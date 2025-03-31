健康煮食新趨勢：開放式廚房抽油煙機選購貼士
開放式廚房不適合明火？無火煮食就無油煙？
不少人認為開放式廚房用電磁爐可避免油煙，但事實上，無論明火或無火煮食，烹調時達到指定溫度，食油仍會分解產生油煙。油煙與溫度和食油煙點有關，而非加熱方式。煎炸時即使無火，油溫過高仍產生相同的油煙，因此建議選用煙點較高（高於200度）的食油，例如花生油、粟米油、芥花籽油等，有效減少油煙產生。
油煙的產生無可避免，若要防止其進一步擴散至客飯廳，就一定要選用一部性能好的抽油煙機，並配合正確的使用方式。建議在煮食前先啟動抽油煙機，如旁邊有窗戶，應確保關上，以免外來強風干擾抽油煙機的氣流循環；煮食結束後，讓抽油煙機繼續運作多數分鐘，這樣有助更徹底清除油煙和有害的懸浮粒子，亦減少積聚油漬。
現時市面上不乏吸力強的抽油煙機，其中更有部分款式設有延遲關機功能，煮完飯、離開後仍可保持開啟狀態數分鐘以抽走剩餘油煙，時間一到就自動熄機，讓開放式廚房也能安心健康煮食。
抽油煙機選購貼士：健康煮食必備
如何選擇適合開放式廚房的抽油煙機？以下幾點重要：
- 抽吸力、排氣量：開放式廚房與其他空間相連，油煙易擴散至四周，影響室內空氣及舒適度，長久下去或對家人的呼吸系統造成負擔，因此抽油煙機的抽吸能力與排風量至為關鍵。市面上一般以每分鐘可以排出多少立方米（m³/min）的排氣量來衡量抽油煙機的效能，但同時不同的產品設計，包括排氣喉的長短及彎位多寡，亦會影響抽油煙能力，故不宜單靠排氣量作比較標準。
- 所需功能的多寡：除了基本的抽油煙功能外，時下多數款式亦搭配不同內置功能，例如延遲關機、手勢感應、清潔提醒、智慧聯動等，選購時宜按照日常煮食習慣和需求決定所需功能的多寡。
- 低噪設計：由於開放式廚房缺乏明顯的區隔，噪音較易傳播到其他區域，煮食時抽油煙機產生的聲音會更加應聲，干擾到家人的起居生活。建議購買前到實體店試機，選擇低分貝運作的款式。
- 周全的售後服務：一些信譽較好的大品牌，會提供較長的保養期，如煤氣公司便提供首3年更包免費零件保養。
精選抽油煙機推介：健康煮食最佳拍檔
市面上的抽油煙機款式繁多，以下三款特別適合開放式廚房，兼顧吸力、功能與設計，讓你健康煮食無後顧之憂。
推介一：TGC 抽油煙機 TURBO-i 700 —— 免觸碰手勢開關 智能之選
對於追求智能家居生活的用家，TGC 抽油煙機 TURBO-i 700 絕對是開放式廚房的理想拍檔。透過手機應用程式，用戶即可輕鬆預設低速抽風時段、監察運作狀態，並適時提醒清洗濾網。TURBO-i 700抽油煙機更能與智慧煮食爐完美配合，實現 「風隨火起」的聯動操作：開火即自動啟動，並隨火力大小同步調整風速，熄火後更貼心延續運作5分鐘才關機。其超強風速設計，最高排風量達每分鐘18.5立方米，輕鬆應付煎炸等高油煙烹調；配合創新的免觸碰手勢開關技術，讓你只要輕輕一揮手，即可開機抽走油煙並調較不同風量，不怕沾滿油污的手沾污機身或觸碰機身後污染食物。易拆式金屬過濾網更方便清洗，完美貼合現代家庭需求。
零售價：$5,140
推介二：TGC 抽油煙機 ALI 700 —— 排風量最強 極速排走油煙異味
如果你經常在家烹調中式菜式，特別是煎炸或爆炒等高油煙料理，TGC 抽油煙機 ALI 700 將是你不可或缺的廚房助手。這款抽油煙機專為高效排煙而設計，採用側吸式設計，更接近油煙源頭，配備自動打開整流板，有效迅速吸走油煙，最高排風量達每分鐘19.5立方米，表現極為出色。5分鐘延遲關機功能確保油煙和氣味徹底清除，讓家居空氣清新。輕觸式控制玻璃面板操作簡易，時尚設計融入家居，易拆式金屬油盤亦方便清潔，適合經常下廚的家庭。
零售價：$4,540
推介三：Mia Cucina 拉趟式抽油煙機 MY60 —— 權威測試 榮登靜音效能榜首
對於重視寧靜環境的用家，抽油煙機的噪音控制尤為重要。這款意大利製造的抽油煙機物料優質，高風量時噪音僅61分貝，在權威測試報告中名列前茅，運作寧靜不擾人。最高排風量達每分鐘12.7立方米，配備3段及強力風速設計，高效清除油煙。設有雙隔油網及兩盞LED燈，提升煮食體驗，輕觸式控制面板操作簡單，適合追求品質生活的用家。
零售價：$4,980
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