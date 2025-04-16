公屋富戶2025-2026｜入息爆幾多要交雙倍租金/遷出單位？公屋富戶政策最新資產限額、入息限額
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公屋富戶2025-2026｜公屋富戶定義及最新入息、資產限額一覽
公屋「富戶」是指家庭收入或資產超出香港房屋委員會（房委會）所訂定限額的公屋住戶。房委會於2025年4月1日起調整公屋住戶的入息及資產限額，並實施新的租金架構。在新的政策下，公屋住戶的經濟狀況將會直接影響其租金水平甚至居住資格。
以下是2025-2026年度公屋住戶的每月入息及資產淨值限額：
|家庭人數
|每月入息限額 (元)
|資產淨值限額 (元)
|1人
|13,090
|291,000
|2人
|20,230
|394,000
|3人
|25,100
|514,000
|4人
|31,000
|600,000
|5人
|38,650
|666,000
|6人
|45,440
|721,000
|7人
|49,930
|770,000
|8人
|55,830
|805,000
|9人
|61,570
|892,000
|10人或以上
|67,180
|961,000
根據房委會的規定，公屋住戶如符合以下任何一項條件，便屬於「富戶」，需要留意相關的租金安排，甚至可能需要遷出其公屋單位：
- 擁有香港住宅物業；
- 家庭入息超過現行公屋入息限額5倍；
- 家庭總資產淨值超過現行公屋入息限額100倍。
值得注意的是，即使住戶並非立即超出遷出標準，若連續兩個申報周期（即四年）的家庭入息總額均超逾公屋入息限額4倍但不多於5倍，亦須遷出其公屋單位。這項規定旨在促使有經濟能力的住戶騰出公屋資源，讓有需要的市民能夠入住。
公屋富戶政策2025-2026｜2025年公屋住戶每月入息及資產限制 (2025年10月1日生效)
|家庭人數
|公屋入息限額(2.5倍租)
|每月入息範圍(3.5倍租)
|每月入息範圍(4.5倍租)
|每月入息限額(遷出)
|資產淨值限額(遷出)
|1
|26,181 – 39,270
|39,271 – 52,360
|52,361 – 65,450
|65,450
|1,310,000
|2
|40,461 – 60,690
|60,691 – 80,920
|80,921 – 101,150
|101,150
|2,030,000
|3
|50,201 – 75,300
|75,301 – 100,400
|100,401 – 125,500
|125,500
|2,510,000
|4
|62,001 – 93,000
|93,001 – 124,000
|124,001 – 155,000
|155,000
|3,100,000
|5
|77,301 – 115,950
|115,951 – 154,600
|154,601 – 193,250
|193,250
|3,870,000
|6
|90,881 – 136,320
|136,321 – 181,760
|181,761 – 227,200
|227,200
|4,550,000
|7
|99,861 – 149,790
|149,791 – 199,720
|199,721 – 249,650
|249,650
|5,000,000
|8
|111,661 – 167,490
|167,491 – 223,320
|223,321 – 279,150
|279,150
|5,590,000
|9
|123,141 – 184,710
|184,711 – 246,280
|246,281 – 307,850
|307,850
|6,160,000
|10+
|134,361 – 201,540
|201,541 – 268,720
|268,721 – 335,900
|335,900
|6,720,000
公屋富戶2025-2026｜新租金制度政策實施時間與申報周期
為了更有效地運用公屋資源，房委會推出了新的公屋租金制度，受影響的「富戶」將於2026年10月1日開始按新水平繳交租金。新的制度將租金水平分為四級，較現行的三級制更為細緻，加租幅度亦有所提高。公屋住戶須每兩年進行一次入息及資產申報，申報表會在每年4月及10月分批發出，住戶需在收到申報表後一個月內完成並提交。
公屋富戶2025-2026｜富戶租金如何計算？實際例子說明
新的租金制度將根據住戶的入息水平，收取不同倍數的租金。具體安排如下：
- 入息未超出限額的住戶： 繳交原有租金。
- 入息超出限額2倍但不高於3倍： 繳交2.5倍租金，另加差餉。（原為1.5倍）
- 入息超出限額3倍但不高於4倍： 繳交3.5倍租金，另加差餉。
- 入息超出限額4倍但不高於5倍： 繳交4.5倍租金，另加差餉。（原為2倍）
- 入息超出限額 5 倍：須遷出單位
