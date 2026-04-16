六合彩結果

六合彩結果｜今期4月16日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

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今期4月16日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$24,382,760。下一期六合彩在4月18日(星期六)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

4月16日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：6、12、14、28、44、46 特別號碼15
攪珠期數：26/041

頭獎：1注中，每注獎金$24,382,760
二獎：3.5注中，每注獎金$614,780
三獎：136注中，每注獎金$42,190

4月18日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/042
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：4月18日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/041 16/04/2026 6,12,14,28,44,46 +15
26/040 14/04/2026 8,19,22,33,44,46 +18
26/039 11/04/2026 11,14,17,28,40,42 +2
26/038 09/04/2026 13,16,24,43,44,45 +40
26/037 07/04/2026 8,23,25,29,33,34 +49
26/036 EAS 04/04/2026 復活節金多寶 20,28,32,35,40,45 +43
26/035 31/03/2026 9,18,19,20,28,32 +44
26/034 28/03/2026 11,21,26,27,42,45 +19
26/033 26/03/2026 12,17,23,27,28,37 +3
26/032 24/03/2026 6,9,22,26,44,49 +7

十大幸運六合彩投注站：

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六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

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何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

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