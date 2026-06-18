六合彩結果

六合彩結果｜今期6月18日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

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今期6月18日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$76,315,690。下一期六合彩在6月20日(星期六)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

6月18日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：6、20、26、31、34、47 特別號碼24
攪珠期數：26/065

頭獎：1注中，每注獎金$76,315,690
二獎：4注中，每注獎金$1,359,640
三獎：279注中，每注獎金$51,980

6月20日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/066
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：6月20日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/065 DBF 18/06/2026 端午金多寶 6,20,26,31,34,47 +24
26/064 14/06/2026 10,12,17,29,32,35 +1
26/063 11/06/2026 3,6,9,10,28,29 +27
26/062 09/06/2026 8,11,14,26,33,40 +30
26/061 06/06/2026 5,12,19,20,34,36 +46
26/060 04/06/2026 4,7,15,37,43,47 +44
26/059 02/06/2026 9,14,16,35,37,45 +20
26/058 30/05/2026 1,12,21,39,40,41 +42
26/057 28/05/2026 7,13,25,35,40,43 +47
26/056 26/05/2026 10,11,18,32,34,47 +33

十大幸運六合彩投注站：

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六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

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何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

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