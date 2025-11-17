家庭消費 冬季被 消委會冬季被｜2款純羊毛被實際羊毛少過51％ 20款冬季被一覽6款滿分最平$339【附詳細名單】

消委會冬季被｜2款純羊毛被實際羊毛少過51％ 20款冬季被一覽6款滿分最平$339【附詳細名單】

家庭消費
東方新地

廣告

天氣轉涼，不少市民相信已翻出冬季厚被備用。消委會就測試20款雙人冬季被，種類包括羽絨被、全 絲棉被、人造纖維被及羊毛被等，結果發現有3個樣本的實際填充物成分與其標示存在較大差異，其中2款標示為100%羊毛，惟實際只得50.5%及23.1%；此外有2個樣本的縮水幅度達7%以上，1款甚至在清洗後有填充物流出。

是次測試涉及20款雙人被，種類包括羽絨被（6款）、全絲棉被（4款）、人造纖維被（5款）及羊毛被（5款），全部樣本售價介乎$399（羊毛被）至最貴$5,580（羽絨被），測試項目則包括填充物成分分析、洗濯及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等。

消委會冬季被｜填充物成份測試

填充物成份分析方面，消委會指2個羊毛被樣本標示的填充 物為100%羊毛，惟實際檢出結果顯示其填充 物含有聚酯纖維，羊毛成分分別只佔50.5%及 23.1%，與標示差異甚大，並不符合歐盟法規的規定。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。

消委會冬季被｜洗濯及護理表現測試

6個羽絨被樣本當中，有1款（Royal Collection）標示可水洗，惟經過次洗濯後，其闊度縮水率為7.4%，整體獲3.5分。此外，有1款羊毛被（Cottex）經洗濯後出現填充物漏出情況，整體獲3.5分。

消委會冬季被｜防漏及阻燃能力測試

防漏方面，消委會指羽絨被樣本當中，以「Natural Home」及「Royal Collection」的表現最佳；所有全絲棉被及羊毛被和大部分人造纖維被樣本的被套亦具良好防漏能力，獲4分至5分。然而人造纖維被樣本「Nitori」及「卡撒天嬌」的防漏表現相對遜色，其中一個測試樣本分別有23顆及37顆填充物顆粒漏出，評分別為3.5分及3分。

阻燃能力方面，消委會指當 香煙放置於全絲棉被樣本「Cherry」底部時，樣本出現逐漸加劇的薰燒現象，顯示樣本的阻燃能力有待改善。消委會已將相關測試結果轉交海關跟進。

消委會冬季被｜保暖效能測試

保暖效能方面，消委會參考英國標準進行測試各樣本的保溫值（TOG），發現20個樣本的保溫值介乎4.8TOG至11.1TOG。消委會強調由於不同填 充物的物理特性各異，各類樣本的保溫值不宜直接比較。

被子經清洗後可能變得較硬，影響保暖效能。為評估樣本在洗濯及護理後的保暖能力，技術人員按樣本標示的建議清洗方式清洗各樣本5次，再測量其保溫值，結果請參考下表：

牌子 產品名稱 量得總重量 (千克) 保溫值 (TOG) (洗濯前/洗濯5次後)
羽絨被 – 含絨量為70%
Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) 2.54 6.5 / 6.7
Dolce Sogno 70% Hungarian Basic Down Quilt 2.15 9.1 / 9.3
Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight 2.24 8.6 / 9.4
羽絨被 – 含絨量為90%
BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) 2.13 11.1 / 10.7
雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet 2.08 10.1 / 10.3
Valentina B 90% Goose Down Quilt 2.33 8.6 / 8.7
全絲棉被
卡凱妮Carenie 貴族純蠶絲被 2.11 8.2 / 7.9
FINESSE 絲棉被 H902 2.2 8.3 / 7.6
KAU KEE 純蠶絲保健被(SW73) 3.22 7.4 / –
Cherry 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q 3.22 6.3 / 6.2
人造纖維被
Cherry 抗菌納米養生被 2.55 8.4 / 7.7
Nitori 羽絲絨舒柔被 2.91 8.1 / 8.9
卡撒天嬌 CASABLANCA 天然大豆多功能冬厚被(NP000SBW70) 2.44 9.2 / 8.4
宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200×200 AP (00458094) 2.06 5.2 / 5.7
Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter) 2.64 7.2 / 7.0
羊毛被
Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) 2.78 6.3 / 6.0
Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET 2.83 6.1 / 5.8
Woolstar Lite Wool Quilt 2.62 4.8 / 5.0
Cottex 抗菌100%純羊毛被 3.38 5.8 / 6.2
POLOTEX Pure Wool Comforter 2.62 6.8 / 6.6

