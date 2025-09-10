基層津貼2025｜6大低收入家庭津貼最高月領$8000 申請資格+補貼金額+申請方法一覽

2025年最新推出的基層津貼措施，旨在為香港低收入及有需要的家庭，提供更廣泛和多元的經濟支援。涵蓋住戶工時、照顧責任及特殊困難等不同津貼類別，每項政策均有明確申請標準與流程。更多內容請繼續往下了解各項津貼細節及申請方法。