食物中毒｜木耳浸過夜34歲女中毒亡 醫生警告4類食物勿隔夜 木耳雪耳浸4小時已有菌

煮飯有食剩餸菜，放入雪櫃保存無疑是最正常做法，但亦非每種食物都適合放隔夜。有醫生指出只要妥善保存，大多數隔夜食物仍可安全食用，不過就建議要「留葷不留素」，並特別點名4款食物不應放隔夜，其中一款甚至曾傳出有人因不當食用而中毒致命。

