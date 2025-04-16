公屋富戶2025-2026｜入息爆幾多要雙倍租金/遷出單位？公屋富戶政策最新資產限額、入息限額

公屋富戶2025-2026｜入息爆幾多要交雙倍租金/遷出單位？公屋富戶政策最新資產限額、入息限額

家庭消費
東方新地

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政府公屋富戶政策持續收緊，《東方新地》整合2025-2026年度公屋富戶政策的最新調整，包括入息限額、資產限額、租金計算方式，以及在何種情況下住戶必須遷出單位。同時，亦會探討公屋租戶的置業出路，為受影響的住戶提供實用的參考資訊。了解公屋富戶政策，有助住戶評估自身狀況，及早規劃未來的住屋安排！

公屋富戶2025目錄

公屋富戶2025-2026｜公屋富戶定義及最新入息、資產限額一覽

公屋「富戶」是指家庭收入或資產超出香港房屋委員會（房委會）所訂定限額的公屋住戶。房委會於2025年4月1日起調整公屋住戶的入息及資產限額，並實施新的租金架構。在新的政策下，公屋住戶的經濟狀況將會直接影響其租金水平甚至居住資格。

以下是2025-2026年度公屋住戶的每月入息及資產淨值限額：

家庭人數 每月入息限額 (元) 資產淨值限額 (元)
1人 13,090 291,000
2人 20,230 394,000
3人 25,100 514,000
4人 31,000 600,000
5人 38,650 666,000
6人 45,440 721,000
7人 49,930 770,000
8人 55,830 805,000
9人 61,570 892,000
10人或以上 67,180 961,000

根據房委會的規定，公屋住戶如符合以下任何一項條件，便屬於「富戶」，需要留意相關的租金安排，甚至可能需要遷出其公屋單位：

  • 擁有香港住宅物業；
  • 家庭入息超過現行公屋入息限額5倍；
  • 家庭總資產淨值超過現行公屋入息限額100倍。

值得注意的是，即使住戶並非立即超出遷出標準，若連續兩個申報周期（即四年）的家庭入息總額均超逾公屋入息限額4倍但不多於5倍，亦須遷出其公屋單位。這項規定旨在促使有經濟能力的住戶騰出公屋資源，讓有需要的市民能夠入住。

公屋富戶政策2025-2026｜2025年公屋住戶每月入息及資產限制 (2025年10月1日生效)

家庭人數 公屋入息限額(2.5倍租) 每月入息範圍(3.5倍租) 每月入息範圍(4.5倍租) 每月入息限額(遷出) 資產淨值限額(遷出)
1 26,181 – 39,270 39,271 – 52,360 52,361 – 65,450 65,450 1,310,000
2 40,461 – 60,690 60,691 – 80,920 80,921 – 101,150 101,150 2,030,000
3 50,201 – 75,300 75,301 – 100,400 100,401 – 125,500 125,500 2,510,000
4 62,001 – 93,000 93,001 – 124,000 124,001 – 155,000 155,000 3,100,000
5 77,301 – 115,950 115,951 – 154,600 154,601 – 193,250 193,250 3,870,000
6 90,881 – 136,320 136,321 – 181,760 181,761 – 227,200 227,200 4,550,000
7 99,861 – 149,790 149,791 – 199,720 199,721 – 249,650 249,650 5,000,000
8 111,661 – 167,490 167,491 – 223,320 223,321 – 279,150 279,150 5,590,000
9 123,141 – 184,710 184,711 – 246,280 246,281 – 307,850 307,850 6,160,000
10+ 134,361 – 201,540 201,541 – 268,720 268,721 – 335,900 335,900 6,720,000

最新公屋住戶每月入息及資產限制

公屋富戶2025-2026｜新租金制度政策實施時間與申報周期

為了更有效地運用公屋資源，房委會推出了新的公屋租金制度，受影響的「富戶」將於2026年10月1日開始按新水平繳交租金。新的制度將租金水平分為四級，較現行的三級制更為細緻，加租幅度亦有所提高。公屋住戶須每兩年進行一次入息及資產申報，申報表會在每年4月及10月分批發出，住戶需在收到申報表後一個月內完成並提交。

公屋富戶2025-2026｜富戶租金如何計算？實際例子說明

新的租金制度將根據住戶的入息水平，收取不同倍數的租金。具體安排如下：

  • 入息未超出限額的住戶： 繳交原有租金。
  • 入息超出限額2倍但不高於3倍： 繳交2.5倍租金，另加差餉。（原為1.5倍）
  • 入息超出限額3倍但不高於4倍： 繳交3.5倍租金，另加差餉。
  • 入息超出限額4倍但不高於5倍： 繳交4.5倍租金，另加差餉。（原為2倍）
  • 入息超出限額 5 倍：須遷出單位

舉例而言，假設一個公屋單位的原有月租為3,000元，若住戶的入息超出限額4倍但不高於5倍，則他們需要繳交的月租將會是3,000元 x 4.5倍 = 13,500元。

