基層津貼2025｜6大低收入家庭津貼最高月領$8000 申請資格+補貼金額+申請方法一覽
基層津貼2025｜在職家庭津貼
申請對象：
香港本地低收入住戶，包括1人住戶，可申請；單親住戶（父/母與至少一名未滿15歲子女）亦可申請。所有住戶成員工時可合併計算。
申請資格或方法：
住戶每月工時達144/168/192小時（非單親）、或36/54/72小時（單親）可申領不同級別津貼。家庭入息及資產必須符合以下上限：
申請人可選擇網上申請（省時便利）、郵寄或親臨辦事處申請。申領期按遞交申請前剛過去六個月核算。
|住戶人數
|全額津貼入息上限
|3/4額
|半額
|資產上限
|1人
|$12,000
|$14,400
|$16,800
|$291,000
|2人
|$16,200
|$19,400
|$22,600
|$394,000
|3人
|$20,500
|$24,600
|$28,700
|$514,000
|4人
|$25,800
|$31,000
|$36,100
|$600,000
|5人
|$25,800
|$31,000
|$36,100
|$666,000
申請金額：
分基本津貼、中額津貼及高額津貼，若達最高標準，四人家庭每月可領約$4,830，合資格兒童（15歲以下或21歲以下全日制學生）另有兒童津貼。
基層津貼2025｜殘疾人士照顧者生活津貼
申請對象：
照顧正輪候社署指定康復服務、特殊學校寄宿或醫院管理局療養服務的香港殘疾人士的主要照顧者。
申請資格或方法：
照顧者及其家庭必須屬低收入，且每月為受照顧者提供不少於80小時照顧服務。照顧者需非僱傭關係且同住，家庭入息不得超過下表。
|住戶人數
|每月入息上限
|1人
|$18,000
|2人
|$24,225
|3人
|$30,750
|4人
|$38,700
|5人
|$47,925
|6人或以上
|$52,800
申請方法：
向社署照顧者津貼組提交申請表及指定文件（身份證明、銀行資料、照顧時數證明）。如同一名殘疾人士有多位照顧者，須協商由一人申領。
申請金額：
每月定額$3,000津貼，補貼照顧支出。
基層津貼2025｜護老者生活津貼
申請對象：
主要照顧正輪候社署評核資助長期護理服務的長者（還在社區居住者），且每月提供不少於80小時照顧的香港護老者。
申請資格或方法：
申請人不可同時申領綜援、長者生活津貼或傷殘津貼。家庭入息不得超出指定上限（同殘疾人士照顧者津貼）。申請手續需提交身份證明、銀行資料和照顧時數紀錄。
申請金額：
每月定額$3,000，恆常化資助。官網列明申請及文件要求，詳情可查閱：
基層津貼2025｜保良局扶弱基金
申請對象：
低收入家庭遇突發困難或特殊事件，需社工轉介方可申請。
申請資格或方法：
必須由註冊社工（保良局、社署或醫管局）評估家庭狀況並轉介；家庭入息及資產需參考公屋或綜援標準。申請人必須為香港居民。
申請金額：
最高$6,000，每戶五年內只可申領一次。補助金額因個案彈性調整。
基層津貼2025｜綜合社會保障援助（綜援）
申請對象： 全港低收入、失業、長期病患、殘障及家庭有特殊需要人士；無收入或收入未達基線，且資產於綜援上限範圍。
申請資格或方法： 住戶人數、年齡、身體狀態及家庭組成均直接影響申請資格及津貼金額。申請人需遞交收入證明、資產申報及身份證明。
|住戶組合
|2025年每月標準津貼／最高額
|1人（普通類）
|$4,270
|2人
|$7,070
|3人
|$9,890
|4人
|$12,360
申請金額： 每月按住戶組成發放最低標準津貼，並設額外長者、高齡、傷殘、單親及兒童增額。另有醫療券、租金津貼、特別津貼等多重資助。
基層津貼2025｜長者及高齡津貼
申請對象： 65歲或以上長者可申請「長者生活津貼」（長生津）；70歲或以上長者可申請「高齡津貼」（生果金）。
申請資格或方法： 申請長生津需要資產與入息審查；生果金則只設年齡門檻。申請可透過網上、郵寄或親臨社署遞交。
|津貼類別
|每月金額
|主要條件
|長生津
|$4,250
|65歲或以上、資產入息不超標
|高齡津貼
|$1,640
|70歲或以上、無資產上限
資料均來自2025年官方最新公告及網站，申請前請先查閱相關連結以獲得即時更新內容。
基層津貼2025可以同時申請不同類型的津貼嗎？
一般情況下，不同照顧關係的津貼（如護老者、殘疾人士照顧者、在職家庭津貼）可按資格各自申請，但同一照顧對象或性質類近的資助計劃通常不可重複領取。申請前應查閱各項官方說明，避免重覆。
在職家庭津貼2025怎樣才算達到工時標準？
非單親住戶按每月工時達144、168、192小時可申領不同級別的職津；單親住戶標準則為每月36、54、72小時。未達最低工時將不獲批核。
申請基層津貼2025之後，通常多久會批核及發放？
成功申請並提交所需文件後，審批過程約需2至4星期。審批通過後會收到書面或短訊通知，津貼金額直接轉帳至銀行戶口。
家庭成員、收入或狀況有變化時要怎辦？
如住戶成員結構、工作、收入或資產有任何重大變化，應主動通知相關部門，更新資料或重新申請；否則有機會影響受惠資格。
2025年現金津貼試行計劃結束後，有什麼替代資助？
現金津貼已於2025年6月底終止。仍有需要的可考慮申請在職家庭津貼、照顧者津貼等其他現行支援計劃。
可以同時申領其他津貼嗎？
不可同時領取綜援、長者生活津貼、傷殘津貼或照顧同一名長者領取其他照顧者津貼。
申請殘疾人士照顧者津貼需要什麼資格？
受照顧者必須正輪候社署指定康復服務、特殊學校寄宿或醫管局療養服務。照顧者同住、每月至少照顧80小時、家庭屬低收入、無僱傭關係，不可同時領取綜援、長者生活津貼及傷殘津貼。