風扇加強空氣流動，利用新鮮空氣稀釋和排走甲醛。美國ATSDR建議至少每隔數天打開窗戶數分鐘。同時，保持室內溫濕度適宜，並減少在室內吸煙。此外，應盡量選用低空氣污染物排放的產品。
家用的空氣清新機能淨化室內甲醛嗎？
儘管部分家用空氣清新機能淨化某範圍內的甲醛，但其淨化速度未必足以處理整個單位，達到安全的空氣質素水平。消委會建議，從源頭減少甲醛產生，選用低揮發性有機化合物的裝修材料和家具更為重要。