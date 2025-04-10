帛金公價2025｜有冇公價？吉儀如何處理？帛金信封寫法及禁忌拆解
帛金公價2025目錄
甚麼是帛金？奠儀的意義與文化
帛金（奠儀）作為一種在中國、日本、香港等地流傳的喪禮儀式，承載著深厚的文化意義。當人們出席喪禮，將裝有單數金額現金的白信封送給逝者家屬，不僅是對逝者表達最後的敬意與悼念，更是一種實際的關懷行動，旨在減輕家屬在辦理喪事上的經濟壓力，體現互助互愛的傳統價值觀。因此，帛金的本質在於心意，金額的多寡並非衡量一切的標準。
帛金有冇公價？
關於帛金公價是否設有「公價」的問題，一直是公眾討論的焦點。實際上，根據殯儀專業人士的觀點，帛金並沒有所謂的固定公價。金額的考量主要取決於致送者與逝者及其家屬之間的關係深淺。例如，若逝者是家庭的經濟支柱，或家中仍有年幼子女需要照顧，致送者可考慮在自身能力範圍內，給予較多的帛金以示支持。總而言之，帛金的數額應豐儉由人，量力而為，最重要的是心意的表達。
然而，在金額方面，傳統習俗存在一個重要的原則，那就是帛金的尾數必須是單數。不論是給予一百、二百甚至上萬元的帛金，都習慣上會額外加上一元硬幣，例如$101、$301、$1001等。殯儀師解釋，這是因為喪禮的本質是「只辦一次」，單數在傳統上帶有此意涵。此外，喪事完結後，家屬通常會回贈內含一元硬幣的「吉儀」，這也使得帛金的總數形成「雙數」，寓意成雙成對，具有正面的意義。
帛金信封寫法
包帛金時，需將現金放置在白色信封或殯儀館提供的信封內，並將信封封口，以中文直書格式書寫。簡單的帛金信封寫法是在信封中央寫上「致送人姓名 敬輓」；若逝者是晚輩，則可寫上「致送人姓名 輓」。
更詳細的寫法是在信封右上角寫上上款（即逝者姓名及稱謂），左下角寫上下款（即送帛金者的名字及敬語），同樣採用由右至左、由上至下的中文直書格式。以下列出按逝者輩分及身份的適用敬語：
上款（逝者）：
- 輓 xx 仙遊（長輩送後輩）
- xx 先生 千古（中式傳統，朋友或較疏遠親戚，死者為男性）
- xx 女士 靈佑（中式傳統，朋友或較疏遠親戚，死者為女性）
- xx 先生／女士 主懷安息／魂歸天國／息勞歸主／蒙主寵召（天主教／基督教信仰）
- xx 冥鑒（至親適用）
中間：
- 奠儀
下款（送帛金者）：
- xxx 叩輓／頓首拜輓（對近親長輩用）
- xxx 淚輓／拜輓／敬悼／敬輓（對新戚長輩用）
- xxx 泣輓（對家族平輩用）
- xxx 輓（對晚輩用）
- xxx 敬輓／敬悼（對朋友用）
帛金信封的禁忌與殯儀須知
在給予帛金時，有一些重要的禁忌需要遵守：
- 帛金信封必須是白色信封或殯儀館提供的信封，切忌使用利是封。
- 帛金應以現金形式給予，不可用禮物卡、優惠卡或現金券代替。
- 帛金不可後補或封兩次，因為這代表「做兩次白事」，屬不吉利的意頭。
- 帛金白信封不會回收。
- 帛金尾數必須是單數，不可是雙數或齊頭整數，避免不吉利的寓意。
- 逝者家人本身是籌備喪禮的主人家，因此不用再給帛金。
此外，參與喪禮時也應注意態度莊重，穿著樸素服裝，避免攜帶寵物、孩子用品及食物到靈堂，離開靈堂時不說「再見」，喪家不對弔唁者說「多謝」，改以「有心」代替，弔唁者則可回答「節哀順變」。若紅白事相沖，一般建議由先人逝世或出席紅事後一百日內避免參與另一方事宜。
吉儀如何處理？內含物品與傳統習俗
吉儀是辦喪事的家屬在收到帛金後，給予前來弔唁的親友的回禮，通常內含一個一元硬幣、一張紙巾及一粒糖。關於吉儀如何處理，傳統習俗認為吉儀內的東西都不建議帶回家，最好在離開殯儀館前全部用掉，否則可能會帶來霉氣。吉儀是依照出席喪禮的人數來派發的，因此即使是兩人合資封帛金，若兩人皆有出席，也應領取兩封吉儀。若親友僅給予帛金但未出席喪禮，家屬則毋須回贈吉儀，因為吉儀不應帶出殯儀館。
殯儀迷思拆解
1.帛金信封要封口嗎？
答：傳統上，帛金信封必須封口，代表「只送一次」的意思。現時為求方便，不封口亦漸漸被接受，但若請別人代給帛金，維持封口的傳統做法較恰當。
2.帛金信封可以在哪裏買？
答：帛金可使用一般白信封，可在便利店或文具店購買。大部分殯儀館也會提供奠儀信封。
3.除了帛金信封，出席喪事／到殯儀館時有甚麼注意事項嗎？
答：態度必須正經莊重，穿著樸素服裝（黑、白、灰），避免攜帶寵物、孩子用品及食物到靈堂，不在靈堂內說「再見」，喪家以「有心」代替「多謝」，弔唁者回答「節哀順變」。
4.如果紅白相沖，應如何處理？
答：一般而言，由先人逝世或出席紅事後一百日內不建議參與另一方事宜，以避免相沖。
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帛金有公價嗎？
帛金沒有固定的公價，金額豐儉由人，視乎個人心意及與逝者家屬的關係而定，但銀碼必須為單數，如$101、$301、$501、$1,001等。
帛金信封可以在哪裏買？
帛金可使用一般白信封，可在便利店或文具店購買。大部分殯儀館也會提供奠儀信封。
為何帛金尾數總要多1元？
傳統認為加上一元後，連同家屬回贈的吉儀內的一元，便湊成雙數，寓意成雙成對，具有正面意義。