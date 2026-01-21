恒基地產50周年大派福利 免費香檳清酒＋商場新春獎賞

恒基兆業地產迎來成立50周年的重要里程碑，集團宣布將於今年內推出一連串慶祝活動及消費優惠與眾同樂，旗下商場及餐廳亦會推出特別禮遇，陸續再推出不同優惠，與公眾同慶 50周年。恒基兩位主席李家傑及李家誠表示，集團深耕香港半世紀，與香港一同成長，對香港未來充滿信心，並將繼續推動香港的長遠繁榮與可持續發展。

