五一好去處｜黃金海岸化身繡球花小鎮　繡球海濱長廊＋夜空無人機打卡熱點

今個五月，大型盛事活動將接踵而至，為響應政府「香港無處不旅遊」理念，作為休閒度假勝地之黃金海岸將於5月1日至5日期間，以「繡球花」為主題打造「黃金海岸繡球花節」主題活動，鼓勵市民於五一長假期期間留港消費，並同時吸納訪港旅客，發掘屯門區特色旅遊資源，打造五一長假期出遊好去處。活動首晚 (5月1日) 將隆重推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機將於活動首晚於黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放，上演一場精彩匯演！而黃金海岸商場將會化身「繡球花小鎮」，特設有兩大主題場景，包括長達120米、由近萬朵繡球花編製而成的「繡球海濱長廊」及療癒感滿滿的「繡球水韻花園」，繡球花的蹤影滿佈黃金海岸，為市民和遊客帶來豐富多樣的體驗！

