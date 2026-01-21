恒基地產50周年大派福利 免費香檳清酒＋商場新春獎賞
恒基兆業地產迎來成立50周年的重要里程碑，集團宣布將於今年內推出一連串慶祝活動及消費優惠與眾同樂，旗下商場及餐廳亦會推出特別禮遇，陸續再推出不同優惠，與公眾同慶 50周年。恒基兩位主席李家傑及李家誠表示，集團深耕香港半世紀，與香港一同成長，對香港未來充滿信心，並將繼續推動香港的長遠繁榮與可持續發展。
精彩禮遇與優惠 慶祝恒基地產成立 50 周年
為與市民分享50周年的喜悅，恒基今日（21日）宣布推出新一輪特別禮遇，接力早前反應熱烈的首周優惠：
香檳／清酒免費送（即日起至 2 月 15 日）
凡賓客所持之身份證號碼同時包含數字 「5」 及 「0」，可於 The Henderson 指定餐廳，包括首次進駐香港、全球炙手可熱的美籍韓裔名廚主理的 Akira Back、位於 The Henderson 38 樓、充滿創意調酒及素食美饌的 Peridot 用膳，即可獲贈香檳一瓶；或於呈獻高級日式割烹料理的「花雲」用膳，則可獲贈清酒一瓶。
50 港元蛋糕折扣優惠（2 月 1 日至 3 月 31 日）
於 CulinArt 1862 以超值價（原價 HK$148，優惠價 HK$98），品嚐新鮮出爐的 5 吋巴斯克芝士蛋糕！嚴選優質食材烘烤出金黃濃郁、口感綿密細滑、頂層帶微焦香的芝士蛋糕。
商場新春獎賞
恒基旗下多個商場，包括將軍澳 MCP 新都城中心、馬鞍山 MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯及屯門時代廣場等，將推出新春消費禮遇。H·COINS 會員消費滿指定金額，可換領利是封套裝、鮑魚禮盒、年糕及曲奇禮券等賀年食品。
圖片來源：恒基地產企業