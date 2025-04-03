床褥品牌排名｜EMMA、海馬牌好唔好？消委會拆解2大床褥種類 承托力/軟硬度/舒適度5大考慮因素
床褥品牌排名目錄
床褥有哪些種類？
消委會在早前的測試報告中指出，床褥主要有彈簧床褥及泡膠床褥兩種，再根據採用不同物料設計細分：
彈簧床褥
彈簧床褥的承托表現主要取決於床褥的結構、彈簧直徑的大小、彈簧圈數、彈簧排列方式、鋼絲的粗幼、彈簧周邊的穩固程度及製作工藝等。
袋裝彈簧（pocket spring）床褥：將每個彈簧以不織布布袋獨立包覆後再組合而成。每個彈簧能分別承受身體各部分的重量，而受力時不會互相干擾，移動時較不易影響伴侶睡眠。整體而言，袋裝彈簧的仰臥承托表現較連鎖彈簧的佳。
連鎖彈簧床褥：每個彈簧互相連接組成一張彈簧網。由於彈簧串連在一起，容易出現一處受壓，令附近彈簧被牽連的現象。連鎖彈簧亦可分為邦內爾彈簧及不鎖口彈簧。
- 邦內爾彈簧（Bonnell spring）— 彈簧形狀如沙漏的形狀，並以鋼線將彈簧串連，結構穩固。
- 不鎖口彈簧（light spring）— 彈簧末端是不打結，而彈簧的直徑一般比邦內爾彈簧小，可減少彈簧之間磨擦，每張床褥可放置的彈簧數量較多，更有彈性。
泡膠（foam）床褥
泡膠床褥承托物料普遍為聚氨酯（polyurethane），一般由多種不同密度的聚氨酯墊層及其他物料的墊層組成，以增加床褥的透氣、散熱和舒適度。
記憶綿（memory foam）: 是其中一種聚氨酯，其特別之處在於遇熱時會變軟，低溫時會較硬；受壓後，其彈性恢復速度較慢； 睡眠時可較為貼合身體線條。
選購床褥有哪些考慮因素？
考慮因素一：床褥軟硬度
消委會指出，床褥的軟硬度，並沒有絕對的優劣。太軟或是太硬的床褥都可能會導致使用者睡眠不適，甚至腰背疼痛。
- 床褥太硬：背部得不到均勻的承托，而腰部更有機會完全沒有承托，會令身體支點壓力增加及臀部、肩膊過於受壓，亦可能妨礙身體部分位置的血液循環，容易令使用者感到不適。
- 床褥太軟：可能會導致承托力不足，使整個或部分身體向下墜及轉身困難。不論是仰臥或側臥，脊椎都會隨着向下彎曲（即向後彎或側彎），令腰椎肌肉受到不正常的拉扯受壓，腰部容易不適。連續睡上多個小時，醒後或會感到腰肢痠軟，甚至疼痛，長期會對脊椎造成不良影響。
合適的床褥必須軟硬適中，才可均勻地承托身體各部分，減輕身體支點的壓力， 盡量讓脊椎處於正常自然弧度的輕鬆狀態。
考慮因素二：側臥承托
承托表現佳的床褥，仰臥時可為用者身體各部位提供所需要的承托，令全身肌肉得到放鬆，並同時令脊椎保持自然弧度（一 般人站立時脊椎的弧度）；側臥時則可讓用 者的脊椎與床褥表面保持平行。應注意無論是哪一種睡姿，床褥都不應讓身體過度陷入床褥中，否則會影響背部肌肉的伸 展，導致脊椎彎曲，肩膊兩側的壓力亦會增 加，長期影響背部及脊椎健康。
考慮因素三：舒適度
理想的床褥應能貼合身體的線條，平 均地承托身體每一部位的重量，避免對某 些部位構成過多壓力（尤其是肩膊、臀部等 較重的位置），引致不適和疼痛。
消委會提醒，即使是同一張床褥，不同人睡感覺都會不同，例如身形瘦削的人認為 一張床褥較硬，但對一個身形較肥胖或健碩的人來說可能覺得過軟。因此選購時必須要親身體驗及比較，不要只用手試按幾下床褥表面，或只坐在床邊來判斷床褥的硬度。現時售賣床褥的店舖大部分都容許顧客試睡，試睡時最好穿着鬆身衣服，模擬常用的睡姿，例如仰睡、側睡片刻（建議10 至15分鐘）或是轉身數次，檢視床褥對腰背、臀部等多個身體部位的貼服及舒適程度。
考慮因素四：保用期
大部分床褥品牌提供10年至20年的保用期，惟不同商戶提供的保用服務條件及內容各有不同，消費者不應只着眼於年期。 值得留意的是，在保用期內修理床褥，不一定費用全免；而調查也發現床褥售價的高低與其所享有的售後保用服務未必有直接關係。消費者在選購前應查詢清楚，並細看保用範圍及其條款，以免日後需要修理或更換時，發生誤會或爭拗，並要注意以下幾點：
- 部分品牌要求購買後在指定期限內，在產品官方網頁登記資料，以獲得合資格的保用及維修服務
- 部分要求用戶出示購買的正式單據或購買證
大部分品牌都只能在保用期內的首一、二年免費修理或更換床褥，其後的修理或更換費用則可能按原先購買的床褥或新更換床褥定價（以商戶定價為準）、使用年期及商戶所定的特定百分比等計算，或可能按原先購買的床褥或新更換床褥定價 的若干百分比／比例再乘以購買年期計算，計算方法不一。
考慮因素五：保用範圍
至於保用範圍方面，保用範圍一般只包括因產品材料和工藝上的生產問題所引致的損壞。一般而言，彈簧床褥中的彈簧結構、泡膠床褥的內部層結構均在保用期內得到保用，惟不包括外層布料或保護墊層。
大部分床褥品牌保用範圍不涵蓋以下的事項：
- 個人對床褥軟硬、舒適程度的喜好或主觀感覺
