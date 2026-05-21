六合彩結果

六合彩結果｜今期5月21日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

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今期5月21日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在5月23日(星期六)，頭獎約$13,000,000，當中多寶/金多寶高達$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

5月21日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：5、7、13、15、27、31 特別號碼16
攪珠期數：26/054

頭獎：無人中
二獎：1注中，每注獎金$1,298,270
三獎：122.5注中，每注獎金$28,260

5月23日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/055
預計頭獎：$13,000,000
截止買六合彩時間：5月23日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/054 21/05/2026 5,7,13,15,27,31 +16
26/053 19/05/2026 1,2,4,20,21,27 +19
26/052 16/05/2026 11,25,28,36,41,43 +22
26/051 14/05/2026 23,27,30,34,45,47 +28
26/050 12/05/2026 4,16,19,22,25,47 +40
26/049 10/05/2026 9,17,26,41,42,47 +8
26/048 07/05/2026 6,14,20,23,28,34 +49
26/047 05/05/2026 2,7,8,10,18,47 +4
26/046 ANN 02/05/2026 六合彩50週年金多寶 2,3,8,28,30,48 +9
26/045 25/04/2026 4,16,21,36,42,46 +9

十大幸運六合彩投注站：

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六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

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何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

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