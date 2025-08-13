幼兒中心家長津貼2025｜最新津貼每月$1000 申請資格/申請方法/發放方式一覽懶人包
香港「幼兒中心家長津貼」自2024年4月起提升至每月最高$1,000，有效協助職業家庭及照顧者減輕育兒財政壓力。津貼覆蓋所有受政府資助的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心，並適用於正在接受全日制資助服務的幼兒家長。申請無需入息或資產審查，只要通過所屬中心遞交申請，即可直接受惠。本文完整整理「幼兒中心家長津貼增至$1000」的申請資格、申請方法及發放方式，並附有懶人包對照表，助您快速掌握所有資訊。
幼兒中心家長津貼2025目錄
幼兒中心家長津貼｜簡介與最新調整
社會福利署自2020年2月推出「幼兒中心家長津貼」，專門資助家長繳交幼兒中心費用，減輕家庭經濟壓力。2024年4月起，津貼金額由每月最高$600提高至$1,000，全面適用於政府資助的獨立幼兒中心和附設於幼稚園之幼兒中心。申請程序簡便、門檻低，更多合資格家庭因此受惠。
幼兒中心家長津貼｜申請資格
- 合資格對象：正在接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒家長。
- 審查要求：不設入息及資產審查。
- 不適用情況：
- 已領取綜援下的照顧兒童津貼並全額免繳月費。
- 已獲其他政府資助（如「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」）而無須繳月費。
幼兒中心家長津貼｜申請方法
- 向子女就讀的全日制資助幼兒中心索取及填妥申請表及同意書。
- 將申請文件交回幼兒中心，由中心代辦遞交至社會福利署辦事處。
- 申請人需確保所有資料完整及正確，以免影響批核。
更多申請詳情可查閱社會福利署官網。
幼兒中心家長津貼｜發放方式
津貼由社會福利署直接撥款至幼兒就讀的合資格幼兒中心帳戶，用作抵銷每月月費，直至幼兒終止受資助服務。
若幼兒於就學期間轉讀另一所合資格中心，津貼將隨之轉移。但若於同一月份多次轉校，該月津貼只會支付予第一間中心。
如需查看申請「家長津貼」的合資格幼兒中心名單。
幼兒中心家長津貼｜申請懶人包
申請家長津貼是否需要入息或資產審查？
不需要。所有符合資格的幼兒家長均可直接透過幼兒中心申請。
已領取綜援的家庭可以申請嗎？
不可以。如已由綜援支付全額幼兒中心月費，即不符合申請資格。
幼兒轉校後津貼會否繼續發放？
會。如轉至另一所合資格的幼兒中心，津貼會自動轉移。但同月轉校多於一次，該月的津貼只支付予第一間中心。
何時可遞交申請？
當子女正式入讀全日制資助幼兒中心後即可經該中心提交申請。