- 床褥因選用不合適、尺碼不符、承托力欠佳的床架而造成損壞
- 床褥因使用不當、人為損害、保養不當、 摺疊或扭曲、在床褥上跳躍等所造成的 耗損
- 床褥表面布料、手挽、褥套等的損壞
床褥品牌｜1.IKEA VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧床褥 $2,499
IKEA VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧床褥的袋裝彈簧獨立受力，即使翻身也不會影響睡伴。至於連結式袋裝彈簧結構，有效讓空氣流通，增加透氣度，即使並排放置2張床褥也不減舒適度。此款床褥提供10年品質保證，床褥以綑捲式包裝，方便運送回家。
硬度：中等
產地：中國
售價：$2,499
床褥品牌｜2.歐化寶Ulfenbo Magic 三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥 $4,046
歐化寶Ulfenbo Magic三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥達8.5吋床褥厚度，採用無聲微型獨立袋裝彈簧結構，超過600個袋裝彈簧緊密排列，獨立運作伸縮，吸收身體翻動時帶來的震動，減少伴侶在床上輾轉的干擾。其三區獨立袋裝彈簧系統，由不同密度獨立袋裝彈簧組成，為人體曲線提供有效的三區分段承托。
另外，該床褥加強腰臀區彈簧密度，體驗125%特強腰部承托力，頭、腳兩區軟身承托設計，分散肩頸與腿部位置的壓力，平衡身體各區域壓力，達致釋壓放鬆效果。
硬度：硬
產地：－
售價：$4,046
床褥品牌｜3.無印良品MUJI 高密度袋裝彈簧床褥 $4,280
無印良品MUJI 高密度袋裝彈簧床褥通過增加大量的袋裝彈簧，舒適承托身體不同部位，分散身體壓力，減輕脊柱和下背部的負擔，讓睡眠時更感安穩。獨立的袋裝彈簧緊貼身體曲線，令睡眠時保持穩定的姿勢。 被褥套可拆除清洗，方便日常保養。
硬度：中等
產地：馬來西亞
售價：$4,280
床褥品牌｜4.舒達 Serta Omaha $8,960
舒達 Serta Omaha採用獨立彈簧系統，使彈簧能夠獨立移動、從而最大程度地減少對夥伴的干擾、提供出色的支撑和強度；同時加強邊緣承托，減少床褥邊緣下陷，大大增加床褥的活動面積。至於全新改良的舒柔海綿層提供持久支撐力，不易下陷，可為任何睡眠姿勢提供持久支持，加上透氣結構為您帶來整夜清爽舒適的睡眠。其採用的乳膠含有橡樹蛋白，天然、防蟎、抗菌、蟎氣；面層提供卓越回彈性和舒適性。
硬度：中等
產地：中國
售價：$8,960
床褥品牌｜5.蓆夢思 SIMMONS Goodnight Ayr$8,260
蓆夢思 SIMMONS Goodnight Ayr採用專利的獨立袋裝彈簧，能依據人體曲線提供最適當的承托，並減低震盪傳送，締造無中斷熟睡。高效能軟墊能全面提升床褥的透氣度，完善調節舒適睡眠溫度。至於單面免翻床設計能加強震盪力分佈及讓你無須定期翻調床褥。
硬度：硬
產地：中國
售價：$8,260
床褥品牌｜6.SINOMAX 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥 $5,099
SINOMAX 銀離子 ENPOWER® CUBE床褥採用採用日本NOVARON®銀離子抗菌塗層，有效抑制細菌滋生及傳播。同時採用植入抗菌銀離子的紡紗布套，抗菌、防臭、防霉。至於抗菌塗層獲SIAA抗菌加工認證及FDA安全認證。
硬度：中等
產地：中國
售價：$5,099
床褥品牌｜7.EMMAS Adelaide $3,681
EMMAS Adelaide採用高碳鋼護脊連鎖彈簧，擁有國際脊醫協會認證，睡眠間承托身體重量，全面保護脊椎健康。高效能軟墊及天然乳膠又能為身體提供舒適感。體內多餘的靜電會導致失眠，Adelaide的Intense面布具備抗靜電功能，利用一個基礎物理特性，以碳纖維捕捉周圍物質電子，並以低電壓釋放到空氣中，減低人體靜電量，創造最深層的睡眠享受。
硬度：中等
產地：中國
售價：$3,681
延伸閱讀：
消委會雙人床褥測試｜3款壓力分布不平均 7款獲4星$2499 IKEA性價比最高贏$9328絲漣 附完整名單
市面上有哪些常見的床褥種類？
常見的床褥種類主要分為彈簧床褥和泡膠床褥。彈簧床褥根據彈簧結構又可細分為袋裝彈簧和連鎖彈簧（包括邦內爾彈簧和不鎖口彈簧），其承托力主要取決於彈簧設計。泡膠床褥則以聚氨酯為主要材料，記憶綿是其中一種，能提供較貼合身體曲線的舒適度。消委會指出，選擇床褥時應考慮其對身體各部位的承托力，避免過軟或過硬造成不適。
床褥軟硬度如何影響睡眠質素？
選購床褥時，除了承托力，還應考慮床褥的軟硬度、側臥承托、舒適度、保用期和保用範圍。床褥軟硬度並無絕對優劣，太軟或太硬都可能導致睡眠不適甚至腰背疼痛。合適的軟硬度能讓脊椎保持自然弧度，減輕身體壓力。