房委會估計在新政策下，全港約有40,600戶公屋住戶被界定為富戶，當中大部分住戶（約九成）預計只需繳交2.5倍的租金。

公屋富戶2025-2026｜二人家庭月入4萬至5.9萬需交2.5倍租金

以二人家庭為例，在2025-2026年度，二人家庭的每月入息限額為20,230元。

  • 入息超過限額2倍但不高於3倍： 即40,461元至59,190元，需繳交2.5倍租金。
  • 入息超過限額3倍但不高於4倍： 即59,191元至78,460元，需繳交3.5倍租金。
  • 入息超過限額4倍但不高於5倍： 即78,461元至98,650元，需繳交4.5倍租金。

此外，二人家庭的總資產淨值不可超過 1,980,000元，否則亦需遷出公屋單位。

公屋富戶2025-2026｜哪些情況公屋富戶必須遷出公屋？

在以下三種情況下，公屋住戶必須遷出其單位：

  • 擁有香港住宅物業的公屋住戶（不論其家庭入息或資產水平）。
  • 家庭入息超過現行公屋入息限額5倍。
  • 家庭總資產淨值超過現行公屋入息限額100倍。

值得留意的是，即使住戶的入息並未超出5倍限額，但若連續兩個申報周期（即四年）的入息皆超出限額4倍但不多於5倍，亦須遷出其公屋單位。

公屋富戶2025-2026｜自願遷出單位可享哪些優惠？

為了鼓勵經濟條件較佳的公屋住戶自願遷出單位，房委會提供了一些誘因，以協助他們在私人市場尋找更合適的居所。

1.保留綠表資格長達4年

其一是自願遷出的富戶將可保留其綠表資格長達4年。這意味著他們在未來4年內，將有資格申請購買一手資助房屋，或在二手市場購買未補地價的居屋單位。這為有意置業的公屋住戶提供了更充裕的時間和彈性。

2.居屋綠表比例增 富戶遷出購買機會增

房委會亦計劃調整居屋銷售的綠表和白表申請者的比例，將綠表申請者的配額由40%提升至50%。這項調整將增加公屋富戶成功購買居屋的機會，進一步鼓勵他們騰出公屋資源。

常見問題

1.公屋富戶｜哪些住戶可獲豁免申報入息及資產？

部分公屋住戶符合特定條件，可免於申報入息及資產。這些情況包括：

  • 住戶中的所有成員皆為60歲或以上的長者。
  • 住戶中的所有成員均正在領取綜合社會保障援助金。
  • 住戶中的所有成員均符合資格申領或已獲發社會福利署的傷殘津貼。
  • 住戶成員由上述提及的不同類別人士組成。
  • 住戶以合租方式共同居住於同一單位。

2.公屋富戶｜申報資產時，有哪些項目可以扣除？

在申報家庭資產總值時，部分款項可獲扣除。請參閱房委會提供的詳細指引，以了解具體可扣除的項目，亦可參考須填報的入息項目

3.公屋富戶｜若因失業或家庭成員離世導致收入減少，可否申請調低租金？

可以。公屋住戶若因失業等原因導致收入連續三個月下降，可向房委會申請減租。若收入因家庭成員永久離世而減少，亦可申請將租金調整至1.5倍或原有水平。請向所屬屋邨辦事處查詢詳細申請程序。

4.公屋富戶｜於中國內地或海外持有物業，會否影響公屋居住資格？

房委會現行政策規定，只有擁有香港住宅物業才會直接影響公屋居住資格。然而，住戶仍須申報其在中國內地或海外持有的物業，這些資產將會納入家庭總資產淨值的計算範圍。

5.公屋富戶｜近期投資失利導致資產縮水，能否再次申請重新評估？

公屋住戶可就資產減少的情況，向屋邨辦事處查詢是否能夠在申報期以外申請重新評估。一般而言，房委會會在下次的申報期才重新評估住戶的入息及資產狀況。

6.公屋富戶｜公屋家庭成員名下擁有物業，會否影響其他成員的居住權？

公屋家庭成員如個人擁有物業，可考慮將該成員從戶籍中移除，以避免影響其他成員的居住權。但具體操作需符合房委會的相關規定，建議向屋邨辦事處諮詢。

7.公屋富戶｜未經許可而在公屋單位居住（「屈蛇」），會有什麼後果？

未經房委會許可而在公屋單位居住，屬於違反租約的行為，嚴重者可能導致租約被終止，甚至負上法律責任。

8.公屋富戶｜如果沒有在指定期限內申報入息及資產，會受到什麼處罰？

公屋住戶必須在指定期限內完成申報程序。逾期未申報可能會導致租約被終止，因此住戶應認真履行申報義務。

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哪些公屋住戶可獲豁免申報入息及資產？

部分公屋住戶符合特定條件，可免於申報入息及資產。這些情況包括：

住戶中的所有成員皆為60歲或以上的長者。
住戶中的所有成員均正在領取綜合社會保障援助金。
住戶中的所有成員均符合資格申領或已獲發社會福利署的傷殘津貼。
住戶成員由上述提及的不同類別人士組成。
住戶以合租方式共同居住於同一單位。

公屋家庭成員名下擁有物業，會否影響其他成員的居住權？

公屋家庭成員如個人擁有物業，可考慮將該成員從戶籍中移除，以避免影響其他成員的居住權。但具體操作需符合房委會的相關規定，建議向屋邨辦事處諮詢。

如果沒有在指定期限內申報入息及資產，會受到什麼處罰？

公屋住戶必須在指定期限內完成申報程序。逾期未申報可能會導致租約被終止，因此住戶應認真履行申報義務。

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