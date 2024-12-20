握手心反而浪費 暖包貼1個位暖足全身 1個簡單方法延長保暖時間

臨近冬至，本港近日天氣轉趨寒冷，今日（20日）早上多區最低氣溫甚至跌至10度以下，市民務必做好保暖措施。除穿上禦寒衣物外，暖包也成為許多人外出的必備防寒物品。日本有專家指出，暖包的放置位置至關重要，即使只有一個暖包，也能迅速溫暖全身。

