住屋津貼2025 | 政府家居維修津貼、電費優惠等最高津貼$8萬 五大計劃申請方法/申請限期/金額一覽
住屋津貼2025｜租金援助計劃
香港房屋委員會推行公屋租金援助計劃（Rent Assistance Scheme），針對長者家庭及非長者家庭，按家庭成員年齡、入息及資產情況，提供租金減免以支援經濟困難住戶。申請人必須為公屋租戶，並符合最新入息及資產限額。長者家庭（所有成員均年滿60歲）及非長者家庭的減免比例有所不同。
- 申請資格：公屋租戶、符合入息及資產限額（以年度公告為準），家庭成員年齡符合規定
- 長者家庭：全部成員皆為60歲或以上，最多可獲租金50%減免
- 非長者家庭：按家庭入息資產及成員狀況，最高可獲租金25%減免
- 申請方式：向所屬屋邨辦事處遞交申請，並提供相關證明文件
- 不適用情況：不包括入息或資產超標、未獲批准的公屋申請或非現居家庭成員
- 點擊查看：2025年入息及資產限額
官網詳情：房屋委員會：租金援助計劃
住屋津貼2025｜租金稅項扣除
自2022/23課稅年度起，香港政府設立住宅租金稅項扣除（租金稅扣），讓合資格人士於報稅時申請扣減住宅租金支出，減輕住屋負擔。只要申請人在香港無自置住宅並已就主要居所支付租金，最多可扣除每年$100,000。惟如該住宅屬親屬或與僱傭有關，則不適用此扣除。
- 申請資格：香港納稅人、已支付自住住宅租金、報稅年度無申領自置住宅貸款利息扣除
- 扣除金額：每年最高可扣除港幣$100,000住宅租金（以實際支付為限）
- 不適用情況：
- 住宅屬於申請人或任何親屬持有
- 租金由僱主報銷或由僱傭關係安排
- 同一年度申請貸款利息扣除者不可兼申請租金稅項扣除
- 供申請人及其親屬於一年內申請一處主要居所
官網詳情：稅務局：住宅租金扣除
住屋津貼2025｜家居維修津貼
市區重建局維持推行家居維修津貼，為合資格自住業主（如年滿60歲或領取長者生活津貼、綜援或傷殘津貼人士）提供最高港幣$80,000資助，分4次於10年內申請。津貼涵蓋樓宇結構修葺、外牆安全、消防設施、公共管線維修等。申請人需持有效香港身份證、與配偶同住申請物業，並於市建局官網下載表格連同證明文件提交申請。
- 申請人須有香港身份證、為自住業主
- 資助金額最高$80,000（10年最多申請4次）
- 涵蓋樓宇結構、消防、管線、外牆等維修
- 全年接受申請
官方詳情：市區重建局家居維修津貼
住屋津貼2025｜政府電費紓緩計劃
政府於2024至2025年持續推出電費紓緩計劃，所有住宅用戶自動獲每月$50電費津貼，全年合共$1,200，無需申請，直接抵扣於電費單。有剩餘津貼會保留至下月使用，措施有效穩定家庭生活成本。
- 適用對象：所有香港住宅用戶
- 金額：每月$50，全年共$1,200
- 自動發放及抵扣，無需申請
- 措施有效至2025年12月31日
官方詳情：電費紓緩計劃官網
住屋津貼2025｜中電基層家庭電費資助
中電基層家庭電費資助2025年設兩級津貼：劏房或簡樸房戶每戶一次性$1,000，一般基層家庭每戶$600。資格包括65歲以上獨居/雙老長者、領取綜援、傷殘津貼、在職家庭津貼、全額書簿津貼或幼稚園減免計劃成員、殘疾人士等。申請者備齊身份及福利證明可於中電官網或社福機構遞交申請。
- 受惠對象：長者、基層、傷殘人士、劏房／簡樸房住戶
- 金額：劏房戶$1,000／一般基層家庭$600（一次性）
- 申請需身份及福利證明，官網或社福機構提交
- 申請期依中電公告而定
官方詳情：中電資助計劃
住屋津貼2025｜港燈電費優惠計劃
港燈電費優惠計劃為合資格住宅戶（長者、單親家庭、失業人士、殘疾人士）提供首200度電費4折優惠，另免收按金與最低收費。合資格住戶可每年申請覆核，部分家庭可獲最高$5,000節能家電購置資助。審核中心及港燈官網均可辦理申請。
- 適用對象：港燈註冊住宅客戶，為長者、單親、失業、殘疾人士
- 優惠：首200度4折、免按金、節能家電補助最高$5,000
- 申請方式：官網或合作社福機構/審核中心提交，每年需覆核
- 全年開放申請
官方詳情：港燈電費優惠計劃
2025住屋津貼、電費資助與租金優惠—最新懶人包比較表
|津貼/優惠名稱
|金額/細節
|受惠者
|申請方式
|截止日期
|官方連結
|家居維修津貼
|$80,000（10年最多4次）
|自住業主、長者、綜援／傷殘津貼受惠人
|市建局官網申請
|全年受理
|市建局官網
|政府電費紓緩計劃
|每月$50（全年共$1,200，自動抵扣）
|所有住宅用戶
|自動發放
|2025/12/31
|政府官網
|中電基層家庭電費資助
|$1,000（劏房戶）／$600（基層家庭）
|長者、基層、傷殘人士、劏房戶
|官網或社福機構申請
|依公告
|中電官網
|港燈電費優惠計劃
|首200度4折、免按金、家電補助$5,000
|長者、單親、失業、殘疾人士
|官網／審核中心申請，每年覆核
|全年受理
|港燈官網
|租金援助計劃
|長者家庭最高減租50%，非長者家庭最高減租25%
|公屋租戶，符合入息及資產限額
|向屋邨辦事處提交申請
|全年受理
|房委會官網
|住宅租金稅項扣除
|每年可扣稅上限$100,000（不計超出部份）
|符合資格的香港納稅人（非自置物業）
|於報稅時提交租約及相關證明
|依報稅年度
|稅務局官網
家居維修津貼申請資格是什麼？
申請人必須為自住業主，持有效香港身份證，年滿60歲或領取長者生活津貼、綜援或傷殘津貼。
政府電費紓緩計劃如何領取？
不需申請，合資格住宅用戶自動每月獲$50電費補貼，全年共$1,200，於電費單自動抵扣。
中電基層家庭電費資助申請方法是？
備齊身份證及福利證明，可於中電官方網站或社福機構遞交申請。
港燈電費優惠計劃包含哪些內容？
合資格住戶首200度電費享4折優惠，免按金與最低收費，且有最高$5,000家電補貼，申請時需每年覆核。
各類津貼是否有截止時間？
政府電費紓緩於2025年12月31日結束；維修及港燈資助全年受理，中電家庭資助依各自公告為準。
2025年公屋租金援助計劃的租金減免比例如何判斷？
長者家庭（所有成員皆滿60歲）最高可獲50%租金減免，非長者家庭則按入息及資產狀況最高獲25%減免
申請住宅租金稅項扣除有哪些不適用情況？
若租住物業屬申請人或親屬持有、租金由僱主報銷、或同時申請住宅貸款利息扣除，均不能申請住宅租金扣除