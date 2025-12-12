颱風季後遺症｜窗戶滲水漏風推唔順？專家指出現3大情況須即時維修
窗戶漏風滲水？坊間急救法未必治本
打風落雨時，窗邊漏風滲水是令人頭痛的問題。不少人會用防水膠紙、垃圾袋作緊急處理，雖然或可暫時阻擋雨水入屋，但並非長遠之策。
容易被忽略的關鍵
窗戶滲水漏風的根本原因，很可能是窗肉與窗框之間的防水膠邊老化，或是窗框本身變形。防水膠邊並非強制驗窗部分，往往容易被大眾忽略。膠邊是鋁窗的密封核心，若老化變硬或融化，打風時強風壓會讓雨水從老化的膠邊滲入屋內。
由於更換膠邊需要從窗框及窗扇的坑紋穿入，需要拆除窗扇才能更換，所以防水膠紙、垃圾袋這些「急救法」只能治標並不治本，要解決滲水問題，建議找專業師傅徹底檢查，找出滲水源頭並進行維修，才能一勞永逸。
窗戶發出「吱吱聲」卡住推唔順？
窗戶長時間暴露在外，鋁窗軌道容易積累灰塵與污垢其他雜物，建議用戶定期清潔，用刷子或吸塵機清除軌道內的沙石和塵埃，並在鉸位塗抹少量潤滑油。不過必須注意，切勿胡亂使用過多潤滑油，以免黏附更多塵埃令問題惡化，更要避免使用會腐蝕窗戶組件的不適當潤滑劑或清潔劑。
若窗戶開關時發出「吱吱」刺耳聲，或推拉時感覺卡住「唔順」，通常已意味住窗扇或窗鉸出現輕微變形，或是金屬部件在長期高溫潮濕的氣候中，因污垢堆積而出現生鏽跡象，為避免加劇損耗，切勿強行開關。
出現3大警號 必須尋求專業協助
簡單的清潔保養可以處理小問題，但如果發現窗戶出現以下三種情況，就代表窗戶的關鍵組件可能已嚴重損壞，切勿自行處理，應立即尋求專業師傅上門檢查及維修，以免發生意外。
- 窗鉸變形： 窗鉸是支撐整扇窗戶重量的重要零件，如因長期開關或強風吹襲而導致變形，會令窗戶開關不順。若強行開關，不但會加劇損耗，更有機會令窗戶鬆脫，構成極大危險。
- 拉釘生鏽老化：用於固定窗鉸及窗框的拉釘螺絲，如出現明顯生鏽或老化跡象，其承托力會大大減弱，影響窗戶穩固性，有從高處墜落的風險。
- 窗鉸或螺絲鬆脫：一旦發現窗鉸或螺絲有鬆脫跡象，窗戶隨時有墜落風險，必須立即停止開關該窗戶，並盡快找合資格專業人士進行檢查及維修。
專業鋁窗維修重點拆解
如果你對家中的窗戶狀況存有疑問，或需尋求專業維修服務，應選擇合資格的註冊工程承建商或專業驗窗公司：
更換關鍵組件
針對結構性安全問題（如窗鉸變形、螺絲鬆脫）或密封失效（如膠邊老化），專業人員會採取拆扇更換的方式。更換窗鉸或防水膠邊均須將窗扇拆除才能進行工程，確保新組件被準確、穩固地安裝到位，恢復窗扇的承重力和安全性。
防水工程
對於因窗框外牆防水層或外玻璃膠老化引起的滲水，專業維修師傅會進行防水工程去改善問題。這類工程需將舊有防水層及舊有外玻璃膠徹底剷除，完成清潔後才能使用防水物料打上防水膠，及塗上防漏膜加強防水效果，以長久保障家居滴水不漏。
窗戶安全秘訣：專業驗窗師面對面諮詢
安居鋁窗(香港)工程將於「香港家居潮流博覽2025」設置攤位，屆時會有專業驗窗師在場，親身解答各種窗戶保養及維修的疑難雜症，現場更會派發精美禮物。歡迎到場諮詢，為家居安全做好準備！
資料由安居鋁窗(香港)工程有限公司提供