20款冬季被測試結果

牌子 產品名稱或識別 大約零售價 聲稱原產地 填充物成分 洗濯及護理 被套防漏性能 阻燃能力 總評
標示 實際檢出 標示準確程度
羽絨被 – 含絨量為70%
Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) $4,499 中國 70%白鵝絨毛 30%羽毛 74.9%絨毛 24.1%羽毛 1%其他* 5 5 4.5 5 5
Dolce Sogno 70% Hungarian Basic Down Quilt $3,499 匈牙利 70%白鵝絨毛 30%白鵝羽毛 74.6%絨毛:25%羽毛:0.4%其他* 5 5 4 5 5
Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight $1,999 70%白鵝絨毛 30%白鵝羽毛 74.9%絨毛 23.7%羽毛 1.4%其他* 5 3.5 3 5 4
羽絨被 – 含絨量為90%
BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) $4,680 羽絨:歐洲 生產:中國 香港 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 94.4%絨毛 5.5%羽毛 0.1%其他* 5 5 4.5 5 5
雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet $3,360 中國 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 94.6%絨毛:5.2%羽毛:0.2%其他* 5 4 5 5 4.5
Valentina B 90% Goose Down Quilt $5,580 德國 90%白鵝絨毛 10%白鵝羽毛 90.7%絨毛:8.7%羽毛:0.6%其他* 5 4 2.5 5 3.5
全絲棉被
卡凱妮Carenie 貴族純蠶絲被 $3,620 中國 100%蠶絲 100%蠶絲 5 4 5 5 4.5
FINESSE 絲棉被 H902 $1,699 中國 100%蠶絲 100%蠶絲 5 4 5 5 4.5
KAU KEE 純蠶絲保健被(SW73) $1,632 100%蠶絲 100%蠶絲 5 3.5 5 5 4
Cherry 100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被) NSC-70Q $2,790 100%蠶絲 100%蠶絲 5 4.5 5 2.5 2.5
人造纖維被
Cherry 抗菌納米養生被 $339 100%超細纖維 (聚酯纖維) 100%聚酯纖維 5 4.5 4.5 5 5
Nitori 羽絲絨舒柔被 $499 中國 100%聚酯纖維 100%聚酯纖維 5 5 3.5 5 4.5
卡撒天嬌 CASABLANCA 天然大豆多功能冬厚被(NP000SBW70) $849 中國 50%大豆蛋白纖維 50%聚酯纖維 48.5%大豆蛋白纖維 51.5%聚酯纖維 5 4.5 3 5 4
宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200×200 AP (00458094) $500 50%萊賽爾(天絲)纖維;50%空心聚酯纖維 49.1%萊賽爾纖維 50.9%聚酯纖維 5 3.5 5 5 4
Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter) $942 40%大豆蛋白纖維 60%微纖維 (聚酯纖維) 24.6%大豆蛋白纖維 75.4%聚酯纖維 2.5 4 4 5 3.5
羊毛被
Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) $960 51%澳洲羊毛 49%聚酯纖維 51.9%羊毛 48.1%聚酯纖維 5 5 5 5 5
Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET $959 羊毛:澳洲 生產:中國 50%澳洲羊毛 50%聚酯纖維 48.8%羊毛 51.2%聚酯纖維 5 5 5 5 5
Woolstar Lite Wool Quilt $1,352 澳洲 澳洲羊毛 100%羊毛 5 4 5 5 4.5
Cottex 抗菌100%純羊毛被 $699 100%羊毛 50.5%羊毛 49.5%聚酯纖維 1.5 3.5 5 5 3
POLOTEX Pure Wool Comforter $399 100%羊毛 23.1%羊毛 76.9%聚酯纖維 1 5 5 5 2.5

熱門文章

 