幼兒中心家長津貼2025｜最新津貼每月$1000 申請資格/申請方法/發放方式一覽懶人包

香港「幼兒中心家長津貼」自2024年4月起提升至每月最高$1,000，有效協助職業家庭及照顧者減輕育兒財政壓力。津貼覆蓋所有受政府資助的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心，並適用於正在接受全日制資助服務的幼兒家長。申請無需入息或資產審查，只要通過所屬中心遞交申請，即可直接受惠。本文完整整理「幼兒中心家長津貼增至$1000」的申請資格、申請方法及發放方式，並附有懶人包對照表，助您快速掌握所有資訊。