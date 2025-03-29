淺水灣The Pulse復活節「Bunny Kart Eggventure」 碰碰車尋蛋全新體驗贏豐富獎品
淺水灣The Pulse商場將於今年復活節推出特別活動，一連三個週末舉辦「Bunny Kart Eggventure」，將碰碰車結合尋蛋元素，為小朋友帶來刺激有趣的競技體驗，是一家大細的假日好去處。
The Pulse商場三樓將變身為佔地4,000呎的全海景室內賽道，小朋友將化身「撞蛋戰士」，駕駛碰碰車在巨型充氣蛋賽道中穿梭，尋找隱藏的復活蛋。成功收集8隻復活蛋者，可換領Campbell’s精美紀念品。每節場內更設有神秘Campbell’s Egg，找到的幸運兒有機會獲得豐富獎品，包括DJI NEO航拍機、LOST Arena最新動感遊戲「炫格子」雙人免費Pass、Häagen-Dazs Sanrio 造型雪糕火鍋，以及英皇戲院 VIP 會藉（包含2張免費戲飛）等各種大獎。
復活節期間（4月18日至21日）獎品會再加碼，凡於商場消費滿$200或以上的顧客，可免費獲得Campbell’s限定蕃茄湯造型毛公仔，內藏超萌迷你蕃茄仔，絕對是2025年必搶的可愛潮物，數量有限，換完即止。此外，顧客於商場二樓禮賓處登記成為IMPLUS MEMBER，集齊指定印章，即可免費參與碰碰車尋蛋體驗，並獲贈PREGO即食通心粉。另外，出示已集齊蓋章的任務卡到商場1樓 Escapade Sports，更可即享以 85 折入手人氣運動用品。
復活節Bunny Kart Eggventure活動詳情
活動詳情如下：
- 日期：2025年4月4-6, 12-13, 18-21日
- 時間：11a.m – 6p.m. (每節10分鐘)
- 地點：香港淺水灣海灘道28號The Pulse西翼3樓 (近Kindhood)
- 參加方法：免費參加（只需登記成為IMPLUS MEMBER領取任務卡，於商場集齊4個印章即可免費參加體驗活動1次，每節10分鐘。）
圖片來源：The Pulse