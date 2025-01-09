電器回收2025｜5大舊電器回收方法 免費上門回收/四電一腦/綠在區區
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【電器回收2025/四電一腦/舊電器回收/免費上門】家居大掃除時往往會發現不少舊電器，但如何處理才環保又方便？東方新地為大家整理2025年香港5大電器回收方法，包括政府推行的「四電一腦」免費上門回收計劃、社區回收站、救世軍循環再用計劃等，助你輕鬆處理舊電器，同時為環保出一分力。
電器回收2025目錄
電器回收2025丨1.「四電一腦」計劃 免費上門回收
政府自2018年推出「四電一腦」計劃，專門回收指定電子產品，包括洗衣機、雪櫃、冷氣機、電視機等，而2024年7月起更擴展至乾衣機及抽濕機，確保廢棄電器獲適當處理，減少環境污染。
可回收電器包括：
- 冷氣機（獨立式及分體式，製冷量不超過7.5千瓦）
- 洗衣機（洗衣量不超過15公斤）
- 家用雪櫃（總容積不超過900公升）
- 電視
- 顯示器
- 電腦（桌上電腦、手提電腦、平板電腦）
- 掃描器（重量不超過30公斤）
- 打印機（重量不超過30公斤）
- 乾衣機
- 抽濕機
回收前須知：
- 清空雪櫃及洗衣機內物品
- 確保電器已脫離任何裝置或連接系統
- 保持電器整潔
- 電腦回收前應先刪除私人資料
三大回收方式：
1.法定免費除舊服務：
- 購買新電器時，商戶會提供免費除舊服務，上門回收同類舊電器。
- 詳情可向購買商查詢。
2.政府免費上門回收：
- 可透過熱線2676 8888或WhatsApp 6081 5096預約免費回收。
3.「綠在區區」社區回收點：
- 提供超過430個收集點，可回收「四電一腦」及小型電器。
- 透過「綠綠賞」應用程式可賺取積分換領禮品。
- 回收環保站、回收便利點以及回收流動點位置一覽
「綠綠賞」電子積分計劃
另外，市民使用智能回收設備提交回收物時，可以綠綠賞手機應用程式或綠綠賞積分卡賺取相應綠綠賞積分換取獎賞，包括日常生活用品、糧油乾貨及環保產品。回收每件「四電一腦」或小型電器，可賺取10分。
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電器回收2025丨2.救世軍「循環再用計劃」
救世軍推行「循環再用計劃」，回收功能正常的小型電器、65吋或以下平面電視 、顯示器、電腦（包括桌上、手提及平板電腦）、打印機及掃瞄器，再捐贈予有需要人士。
捐贈方式：
- 直接送往救世軍家品店或物資捐贈箱：物資捐贈站位置一覽
- 捐贈5袋紅白藍袋以上的物資，可送往大型捐贈站或預約上門回收
查詢方式：
- 電話：2332 4433
- WhatsApp：9688 5670（僅限文字訊息）
- 辦公時間：星期一至五上午9時至下午5時
電器回收2025丨3.賽馬會「回收轆轆」流動回收站
賽馬會「回收轆轆」流動環保宣傳車穿梭九龍及新界，提供電器回收、環保教育及重用服務。
回收範圍：
- 微波爐、電飯煲、風筒、電話、音響設備
- 電視、影印機、電腦、手提電腦、顯示屏、大型家電（例如冷氣、雪櫃、洗衣機）
- 不設上門回收，市民需自行送往指定地點
查詢方式：
- 電話：3706 7817
電器回收2025丨4.明愛電腦工場 電腦回收與翻新
明愛電腦工場專門回收及翻新電子產品，以幫助弱勢社群。
可回收產品：
- 電腦主機、手提電腦、顯示屏、打印機等
回收方式：
- 上門回收（預約需時約三至五星期），可填寫網上捐贈表格
- 直接送往指定回收站
- 不定期在不同地區舉辦回收日，詳情可留意明愛電腦工場 facebook
查詢方式：
- 電話：2716 6875
- 辦公時間：星期一至六 上午9時30分至中午12時30分；下午2時至5時30分
電器回收2025丨5.國際十字路會「好人好市」
國際十字路會的「好人好市」應用程式讓市民可拍攝並上傳電器照片，專人評估物件是否適合捐贈後，便可按照預約時間送到國際十字路會，轉贈予有需要人士。
可回收產品：
- 洗衣機、電腦、電器、雪櫃、冰箱等
關鍵詞電器回收2025
圖片來源：環保署、救世軍網頁、回收轆轆網頁、明愛電腦工場facebook