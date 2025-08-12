內地大學升學資助計劃｜每年最多派$19,400 入息審查+申請資格+方法+連結一文睇清
內地大學升學資助計劃目錄
內地大學升學資助計劃｜兩大資助類型
資助計劃旨在向前往內地修讀學士學位課程的香港學生提供適切的支援，以及確保學生不會因經濟困難而無法獲得專上教育的機會。整體分為以下兩類：
- 經入息審查資助：根據家庭經濟情況提供全額或半額資助
- 免入息審查資助：毋須入息審查，只需符合特定成績與入學條件
每位學生於同一學年內只可選擇其中一種資助。不設名額上限，資助期涵蓋全個正常修業期。
內地大學升學資助計劃｜申請資格
無論選擇哪一類資助，申請人均須：
- 擁有香港居留權、香港入境權，或持單程證來港（包括預計2025/26年內獲居留權者）
- 已在香港完成高中教育
- 於2025/26學年修讀指定的201所內地院校學士課程（不包括聯合學位或雙學位）
申請「免入息審查資助」者，須額外符合以下其中一項：
- 在文憑試中考獲「3322」或「332A」成績（即中英語文3級，數學與通識或公民科達2級或達標）
- 透過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」升讀華僑大學
- 經「校長推薦計劃」錄取入讀內地高校
內地大學升學資助計劃｜入息審查與資助金額
「經入息審查資助」會透過學生資助處（學資處）根據申請人家庭的「調整後家庭收入」（AFI）作出評估。按距離分為三個地區級別，資助金額如下：
|資助類型
|資助幅度
|類別I
（少於450公里）
|類別II
（450-1,000公里）
|類別III
（超過1,000公里）
|經入息審查
|全額
|$17,700
|$18,400
|$19,400
|半額
|$8,900
|$9,200
|$9,700
|免入息審查
|$5,900
|$6,200
|$6,500
內地大學升學資助計劃｜申請方法與截止日期
申請可透過網上或郵寄方式辦理：
- 網上申請：https://musss.edb.gov.hk/（建議使用「智方便」帳戶）
- 郵寄地址：香港筲箕灣郵政局郵政信箱44072號（請註明「內地大學升學資助計劃」）
截止日期：2025年10月13日（新申請及續領均適用）
內地大學升學資助計劃｜申請表格與常用連結
所有表格均可於教育局或學生資助處網站下載：
欲了解完整資助文件與政策背景，可瀏覽：
教育局「內地大學升學資助計劃」專頁
