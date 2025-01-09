電器回收2025｜5大舊電器回收方法 免費上門回收/四電一腦/綠在區區

【電器回收2025/四電一腦/舊電器回收/免費上門】家居大掃除時往往會發現不少舊電器，但如何處理才環保又方便？東方新地為大家整理2025年香港5大電器回收方法，包括政府推行的「四電一腦」免費上門回收計劃、社區回收站、救世軍循環再用計劃等，助你輕鬆處理舊電器，同時為環保出一分力。