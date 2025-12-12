颱風季後遺症｜窗戶滲水漏風推唔順？專家指出現3大情況須即時維修

今年香港「掛波」次數破紀錄，多個颱風及嚴重暴雨接連襲港，大家有沒有留意家中為你遮風擋雨的窗戶情況？強風暴雨持續沖刷及撞擊窗戶，加速窗扇、窗框、防水膠邊等組件老化，隨時引發窗戶滲水、推拉不順，甚至構成家居安全隱患！究竟如何處理這些颱風季後遺症？出現哪些警號就必須尋求專業維修？下文將為你一一拆解，教你快速判斷，確保家居安全！

