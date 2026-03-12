六合彩結果

六合彩結果｜今期3月12日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期3月12日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎2注中，每注獎金高達$6,780,850。下一期六合彩在3月17日(星期二)，頭獎約$80,000,000，當中多寶/金多寶高達$60,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

3月12日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：7、13、14、16、26、30 特別號碼34
攪珠期數：26/028

頭獎：2注中，每注獎金$6,780,850
二獎：2注中，每注獎金$926,950
三獎：79.5注中，每注獎金$62,180

3月17日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/029
預計頭獎：$80,000,000
截止買六合彩時間：3月17日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/028 12/03/2026 7,13,14,16,26,30 +34
26/027 10/03/2026 2,16,25,34,35,37 +49
26/026 07/03/2026 12,15,18,22,28,37 +31
26/025 05/03/2026 4,18,24,31,42,46 +11
26/024 03/03/2026 6,13,20,31,32,44 +45
26/023 28/02/2026 5,15,37,39,46,47 +29
26/022 26/02/2026 6,13,15,19,38,42 +34
26/021 24/02/2026 2,3,4,10,13,23 +12
26/020 CNY 21/02/2026 馬年新春金多寶 2,18,34,35,37,49 +33
26/019 15/02/2026 8,28,33,36,37,46 +4

十大幸運六合彩投注站：

六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

