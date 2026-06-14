六合彩結果｜今期6月14日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期6月14日(星期日)六合彩攪珠結果公布，頭獎0.5注中，每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩在6月18日(星期四)，頭獎約$80,000,000，當中多寶/金多寶高達$60,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
6月14日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：10、12、17、29、32、35 特別號碼1
攪珠期數：26/064
頭獎：0.5注中，每注獎金$8,000,000
二獎：1.5注中，每注獎金$1,045,710
三獎：73.5注中，每注獎金$56,900
6月18日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/065
預計頭獎：$80,000,000
截止買六合彩時間：6月18日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/064
|14/06/2026
|10,12,17,29,32,35 +1
|26/063
|11/06/2026
|3,6,9,10,28,29 +27
|26/062
|09/06/2026
|8,11,14,26,33,40 +30
|26/061
|06/06/2026
|5,12,19,20,34,36 +46
|26/060
|04/06/2026
|4,7,15,37,43,47 +44
|26/059
|02/06/2026
|9,14,16,35,37,45 +20
|26/058
|30/05/2026
|1,12,21,39,40,41 +42
|26/057
|28/05/2026
|7,13,25,35,40,43 +47
|26/056
|26/05/2026
|10,11,18,32,34,47 +33
|26/055
|23/05/2026
|2,7,20,42,47,49 +8
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站