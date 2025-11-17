消委會冬季被｜2款純羊毛被實際羊毛少過51％ 20款冬季被一覽6款滿分最平$339【附詳細名單】

天氣轉涼，不少市民相信已翻出冬季厚被備用。消委會就測試20款雙人冬季被，種類包括羽絨被、全 絲棉被、人造纖維被及羊毛被等，結果發現有3個樣本的實際填充物成分與其標示存在較大差異，其中2款標示為100%羊毛，惟實際只得50.5%及23.1%；此外有2個樣本的縮水幅度達7%以上，1款甚至在清洗後有填充物流出。

