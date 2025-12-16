住屋津貼2025 | 政府家居維修津貼、電費優惠等最高津貼$8萬 五大計劃申請方法/申請限期/金額一覽

2025年，香港政府及多間公私營機構推出多項最新政策，包括家居維修津貼、政府電費紓緩計劃、中電基層家庭電費資助及港燈電費優惠計劃，切實減輕基層及中低收入家庭負擔。本文嚴選官方公告及最新資訊，詳列各津貼金額、申請資格、申請流程、截止日期及官方連結，並附懶人包助您快速掌握2025年適用的補貼方案，提升搜尋效率及資訊價值，即刻往下睇！