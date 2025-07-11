全民運動日2025｜8.3康文署設施羽毛球場/游泳池等全免費 7.17起登記抽籤 申請方法+連結一覽

康樂及文化事務署將於2025年8月3日（星期日）舉辦「全民運動日2025」，當日全港多項收費康樂設施將免費開放予市民使用。設施涵蓋室內外場地及水上活動，包括羽毛球場、乒乓球枱、公眾泳池及水上活動中心等。市民需先登記抽籤，申請日期由7月17日至23日，結果將於7月26日公布。