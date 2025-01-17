2025新春好去處｜北角匯與Dustykid塵聯手 新春活動設3大打卡位 提早辦年貨有機會贏足金巨獎 連寵物都有賞

為迎接蛇年，寵物友善商場北角匯於即日起至2月16日特別與本地療癒圖文創作品牌Dustykid塵 聯乘舉辦新春主題活動 –「好運蛇蛇蛇蛇進來」– 透過溫馨治癒又好意頭的插畫及文句，讓塵將好運「蛇」給你！塵更預備了6大蛇年必玩活動，「塵家」展區新增多個喜慶打卡位，貼滿塵創意祝福賀詞及專設得意場景，誠邀大家前來「塵家」拜年！

