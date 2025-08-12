內地大學升學資助計劃｜每年最多派$19,400 入息審查+申請資格+方法+連結一文睇清

有意赴內地升學的香港學生留意，教育局推出的「內地大學升學資助計劃」現正接受2025/26學年申請。資助金額最高達每年港幣$19,400，設有「經入息審查資助」與「免入息審查資助」兩大類別，本文將詳細剖析申請資格、入息審查方式、資助金額分級、申請時限與必備表格。