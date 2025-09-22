颱風樺加沙｜玻璃窗貼膠紙更易爆玻璃？ 台灣政府實測4種貼法：不貼反而最穩固
颱風來臨時，許多人習慣在玻璃門窗貼上膠帶，以為可以增強抗風力、防止玻璃破裂。不過，台灣內政部在去年10月委託建築研究所進行實測，發現這個做法不但無法提高強度，甚至可能產生反效果，增加破裂風險。
台灣內政部表示，為了確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所進行了一項實驗，製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法：X字型、井字型、口字型及全貼滿。此外，還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗作為對照組。實驗中使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂。不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：
- X字型：3482Pa
- 井字型：4206Pa
- 口字型：4887Pa
- 全貼滿：4189Pa
相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。
為了確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力。結論是，貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
內政部補充說明，為找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的好方法，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃進行測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍然完好無損，但窗戶的鋁框卻發生變形，角落破裂。這說明除了玻璃的強度外，窗框的穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂。因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。
