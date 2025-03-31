健康煮食新趨勢：開放式廚房抽油煙機選購貼士

近年越來越多人追求健康飲食，在家下廚成為新趨勢。能夠一邊烹調美食，一邊與客廳的家人閒聊互動，是不少人心中美好生活的寫照。而開放式廚房設計的魅力，正正在於能夠透過廚廳一體化，將家庭生活與煮食樂趣融合！但另一邊廂，油煙問題也是讓許多人卻步的最大原因。其實，解決方法可以好簡單——只要擁有一部抽力強勁的抽油煙機，日日都可以煮得健康，兼保持空氣清新！今次就同大家一齊破解開放式廚房油煙迷思，並提供實用的抽油煙機選購貼士，讓你放心享受健康煮食新體驗！

