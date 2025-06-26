食物中毒｜木耳浸過夜34歲女中毒亡 醫生警告4類食物勿隔夜 木耳雪耳浸4小時已有菌
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煮飯有食剩餸菜，放入雪櫃保存無疑是最正常做法，但亦非每種食物都適合放隔夜。有醫生指出只要妥善保存，大多數隔夜食物仍可安全食用，不過就建議要「留葷不留素」，並特別點名4款食物不應放隔夜，其中一款甚至曾傳出有人因不當食用而中毒致命。
隔夜水與隔夜菜的安全性
台灣重症科醫生黃軒在其社交平台專頁撰文指出，隔夜水裡面的亞硝酸鹽含量極低，致癌風險幾乎不存在，關鍵在於要加蓋保存，以防止細菌污染。至於隔夜餸菜，只要處理得當，尤其是經過加熱及適當冷藏，絕大部分食剩飯餸其實都適合隔夜食用。
避免隔夜食用的食物類型
儘管大多數隔夜菜經過妥善處理後並無食安風險，但黃醫生仍點名4款食物應避免放隔夜，包括：
- 泡發木耳及雪耳：容易產生致命毒素，泡發超過4小時就有風險
- 綠葉蔬菜：久放會導致亞硝酸鹽升高，營養亦易流失
- 涼拌小菜：因未經加熱，其湯汁容易成為細菌溫床
- 溏心蛋：未完全煮熟的食物易滋生微生物，可引發食物中毒
隔夜菜的保存建議
要正確保存隔夜菜，黃軒建議應盡快分裝並放入冰箱冷藏，避免在室溫下放置過久。此外隔夜餸放雪櫃時間不應超過2日，食用前亦應徹底加熱，同時要避免反覆加熱。
黑木耳浸24小時致食物中毒 34歲女肝衰竭亡
因食用浸泡時間過長黑木耳而引致食物中毒的例子屢見不鮮。翻查資料，廣東曾有一名34歲獨居女子因進食浸泡超過24小時的木耳，引致米酵菌酸中毒，最後因肝功能衰竭身亡。
本港食安中心指出，米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，這種細菌在土壤及植物中無處不在，最佳生長溫度為攝氏37度，而最適合產生米酵菌酸這種毒素的溫度約為攝氏26度；米酵菌酸耐熱而且沖洗不去。米酵菌酸中毒的病人可能出現腹痛及嘔吐等病徵。情況嚴重者可引致肝功能異常，甚至死亡。
為了預防米酵菌酸中毒，如需過夜泡發黑木耳，應放入雪櫃內。所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，方可調製食物。
浸木耳雪耳應放入雪櫃
消委會則指出，浸泡的雪耳和木耳、濕米粉和河粉都較容易受椰毒伯克霍爾德氏菌污染；要預防米酵菌酸中毒，菇類浸泡後，應盡快烹煮食用。如需過夜浸泡黑木耳、白背木耳和雪耳，應保存於雪櫃內。如果發現浸泡後的菇類表面黏糊或有異味，就應該丟掉。所有接觸食物的器具及表面應加以徹底清潔，方可調製食物。