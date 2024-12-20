握手心反而浪費 暖包貼1個位暖足全身 1個簡單方法延長保暖時間
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臨近冬至，本港近日天氣轉趨寒冷，今日（20日）早上多區最低氣溫甚至跌至10度以下，市民務必做好保暖措施。除穿上禦寒衣物外，暖包也成為許多人外出的必備防寒物品。日本有專家指出，暖包的放置位置至關重要，即使只有一個暖包，也能迅速溫暖全身。
暖包正確使用位置 貼1個暖全身
日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提到，人體有多個穴位可以幫助身體保暖。在低溫天氣下，若身上只有一個暖暖包，建議優先將其貼在腰部，以發揮最大效用。
福田千晶解釋，腰部靠近肝臟、腎臟等血液流量豐富的內臟器官，當腰部得到溫暖時，大腦的緊張狀態會得到緩解，從而促使大量血液流向全身，提升血液循環，進而使四肢末梢也能回暖。
建議3個部位優先保暖
若有多個暖暖包，福田千晶建議可將其放置於背部、腹部或頸部，這樣不僅能促進血液循環，還能舒緩酸痛和頭痛。
手握暖包反而浪費 長時間用小心低溫燙傷
福田千晶指出，許多人習慣將暖暖包握在手中或放在口袋裡，但這樣會使熱能集中於手部，其他部位仍然寒冷，無法發揮暖暖包的最大功效。此外，福田千晶提醒，使用暖暖包時需特別注意，若長時間直接接觸皮膚，可能會導致低溫燙傷。因此，使用時務必小心。低溫燙傷是指皮膚長時間接觸高於體溫的低熱物體而引起的燙傷。
另外如果想延長暖包有效時間，建議可以將暖包以密實袋之類的包裝密封，同時儘量擠出空氣，減少暖包與空氣接觸機會即可延長其使用時間。