六合彩結果

六合彩結果｜今期5月5日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

家庭消費
東方新地 - 生活

廣告

今期5月5日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在5月7日(星期四)，頭獎約$13,000,000，當中多寶/金多寶高達$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

5月5日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：2、7、8、10、18、47 特別號碼4
攪珠期數：26/047

頭獎：無人中
二獎：4注中，每注獎金$325,450
三獎：134.5注中，每注獎金$25,810

5月7日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/048
預計頭獎：$13,000,000
截止買六合彩時間：5月7日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/047 05/05/2026 2,7,8,10,18,47 +4
26/046 ANN 02/05/2026 六合彩50週年金多寶 2,3,8,28,30,48 +9
26/045 25/04/2026 4,16,21,36,42,46 +9
26/044 23/04/2026 12,23,37,38,45,48 +8
26/043 21/04/2026 2,4,10,11,26,44 +40
26/042 18/04/2026 17,20,27,32,39,46 +34
26/041 16/04/2026 6,12,14,28,44,46 +15
26/040 14/04/2026 8,19,22,33,44,46 +18
26/039 11/04/2026 11,14,17,28,40,42 +2
26/038 09/04/2026 13,16,24,43,44,45 +40

十大幸運六合彩投注站：

0
六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

相關文章：

六合彩十大幸運投注站及注項投注方式

六合彩領獎方法！中幾個字先有獎？

回到目錄

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

熱門文章

 