舉例而言，假設一個公屋單位的原有月租為3,000元，若住戶的入息超出限額4倍但不高於5倍，則他們需要繳交的月租將會是3,000元 x 4.5倍 = 13,500元。
房委會估計在新政策下，全港約有40,600戶公屋住戶被界定為富戶，當中大部分住戶（約九成）預計只需繳交2.5倍的租金。
公屋富戶2025-2026｜二人家庭月入4萬至5.9萬需交2.5倍租金
以二人家庭為例，在2025-2026年度，二人家庭的每月入息限額為20,230元。
- 入息超過限額2倍但不高於3倍： 即40,461元至59,190元，需繳交2.5倍租金。
- 入息超過限額3倍但不高於4倍： 即59,191元至78,460元，需繳交3.5倍租金。
- 入息超過限額4倍但不高於5倍： 即78,461元至98,650元，需繳交4.5倍租金。
此外，二人家庭的總資產淨值不可超過 1,980,000元，否則亦需遷出公屋單位。
公屋富戶2025-2026｜哪些情況公屋富戶必須遷出公屋？
在以下三種情況下，公屋住戶必須遷出其單位：
- 擁有香港住宅物業的公屋住戶（不論其家庭入息或資產水平）。
- 家庭入息超過現行公屋入息限額5倍。
- 家庭總資產淨值超過現行公屋入息限額100倍。
值得留意的是，即使住戶的入息並未超出5倍限額，但若連續兩個申報周期（即四年）的入息皆超出限額4倍但不多於5倍，亦須遷出其公屋單位。
公屋富戶2025-2026｜自願遷出單位可享哪些優惠？
為了鼓勵經濟條件較佳的公屋住戶自願遷出單位，房委會提供了一些誘因，以協助他們在私人市場尋找更合適的居所。
1.保留綠表資格長達4年
其一是自願遷出的富戶將可保留其綠表資格長達4年。這意味著他們在未來4年內，將有資格申請購買一手資助房屋，或在二手市場購買未補地價的居屋單位。這為有意置業的公屋住戶提供了更充裕的時間和彈性。
2.居屋綠表比例增 富戶遷出購買機會增
房委會亦計劃調整居屋銷售的綠表和白表申請者的比例，將綠表申請者的配額由40%提升至50%。這項調整將增加公屋富戶成功購買居屋的機會，進一步鼓勵他們騰出公屋資源。
常見問題
1.公屋富戶｜哪些住戶可獲豁免申報入息及資產？
部分公屋住戶符合特定條件，可免於申報入息及資產。這些情況包括：
- 住戶中的所有成員皆為60歲或以上的長者。
- 住戶中的所有成員均正在領取綜合社會保障援助金。
- 住戶中的所有成員均符合資格申領或已獲發社會福利署的傷殘津貼。
- 住戶成員由上述提及的不同類別人士組成。
- 住戶以合租方式共同居住於同一單位。
2.公屋富戶｜申報資產時，有哪些項目可以扣除？
在申報家庭資產總值時，部分款項可獲扣除。請參閱房委會提供的詳細指引，以了解具體可扣除的項目，亦可參考須填報的入息項目。
3.公屋富戶｜若因失業或家庭成員離世導致收入減少，可否申請調低租金？
可以。公屋住戶若因失業等原因導致收入連續三個月下降，可向房委會申請減租。若收入因家庭成員永久離世而減少，亦可申請將租金調整至1.5倍或原有水平。請向所屬屋邨辦事處查詢詳細申請程序。
4.公屋富戶｜於中國內地或海外持有物業，會否影響公屋居住資格？
房委會現行政策規定，只有擁有香港住宅物業才會直接影響公屋居住資格。然而，住戶仍須申報其在中國內地或海外持有的物業，這些資產將會納入家庭總資產淨值的計算範圍。
5.公屋富戶｜近期投資失利導致資產縮水，能否再次申請重新評估？
公屋住戶可就資產減少的情況，向屋邨辦事處查詢是否能夠在申報期以外申請重新評估。一般而言，房委會會在下次的申報期才重新評估住戶的入息及資產狀況。
6.公屋富戶｜公屋家庭成員名下擁有物業，會否影響其他成員的居住權？
公屋家庭成員如個人擁有物業，可考慮將該成員從戶籍中移除，以避免影響其他成員的居住權。但具體操作需符合房委會的相關規定，建議向屋邨辦事處諮詢。
7.公屋富戶｜未經許可而在公屋單位居住（「屈蛇」），會有什麼後果？
未經房委會許可而在公屋單位居住，屬於違反租約的行為，嚴重者可能導致租約被終止，甚至負上法律責任。
8.公屋富戶｜如果沒有在指定期限內申報入息及資產，會受到什麼處罰？
公屋住戶必須在指定期限內完成申報程序。逾期未申報可能會導致租約被終止，因此住戶應認真履行申報義務。
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哪些公屋住戶可獲豁免申報入息及資產？
部分公屋住戶符合特定條件，可免於申報入息及資產。這些情況包括：
住戶中的所有成員皆為60歲或以上的長者。
住戶中的所有成員均正在領取綜合社會保障援助金。
住戶中的所有成員均符合資格申領或已獲發社會福利署的傷殘津貼。
住戶成員由上述提及的不同類別人士組成。
住戶以合租方式共同居住於同一單位。
公屋家庭成員名下擁有物業，會否影響其他成員的居住權？
公屋家庭成員如個人擁有物業，可考慮將該成員從戶籍中移除，以避免影響其他成員的居住權。但具體操作需符合房委會的相關規定，建議向屋邨辦事處諮詢。
如果沒有在指定期限內申報入息及資產，會受到什麼處罰？
公屋住戶必須在指定期限內完成申報程序。逾期未申報可能會導致租約被終止，因此住戶應認真履行申報義務。