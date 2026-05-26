六合彩結果｜今期5月26日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期5月26日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在5月28日(星期四)，頭獎約$26,000,000，當中多寶/金多寶高達$19,184,068。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
5月26日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：10、11、18、32、34、47 特別號碼33
攪珠期數：26/056
頭獎：無人中
二獎：2注中，每注獎金$1,008,380
三獎：65.5注中，每注獎金$82,100
5月28日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/057
預計頭獎：$26,000,000
截止買六合彩時間：5月28日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/056
|26/05/2026
|10,11,18,32,34,47 +33
|26/055
|23/05/2026
|2,7,20,42,47,49 +8
|26/054
|21/05/2026
|5,7,13,15,27,31 +16
|26/053
|19/05/2026
|1,2,4,20,21,27 +19
|26/052
|16/05/2026
|11,25,28,36,41,43 +22
|26/051
|14/05/2026
|23,27,30,34,45,47 +28
|26/050
|12/05/2026
|4,16,19,22,25,47 +40
|26/049
|10/05/2026
|9,17,26,41,42,47 +8
|26/048
|07/05/2026
|6,14,20,23,28,34 +49
|26/047
|05/05/2026
|2,7,8,10,18,47 +4
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站