六合彩結果｜今期2月15日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期2月15日(星期日)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在2月21日(星期六)，頭獎約$200,000,000，當中多寶/金多寶高達$165,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

2月15日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：8、28、33、36、37、46 特別號碼4
攪珠期數：26/019

頭獎：無人中
二獎：無人中
三獎：84注中，每注獎金$75,670

2月21日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/020
預計頭獎：$200,000,000
截止買六合彩時間：2月21日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/019 15/02/2026 8,28,33,36,37,46 +4
26/018 12/02/2026 2,3,14,25,37,46 +10
26/017 10/02/2026 3,4,14,18,26,39 +40
26/016 07/02/2026 12,22,28,32,37,44 +20
26/015 05/02/2026 1,9,17,24,35,36 +42
26/014 03/02/2026 12,23,27,37,39,42 +5
26/013 31/01/2026 25,30,32,35,36,47 +46
26/012 29/01/2026 6,9,12,14,35,44 +11
26/011 27/01/2026 7,12,14,25,38,47 +15
26/010 24/01/2026 6,16,17,22,28,48 +45

十大幸運六合彩投注站：

六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

