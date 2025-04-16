五一好去處｜黃金海岸化身繡球花小鎮 繡球海濱長廊＋夜空無人機打卡熱點
此外，黃金海岸大草坪將會一連五日舉行「繡球花節市集」，有超過50個特色攤檔進駐，售賣各式各樣的花藝貨品及食品等，當中更會聯乘多個慈善團體進行義賣，齊齊為社區出一份力！另外更設有「多元花藝工作坊放題」、「藝術馬拉松」、「歡樂泡泡表演」及「黃昏音樂會」等精彩活動，讓大家於此開心暢玩一整天！
「Love in the Sky 無人機匯演」為活動打響頭炮
擁有動人景致和悠然氛圍的黃金海岸將於5月1日隆重推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架璀璨的無人機將於夜空中帶領觀眾探索屯門及香港標誌性的景點，主題「繡球花」更將於夜空中綻放！最佳觀賞位置推介商場海濱及臨海餐廳，還有黃金海岸酒店，或是在黃金泳灘遠眺這場精彩的匯演，絕對是屯門區的一大盛事。為隆重其事，大會更邀請了人氣女團Lolly Talk作揭幕嘉賓，屆時Lolly Talk將於現場載歌載舞，將活動氣氛推至高峰！
除了精彩的無人機匯演，黃金海岸商場更會化身「繡球花小鎮」，逾萬朵繡球花將滿佈整個黃金海岸，並設有以下場景，為悠然的黃金海岸增添一份絢爛華麗：
場景一：繡球海濱長廊
長達120米的「繡球海濱長廊」蜿蜒於海濱，並以粉紅及淡紫為繡球花主色調，繡球花與海岸譜出的動人美景，令整條臨海濱長廊散發浪漫氣息。黃金海岸的特色建築於繡球花映襯下更見風情，兩者完美融合，將整個愜意優閒空間昇華，漫步於海濱中彷彿置身世外桃園，絕對是今個五一長假期最能讓人優悠放鬆的好去處。
場景二：繡球水韻花園
由數百朵繡球花及四面水韻鏡池打造而成的「繡球水韻花園」，為悠然寫意的黃金海岸增添了一份療癒感。「繡球水韻花園」猶如色彩斑斕的夢幻樂園，各色繡球花競相綻放，與水池中漂浮的繡球相互輝映，置身這片瑰麗的花園感受微風輕拂，並於繡球花池畔留下倩影，捕捉珍貴時刻。
逾50個特色攤位 人氣唱將送上精彩演出
黃金海岸大草坪將會一連五日舉行「繡球花節市集」，網羅超過50個特色攤檔進駐，當中更有首度來港參展之澳門手作人；市集除售賣多款以花為主題的精品手作如純手繪油畫及浮游花，更有小食攤檔，售賣花茶、咖啡以及多款市集限定小食，例如精緻甜品、鮮花特飲等，種類包羅萬有。另外，市集更會聯乘多個社企及慈善團體進行義賣，包括有香港傷殘青年協會、天糧行膳、傷青花藝舍、星匠、及縫補寶等，齊齊為社區出一分力。
場內更舉行「多元花藝工作坊放題」，以優惠價購買套票即可全日內任玩多款花藝主題工作坊；另設「藝術馬拉松」，一眾學校及團體將連環送上多元精彩表演，包括有中樂團、西樂團、武術及花式跳繩等，合力上演一場精彩的文化盛宴；至於「黃昏音樂會」，一眾人氣唱將包括人氣爆燈的街頭樂隊The Flame、羅凱鈴、陳祖、雷同二友等將於黃昏醉人時光下為大家送上連串精彩歌唱表演。尚有泡泡藝術表演、面部彩繪及扭汽球等一系列特色活動，讓市民及遊客齊齊參與其中！
為讓市民及遊客更輕鬆便捷地抵達黃金海岸，活動期間於指定日子更特設免費穿梭巴士服務來往屯門市廣場及黃金海岸，市民於屯門市廣場遊覽後可乘坐穿梭巴士到達黃金海岸，暢遊「黃金海岸繡球花節」主題場景及參與連串精彩活動，5月1日當晚更可欣賞精彩的無人機匯演，享受既悠然又精彩的一天！
|黃金海岸商場「黃金海岸繡球花節」主題活動
|日期：
|2025年5月1 – 5日
|地點：
|黃金海岸商場中庭、海濱長廊及大草地
|黃金海岸商場「Love in the Sky 無人機匯演」
|活動日期：
|2025年5月1日
|活動時間：
|晚上7時30分
|黃金海岸商場「繡球花節市集」
|活動日期：
|2025年5月1 – 5日
|活動時間：
|中午12時至晚上8時正
|活動地點：
|黃金海岸大草地