六合彩結果｜今期12月21日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
今期12月21日(星期日)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在12月25日(星期四)，頭獎約$20,000,000，當中多寶/金多寶高達$14,189,629。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
12月21日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：9、17、27、34、39、47 特別號碼46
攪珠期數：25/132
頭獎：無人中
二獎：1.5注中，每注獎金$1,375,470
三獎：99.5注中，每注獎金$55,290
12月25日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/133
預計頭獎：$20,000,000
截止買六合彩時間：12月25日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/132
|21/12/2025
|9,17,27,34,39,47 +46
|25/131
|18/12/2025
|6,23,28,31,33,34 +11
|25/130
|16/12/2025
|3,12,23,28,35,38 +24
|25/129
|13/12/2025
|10,17,19,28,45,49 +1
|25/128
|11/12/2025
|1,5,6,25,30,42 +43
|25/127
|06/12/2025
|4,6,26,28,34,40 +25
|25/126
|02/12/2025
|6,18,29,34,37,38 +39
|25/125 STU
|25/11/2025
|幸運二金多寶
|1,2,17,35,37,48 +8
|25/124
|20/11/2025
|19,26,33,35,36,39 +5
|25/123
|18/11/2025
|2,4,10,26,28,36 +23
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站