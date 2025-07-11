全民運動日2025｜8.3康文署設施羽毛球場/游泳池等全免費 7.17起登記抽籤 申請方法+連結一覽
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康樂及文化事務署將於2025年8月3日（星期日）舉辦「全民運動日2025」，當日全港多項收費康樂設施將免費開放予市民使用。設施涵蓋室內外場地及水上活動，包括羽毛球場、乒乓球枱、公眾泳池及水上活動中心等。市民需先登記抽籤，申請日期由7月17日至23日，結果將於7月26日公布。
全民運動日2025目錄
全民運動日2025｜申請方法＋日期＋抽籤連結一覽
抽籤申請日期：2025年7月17日至7月23日
抽籤平台：SmartPLAY康體通系統
最多選擇項目：每人最多可選3個段節
抽籤結果公布：2025年7月26日
剩餘名額預訂：2025年7月28日起，先到先得
使用限額：不論抽籤或即日預訂，每人最多獲派一節免費設施
申請人可透過「SmartPLAY康體通」網站或手機應用程式登記抽籤。若需修改已提交申請，必須於7月23日晚上11時59分前完成。成功中籤者將於系統內獲通知。
全民運動日2025｜開放設施一覽
康文署於「全民運動日2025」當日免費開放以下設施：
- 室內設施：羽毛球場、排球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、健身室、舞蹈室、活動室等
- 戶外設施：網球場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球設施
- 水上設施：水上活動中心（限租用艇隻）
- 公眾游泳池：毋須登記，現場排隊，先到先得
需留意的是，公眾泳池不設抽籤登記，市民可於開放時段前往泳池排隊進場，名額有限，額滿即止。
全民運動日2025｜十八區免費康體活動＋注意事項
當日下午2時至6時，全港十八區指定體育館將舉辦一系列免費康體活動，相關活動券派發安排將於7月內公布，敬請留意康文署公布。
康文署呼籲中籤人士準時到場，善用免費資源，並遵守康體設施使用守則（詳見：康文署場地使用條件）。如未有依時取場，或有可能被紀錄，影響日後使用設施安排。
另外，多間體育及社區機構將響應活動，於當日開放場地及舉辦免費康體活動予公眾參與。詳情請瀏覽「全民運動日2025」專題網頁：www.lcsd.gov.hk/tc/sfad。
全民運動日2025怎樣申請免費使用康文署設施？
市民可於2025年7月17日至7月23日期間，透過SmartPLAY康體通系統以個人帳戶提交抽籤申請。每人最多可選擇3個設施段節。如需更改申請內容，請於截止時間前（7月23日晚上11:59）登入系統修改。
全民運動日2025抽籤結果何時公布？如何得知是否中籤？
電腦抽籤結果將於2025年7月26日公布。申請人可登入SmartPLAY帳戶查閱結果，系統亦會以通知形式告知中籤段節。如未獲分配，可於7月28日起登入系統預訂剩餘名額，先到先得。
全民運動日2025公眾游泳池要預約嗎？怎樣使用？
使用公眾游泳池無需預約，市民只需在泳池開放時間前到場排隊即可，名額先到先得，額滿即止。請按現場職員指示排隊入場。