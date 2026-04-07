六合彩結果｜今期4月7日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期4月7日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在4月9日(星期四)，頭獎約$14,000,000，當中多寶/金多寶高達$8,733,410。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
4月7日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：8、23、25、29、33、34 特別號碼49
攪珠期數：26/037
頭獎：無人中
二獎：0.5注中，每注獎金$1,466,820
三獎：63注中，每注獎金$62,080
4月9日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/038
預計頭獎：$14,000,000
截止買六合彩時間：4月9日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/037
|07/04/2026
|8,23,25,29,33,34 +49
|26/036 EAS
|04/04/2026
|復活節金多寶
|20,28,32,35,40,45 +43
|26/035
|31/03/2026
|9,18,19,20,28,32 +44
|26/034
|28/03/2026
|11,21,26,27,42,45 +19
|26/033
|26/03/2026
|12,17,23,27,28,37 +3
|26/032
|24/03/2026
|6,9,22,26,44,49 +7
|26/031
|21/03/2026
|5,9,11,18,23,47 +24
|26/030
|19/03/2026
|2,6,8,33,41,45 +48
|26/029 TUS
|17/03/2026
|幸運二金多寶
|16,18,22,28,45,49 +13
|26/028
|12/03/2026
|7,13,14,16,26,30 +34
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站