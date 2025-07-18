颱風韋帕｜打風爆玻璃/滲水/水浸/壞電器 保障範圍+受保條件一文睇清
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1. 颱風及暴雨引致的滲水所造成的浸壞木地板或牆身，甚至傢俬電器，是否在保險賠償範圍？
保障範圍視乎個別保險公司的保單條款。一般而言，需要視乎地板、牆身屬於原裝或住客自行裝修，若前者便屬於火險保障範圍，後者則是家居保險中家居財物損失的保障範圍，家居財物損失的保障範圍會因不同保險公司而略有差別，建議市民應留意保單條款中的家居財物的定義及不保事項的詳情。
如打風導致牆身滲水，牆紙脫落，火險一般會保障牆身滲水的部份，但牆紙則不在保障範圍，而屬家居保險，至於該份家居保險是否保障牆紙，則須視乎保單條款。若颱風或暴雨導致渠道阻塞而水浸入屋，一般家居保險不會保障通渠造成的開支，只會保障因水浸造成的家居財物損失。
至於電器，大部份保險公司只會保障因水火災或意外而造成的損毀，日常損耗的維修費用則不受保障。
2. 打風導致玻璃爆裂或損毀，是否在火險或家居保險的保障範圍？
火險是保障樓宇結構，例如早前成為話題的主力牆，火險可為樓宇結構因火災、風災、爆炸、閃電水浸、 地震、 地陷、山泥傾瀉等所引起的樓宇結構損毀提供保障。至於問題提及的玻璃是否受保，則要視乎玻璃是否樓宇結構的一部份。若為落地玻璃，則可保障玻璃部份的損毀；若只是普通玻璃窗，火險則只保障窗框範圍。不過亦需要注意，若住戶收樓後曾經更換窗戶，該窗戶連框及玻璃亦不屬於樓宇結構，不在火險的保障之列。
家居保險的保障範圍則是保障家居財物，是否包括窗戶則視乎每間保險公司的保障範圍。
3. 新樓入伙後水浸，火險是否保障所有原有裝修的維修費用？
火險保障範圍的確包括原有裝修賠償，例如上文提到的牆身及地板等，但切記窗戶玻璃是否受保，則要視乎窗戶玻璃類型。至於新樓的火險，則要視乎大廈是否有「統保」，即由整幢物業業主集體攤分的火險，保費會在管理費中扣除。如果沒有，則業主需要自行購買火險。
4. 山泥傾瀉造成的損失，屬於火險還是家居保險的保障範圍？
若家居到受到山泥傾瀉直接衝擊，影響建築物結構，比起賠償家居財物及清理費用的家居保險，火險的賠償責任可能更大。例如，若因豪雨令單位的原裝窗戶出現嚴重滲水，浸毀了原裝地板及按摩椅，家居保險會賠償按摩椅的重置成本，而火險則負責賠償原裝窗戶及原裝地板的更換費用。
假如住所因山泥傾瀉損毀而需要重建亦可向火險公司索償，但投保人須注意兩大事項：（一）有關住所有沒有涉及非法或違規；（二）其投保額是否足夠，假如重建費用需要港幣一千萬，但投保人只購買港幣500萬，保險公司則會採取比例攤分，按投保不足的比例賠償給客戶，即只會賠償50%的索償費用，導致客戶需承擔差額的損失。
家居保險索償注意事項
周美華又指，市民在家居保險索償時，需要留意以下兩點：
- 不同的保險公司在處理颱風或水浸等所引致的損失賠償時，自負額要求或有所不同，投保人需要留意保單詳情，再根據需要決定透過火險或家居保險索償。
- 相關物業或設備需要符合法例要求，若損毀的部份屬於僭建而違反《建築物條例》，則保險公司有權終止該份火險或家居保險保單。