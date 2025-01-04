人情公價2025｜酒店/會所/酒樓/午宴/晚宴$800至$1500 收餅卡要畀$300
人情公價2025目錄
政府統計資料顯示，2023年全年結婚宗數為47,723宗，2024年結婚宗數預計為46,293宗，較去年少3%。減少原因可能與今年為盲年及去年為雙春兼閏月有關。
人情公價2025丨人情中位數五年持續不變
調查結果顯示，選擇於晚間擺酒的新人比例由去年的51%增至今年的56%，而午間擺酒的比例則由去年的32%降至28%。同時，會於午間及晚間皆舉行婚宴的新人則維持在5%，顯示晚間婚宴需求持續增加。而表示不會舉行婚宴的新人比例持續下跌至11%，顯示近9成新人仍會設宴擺酒。
雖然婚宴開支持續增加，但人情中位數卻保持不變。高級酒店和一般酒店的人情中位數分別為$1,500和$1,000，而私人會所及特色婚宴場地人情中位數亦維持於$1,000的水平。此外，酒樓、午間婚宴、西餐廳及酒會的人情中位數則保持在$800。而邀請出席婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式，以及只派餅卡而無邀請出席婚禮/婚宴的人情中位數分別為$500和$300。
自2020年起，酒店、酒樓、私人會所、特色婚宴場地、午間婚宴及西餐廳的人情中位數一直維持零升幅，顯示婚宴人情金額在過去五年保持穩定。
人情公價2025丨「人情公價」分5等級
調查結果顯示，除了「酒會」外，新人與賓客對婚宴人情價格的預期基本一致。新人對酒會的人情預期為$800，但賓客則認為應為$600，雙方金額預期相差約三成。
「人情公價」按場地及婚宴類型可分為5個等級：
|場地/儀式
|人情公價
|高級酒店
|$1,500
|一般酒店、私人會所、特色婚宴場地
|$1,000
|酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會
|$800
|簽紙註冊
|$500
|只派餅卡
|$300
人情公價2025丨8成新人願意收「電子人情」
隨著電子支付的普及，「2024年結婚消費調查」顯示超過8成新人表示願意接受「電子人情」，主要因為電子支付更方便，減少存入現金、支票及銀行禮券的麻煩，同時也降低失竊風險。超過6成新人表示最希望賓客通過FPS轉數快支付人情。
然而，賓客對「電子人情」的態度卻與新人不同，調查顯示74%的賓客不考慮使用電子支付，主要原因是「電子人情」欠缺儀式感，大部分賓客仍然希望親手將人情放於利是封裡交給新人。
調查結果顯示，如果賓客能更多了解新人的意願，並對電子支付方式持更開放的態度，「電子人情」有望成為未來的趨勢，不僅方便新人，也可減少利是封、支票及銀行禮券的使用，讓婚禮更為環保。
禮金公價2025丨禮金好意頭維持$68,888
至於禮金中位數方面，自2021年以來，禮金中位數持續上升三年後，今年維持在港幣$68,888，這個金額象徵著「順利」和「發財」，寓意對新人的祝福，並未對新人帶來額外負擔或壓力。
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不出席婚禮或婚宴應該包多少人情？
根據人情公價2024的調查結果，若賓客未能出席婚禮或婚宴，但新人派送了餅卡，通常人情的金額建議為港幣$300。如果賓客僅被邀請出席婚姻註冊處或教堂的簽紙儀式，人情中位數則為港幣$500。
2024年婚宴人情公價是多少？
調查顯示，不同婚宴場地的人情中位數有明顯差異：高級酒店為港幣$1,500，一般酒店、私人會所、特色婚宴場地則為港幣$1,000；酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會則為港幣$800。而簽紙儀式和只派餅卡的人情中位數分別為$500及$300。
2024年參加午宴婚禮的人情公價是多少？
調查顯示，參加午宴婚禮的人情中位數為港幣$800。這個金額適用於在酒樓、西餐廳、酒會舉行的午間婚宴，建議賓客根據此標準準備人情以符合市場習慣。