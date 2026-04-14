六合彩結果｜今期4月14日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期4月14日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在4月16日(星期四)，頭獎約$25,000,000，當中多寶/金多寶高達$17,927,491。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
4月14日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：8、19、22、33、44、46 特別號碼18
攪珠期數：26/040
頭獎：無人中
二獎：4注中，每注獎金$467,310
三獎：105注中，每注獎金$47,470
4月16日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/041
預計頭獎：$25,000,000
截止買六合彩時間：4月16日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/040
|14/04/2026
|8,19,22,33,44,46 +18
|26/039
|11/04/2026
|11,14,17,28,40,42 +2
|26/038
|09/04/2026
|13,16,24,43,44,45 +40
|26/037
|07/04/2026
|8,23,25,29,33,34 +49
|26/036 EAS
|04/04/2026
|復活節金多寶
|20,28,32,35,40,45 +43
|26/035
|31/03/2026
|9,18,19,20,28,32 +44
|26/034
|28/03/2026
|11,21,26,27,42,45 +19
|26/033
|26/03/2026
|12,17,23,27,28,37 +3
|26/032
|24/03/2026
|6,9,22,26,44,49 +7
|26/031
|21/03/2026
|5,9,11,18,23,47 +24
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站