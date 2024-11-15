消委會衣物清香珠｜12款衣物清香珠全部含致敏香料 可致呼吸道問題
消委會衣物清香珠｜售價用量差異大 每年洗衫或花$4,358
是次接受測試的衣物清香珠共有12款，其中6款聲稱具有衣物柔順作用，每瓶售價由$38至$179不等；以每次洗6公斤衣物為例，如按照產品建議用量或1個瓶蓋分量使用， 撇除洗衣劑及/或柔順劑的開支，每次的費用由$3至$21不等；假設每星期使用4次，每年花費可介乎$621至$4,358，花費甚大。
消委會衣物清香珠｜12個樣本全部含致敏香料 最多檢出8種
據美國觸性皮膚學會的報告，衣物護理用品是引致過敏性接觸性皮膚炎的重要原因。消委會檢查發現，全部12個樣本均檢出含不同種類的香料致敏物質，總量由0.0023% 至0.6720%不等。除「esp AGAPE」樣本外，全部樣本，其餘11款同時檢出3種至8種香料致敏物質，當中「Member’s Mark By Sam’s Club」就被檢出含8種致敏物質。
若以檢出濃度超過0.01%的香料致敏物質而言，10款樣本檢出1種至6種含量較高的香料致敏物質。惟樣z 本中只有「Downy」1款說明產品「contains fragrance allergen(s)」（含有香料致敏物），但未有具體說明相關的香料物質。
消委會衣物清香珠｜接觸過敏源可致呼吸道／皮膚問題
消委會指一般而言，如果香料致敏物質濃度較高、種類數量較多，或者產品建議的用量較高，以至產品整體配方和使用方法等因素，均可能影響洗後殘留在紡織物上的殘餘量。消委會又引述歐盟文件，指香料致敏物可以影響眼睛、鼻腔和呼吸道，加劇氣喘問題；澳洲消費者組織「CHOICE」指出，當地有研究顯示約有三分一人口接觸添加香味的消費品後，出現呼吸道問題、氣喘、偏頭痛，以及皮膚問題等。
該組織又指出，使用有強烈香味的家居產品（包括洗衣劑和衣物清香珠），有機會引致過敏反應，出現紅疹，而相關影響並不限於使用產品的人士，更可能影響周遭人士。
除成份含量外，消委會發現部分樣本的標籤資料亦有待改善；有2個樣本並無任何成分說明。其餘10款雖然列有成分類別資料，例如只籠統說明成分為穩定劑和香料，並沒有具體說明成分的化學名稱；另外，「Downy」及「esp AGAPE」於籤所列的使用方法中，只簡略說明「使用適量」，未有具體按衣物重量建議用量。消委會認為產品如欠缺適當的用量說明，或者建議的用量較多，容易增加消費者大量使用產 品的機會，可能增加使用者出現不良反應的機會。
|品牌
|名稱
|大約售價
|估計每次費用
|香料致敏物質種類數量
|柔麗
|長效衣物留香珠 – 馥郁薰衣草
|$50
|$9.0 至 $18.0
|3
|Downy
|UNSTOPABLES In-wash Scent Booster – SHIMMER
|$108
|$15.4
|5
|熊寶貝
|多效護衣芳香豆 – 藍風鈴 X 白麝香
|$70
|$17.9
|6
|蘭諾
|衣物芳香豆 – 清晨草本
|$110
|$10.0 至 $20.0
|4
|蘭諾
|衣物清香珠 – 白茶
|$50
|$10.0 至 $20.0
|6
|紡優美
|衣物留香珠 – 藍風鈴
|$50
|$8.0
|6
|esp AGAPE
|衣物留香珠 – 金橘
|$72
|$4.9
|1
|詩樂氏
|衣物留香珠 – 皇室香氛
|$90
|$6.2
|5
|紡優美
|衣物柔香珠 – 午夜綻放的玫瑰
|$92
|$13.8
|4
|AW
|衣物清香珠/留香珠 – 繽紛落櫻
|$38
|$3.0至 $4.6
|6
|Member’s Mark By Sam’s Club
|衣物留香珠 – 海洋清香
|$179
|$9.0
|8
|DoDoME
|衣物魔法留香珠 – 藍風鈴
|$128
|$3.0
|3
消委會衣物清香珠｜清香珠無助去污 建議用2種物品取代
消委會強調，衣物清香珠既沒有實際去污作用，亦可能帶來致敏風險，甚或有機會污染環境，而且每次使用的成本亦不輕，購買前應三思。若家中衣物有需要使用，可參考以下小貼士：
- 應避免過於頻密和小心用量。為安全起見，避免用於嬰幼兒、患有濕疹或有皮膚過敏人士的衣物和用品
- 選用洗衣用品時，應細閱各洗衣產品的功效，例如所用的洗衣劑已具備衣物柔順功效，可避免額外使用具衣物柔順聲稱的清香珠，避免過度使用不必要的洗衣用品
- 絕大部分產品只適用於機洗用途，應將清香珠直接倒入洗衣機滾桶內，而非倒入洗滌劑或柔順劑糟內，避免因未完全溶解而造成阻塞
- 避免選用水量較少或洗滌時間特別短的洗衣程序，以免衣物留有過多洗滌劑及／或清香珠殘餘
- 洗衣和乾衣期間，保持室內空氣流通，以免清香珠的香氣累積而可能影響室內空氣質素
- 部分衣物清香珠外觀和氣味與糖果相似，家長應妥善存放於幼兒不能取得的地方，以免誤服
- 如使用目的是去除異味，可先嘗試用稀釋梳打粉或白醋浸泡衣物，才決定是否需要使用衣物清香珠