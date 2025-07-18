颱風韋帕｜打風玻璃貼膠紙 牛皮/皺紋/封箱膠紙邊款最好？膠紙漬點清？
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打風玻璃貼膠紙｜打風3大原因爆玻璃
理工大學機械工程學系前工程師盧覺強在香港天文台節目《氣象冷知識》中解釋，玻璃之所以會在颱風中破碎，主要有以下三個原因：
- 遭受外物撞擊：在強風的吹襲下，雜物可能會四處飛舞，進而撞擊玻璃，導致其破損。
- 頻率共振：當強勁的風速引起玻璃震動，而此震動產生的頻率恰好與玻璃自身的自然震動頻率相同時，便會產生共鳴現象，使玻璃容易碎裂。
- 玻璃形變：玻璃本質上屬於硬性材料，當受到強風的持續吹襲時，可能會發生彎曲或變形，進而導致破裂。
打風玻璃貼膠紙｜天文台實測效用
儘管美國國家氣象局曾指出，在窗戶上黏貼膠紙並無實際效用，並形容此舉是徒勞無功，既浪費力氣、時間又耗費膠紙。盧覺強在該節目透過實驗進行驗證，結果顯示當一個砝碼從30公分的高度墜落撞擊貼有「米」字形膠紙的玻璃時，玻璃未有出現任何損壞；然而，在沒有黏貼任何膠紙的玻璃上進行相同的測試，玻璃則立即碎裂，碎片四處飛散。即使將砝碼的墜落高度增加至40公分，貼有「米」字形膠紙的玻璃也僅僅出現裂痕，並未見到碎片飛濺的情況。因此，他建議市民採用「米」字形膠紙的方式黏貼窗戶，這種方法不僅能夠改變並干擾玻璃的自然震動頻率，從而減低共鳴效應的發生，同時也能確保足夠的透光性。
打風玻璃貼膠紙｜牛皮、皺紋、封箱膠紙邊款最穩陣？
市面上常見的膠紙包括牛皮膠紙、膠質封箱膠紙、紙質封箱膠紙及紙質皺紋膠紙等，資深驗樓師詹濟南（詹Sir）曾在接受傳媒訪問時指出，在這四種膠紙中，牛皮膠紙的效果最為穩固，能夠提供最佳的防風效果。對於一般家庭使用而言，只需選用2吋闊的牛皮膠紙，並以「十」字、「米」字或「井」字等交叉方式貼在玻璃上即可。詹Sir補充，打風時在玻璃上貼膠紙的主要目的是為了防止玻璃破碎後碎片飛彈傷及途人，因此即使選用其他種類的膠紙，也能起到一定的減低玻璃爆裂風險的作用。
打風玻璃貼膠紙｜點樣貼最有效？「米」字貼法有根據
根據盧覺強工程師的實驗，以「米」字型方式貼膠紙能有效增強玻璃的抗衝擊能力。這種貼法的主要原理是透過膠紙形成的網狀結構，分散玻璃受到的壓力，並改變玻璃的震動頻率，使其不易與強風產生的頻率產生共鳴。詹Sir也建議以「十」字、「米」字或「井」字等交叉方式黏貼，這些方法都能有效地在玻璃中心形成支撐，提高其整體結構的穩定性。
打風玻璃貼膠紙｜膠紙漬點清？專家：用白電油
許多市民擔心在玻璃上貼膠紙後會留下難以清除的膠漬，詹Sir表示，牛皮膠紙在清理上相對簡單，通常直接撕下不會留下明顯痕跡，如果玻璃上殘留膠紙印，可以嘗試使用白電油進行清潔。方法是將適量的白電油倒在抹布上，然後輕輕擦拭玻璃上的膠紙痕跡。但詹Sir也提醒，白電油屬於易燃物品，使用時務必小心。
颱風期間安全貼士｜鎖窗、檢查冷氣機、平衡室內氣壓
除了在玻璃上貼膠紙外，詹Sir還提醒市民在颱風期間應注意以下幾點以確保安全：
- 緊鎖玻璃窗：避免強風吹開窗戶，導致窗鉸損壞，甚至造成危險。
- 切勿推開窗：颱風期間不應嘗試打開窗戶，以免強風直接吹入室內。
- 檢查窗口式冷氣機：確保安裝在室外的膠喉已穩固固定，避免被強風吹落擊破玻璃。
- 平衡室內氣壓：避免同時開啟所有抽氣扇及抽油煙機，建議只開啟一、兩部，以平衡室內外氣壓，減少入水和爆玻璃的風險。
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打風一定要在玻璃貼膠紙嗎？
根據專家意見，打風在玻璃上貼膠紙的主要目的是在玻璃破碎時固定碎片，減少飛濺傷人的風險。雖然不能完全防止玻璃破裂，但確實能提升安全性。
所有膠紙都適合用來打風貼玻璃嗎？
資深驗樓師詹濟南指出，牛皮膠紙是效果最穩固的選擇。其他如膠質封箱膠紙和紙質皺紋膠紙也有一定作用，但不建議使用普通膠紙，因為不夠堅固。
「米」字型貼法是最好的嗎？
香港理工大學前工程師盧覺強的實驗顯示，「米」字型貼法能有效抵抗撞擊，並干擾玻璃的自然頻率。詹濟南驗樓師也推薦「米」字、「十」字或「井」字等交叉貼法。