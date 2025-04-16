公屋富戶2025-2026｜入息爆幾多要交雙倍租金/遷出單位？公屋富戶政策最新資產限額、入息限額

政府公屋富戶政策持續收緊，《東方新地》整合2025-2026年度公屋富戶政策的最新調整，包括入息限額、資產限額、租金計算方式，以及在何種情況下住戶必須遷出單位。同時，亦會探討公屋租戶的置業出路，為受影響的住戶提供實用的參考資訊。了解公屋富戶政策，有助住戶評估自身狀況，及早規劃未來的住屋安排！