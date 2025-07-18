颱風韋帕｜打風爆玻璃/滲水/水浸/壞電器 保障範圍+受保條件一文睇清

虛擬保險公司OneDegree指，颱風期間最常見的損失為吹毀窗戶玻璃，導致雨水進屋而導致水浸或室內財物受到雨水損毀。打風期間住所因滲水損壞牆身、地板、傢俬及電器，甚至爆玻璃，究竟是否屬保險保障範圍？OneDegree副行政總裁周美華逐一拆解受保條件。