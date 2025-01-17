2025新春好去處｜北角匯與Dustykid塵聯手 新春活動設3大打卡位 提早辦年貨有機會贏足金巨獎 連寵物都有賞
為迎接蛇年，寵物友善商場北角匯於即日起至2月16日特別與本地療癒圖文創作品牌Dustykid塵 聯乘舉辦新春主題活動 –「好運蛇蛇蛇蛇進來」– 透過溫馨治癒又好意頭的插畫及文句，讓塵將好運「蛇」給你！塵更預備了6大蛇年必玩活動，「塵家」展區新增多個喜慶打卡位，貼滿塵創意祝福賀詞及專設得意場景，誠邀大家前來「塵家」拜年！
辦年貨有機會贏走巨獎 足金擺件iPhone16等總值逾$68,888
於北角匯辦年貨，可參加多個刺激消費活動：
「新春開運購物王」最高消費賞：1月6日至2月28日，於場內累積消費金額最高的首5名會員，可贏多份重量級巨獎，包括蛇年生肖系列足金擺件及吊墜、iPhone16及iPad mini 7、超市及商場現金券等；加上消費換領利是封、賀年禮盒及盆菜等美食，讓大家豐衣足食過肥年！
「新春開運4重賞」：由即日起至2月28日期間只需於商場消費滿指定金額，可日日換領高達 $410 Point Dollar購物金。
「塵家」全新角色及賀年佈置 三大打卡位成毛孩好去處
適逢新春佳節，一於來「塵家」拜年，Dustykid為活動全新創作了可愛靈動的蛇蛇角色，由它帶大家「蛇」進「塵家」，一同欣賞寵物與主子相處的溫馨點滴。
新春期間限定店 超過300款新年主題精品登場
參觀「塵家」後，大家可更可入手治癒精品！超過300款的主題精品及生活用品，包括揮春、御守、祈願繪馬、攬枕及衛衣等，當中特別推介「2025蛇年塵對聯揮春套裝」，更有「塵黃銅抉擇骰子」等，應節又可愛，各位塵粉可一擁心愛精品回家，或送贈親友，一起共度窩心蛇年！
此外，於「塵限定店」內買滿指定金額更送「塵寵愛動物匙扣」或DIY版塵揮春，每天數量有限，送完即止。
製作寵物新衣及賀年美食 與愛寵共迎新歲
北角匯作為寵物友善商場，當然亦為寵物謀福利，兩大「人寵新春工作坊」，讓人寵製作寵物新衣及賀年湯丸，與愛寵團圓共迎新歲！
北角匯X Dustykid塵「好運蛇蛇蛇蛇進來」活動詳情：https://www.harbournorth.com.hk/zh/happening-detail-tc/?id=387