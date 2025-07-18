颱風韋帕｜打風玻璃貼膠紙 牛皮/皺紋/封箱膠紙邊款最好？膠紙漬點清？

【颱風/打風玻璃貼膠紙/牛皮/皺紋/封箱膠紙/膠紙漬】每逢颱風季節，市民對於是否應該在玻璃窗上貼上膠紙以防爆，總是有不同的看法。究竟打風貼膠紙是否真的有效？又應該選擇哪種膠紙？今次由專家深入剖析打風貼膠紙的實際作用、不同種類膠紙的效能，以及清除膠紙漬的方法！