六合彩結果｜今期1月29日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期1月29日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在1月31日(星期六)，頭獎約$36,000,000，當中多寶/金多寶高達$28,399,819。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

1月29日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：6、9、12、14、35、44 特別號碼11
攪珠期數：26/012

頭獎：無人中
二獎：無人中
三獎：85注中，每注獎金$70,180

1月31日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/013
預計頭獎：$36,000,000
截止買六合彩時間：1月31日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/012 29/01/2026 6,9,12,14,35,44 +11
26/011 27/01/2026 7,12,14,25,38,47 +15
26/010 24/01/2026 6,16,17,22,28,48 +45
26/009 22/01/2026 4,9,15,24,27,31 +45
26/008 20/01/2026 1,4,6,9,44,46 +27
26/007 17/01/2026 5,12,15,23,27,42 +46
26/006 15/01/2026 3,6,37,38,39,44 +48
26/005 13/01/2026 14,24,34,38,48,49 +27
26/004 10/01/2026 3,16,20,22,24,37 +42
26/003 08/01/2026 15,21,24,40,45,46 +13

十大幸運六合彩投注站：

六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

