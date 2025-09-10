持續進修基金2025｜每人最高獲$25000 16大熱門課程推介 申請資格+方法一覽
持續進修基金2025目錄
持續進修基金2025｜申請資格及資助詳情
持續進修基金（CEF）專為年滿18歲或以上的香港居民而設，包括擁有居留、入境權或逗留無限制的人士。申請人須修讀已登記為基金課程的持續教育項目（外部資歷名冊），並完成課程後方可申領資助。每位申請人累積最多可獲25,000元資助，申領次數不限。適用課程涵蓋金融、語文、創意設計、商業、旅遊、醫療與生活技能等領域，資助申請無年齡上限及有效期限制。
- 年滿18歲
- 持香港居民身份並符合法定權利
- 完成註冊基金課程方合資格申請
持續進修基金2025｜資助金額及計算方式
CEF資助分為原有10,000元以及加碼的15,000元兩部份。申請時分先後次序，先用原有資助（佔學費80%，需自付20%）後動用加碼資助（佔學費60%，需自付40%）。下表列明實際資助與自付金額計算例：
|申請狀況
|原有資助（80%）
|加碼資助（60%）
|申請人自付（20%/40%）
|可獲資助總額
|從未申請
|10,000元
|3,300元
|4,700元
|13,300元
|仍有原有資助結餘
|3,000元
|8,550元
|6,450元
|11,550元
|原有資助已用盡
|–
|10,800元
|7,200元
|10,800元
上述例子以課程費用18,000元為參考，實際資助金額依課程費用計算，有任何疑問可致電官方熱線（CEF官方網站）查詢。
持續進修基金2025｜申請流程一覽（紙本及電子申請）
紙本申請
申請人可於持續進修基金辦事處或各區民政諮詢中心索取申請表格（表格編號為SFO 313 2025版），或從官方網站直接下載申請表格。申請時須填妥表格正本，並由所修讀的院校或培訓機構蓋印，以證明已完成指定課程。此外，申請人須準備並附上相關所需文件副本，包括：
- 香港智能身份證或單程證（如適用）
- 繳付課程費用的收據或證明文件
- 成功修畢基金課程的證書或證明文件
- 如修讀語文基準試，需附上成績單及繳付考試費用的證明（如適用）
- 銀行存摺首頁或月結單副本（須清楚顯示申請人姓名、帳戶號碼及銀行名稱或銀行編號）
申請表及所需文件的正本與副本須一同遞交。申請人可選擇郵寄或親身前往提交，亦可將申請文件投入指定的收集箱或投遞箱。郵寄地址為：
新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室 持續進修基金辦事處
收集箱或投遞箱位置包括：
- 九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署11樓學生資助處，開放時間為周一至周五上午8時45分至下午1時，以及下午2時至5時45分（公眾假期除外）
- 同地址長沙灣政府合署地下大堂，於星期六、日及公眾假期全天開放
- 持續進修基金辦事處門外（新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室），開放時間為星期一至日上午8時至晚上11時
請申請人確保所有文件齊備且清晰，以免審批延誤。遞交申請後，基金辦事處會在6至8星期內審核資料，並會發出申請結果通知。申請人亦可同時索取書面確認，需在遞交時附上已貼郵票的回郵信封（信封面註明「索取確認收妥申請通知」）。如有查詢，可致電熱線3142 2277。
電子申請
除了紙本申請，持續進修基金亦支援電子申請，大大方便申請人快捷遞交申請資料。申請流程包括以下步驟：
申請人應盡早遞交正本，避免因文件延誤影響資助款項的發放。辦事處收到完整申請後，會於6至8星期內處理並發出申請結果通知。
持續進修基金2025｜16大熱門受資助課程表格總覽
|課程名稱
|學費範圍
|課程內容簡介
|入學要求
|資助條件
|瑜伽導師訓練證書
|約$33,000
|學習基本瑜伽姿勢、冥想及教學技巧
|高中或同等學歷
|出席率80%以上，考核合格
|手語傳譯文憑
|約$34,500
|手語翻譯理論與實踐
|中學會考成績，需面試
|出席率70%以上，考核合格，實習出席100%
|國際調解員培訓證書
|約$25,000
|調解技巧與法律知識
|大學學位及至少3年工作經驗
|出席率80%以上，考核合格
|電機工程文憑
|約$41,000
|電子機電工程基礎及應用
|相關證書持有者
|出席率80%以上，考核合格
|私家車駕駛證書
|約$19,056
|理論及駕駛實習，取得駕照
|年滿18歲，符合體格要求
|出席率70%以上，考核合格
|美容護理及化妝證書
|約$23,800
|美容護理及化妝基礎技巧
|中三或以上學歷
|出席率70%以上，考核合格
|髮型設計及梳剪技巧
|約$2,100
|髮型設計與剪裁技巧
|三年美髮業經驗或相關資格
|出席率80%以上，考核合格
|攝影課程
|約$10,395
|攝影技術與作品集
|大學學歷，英語水平合格
|出席率70%以上，考核合格
|中菜出品部基本理論與操作
|約$16,800
|中餐烹飪理論與實務
|小學或以上，流利粵語
|出席率70%以上，考核合格
|基本珠寶採購證書
|約$12,800
|珠寶知識及採購技巧
|中六或具珠寶業經驗
|出席率80%以上，考核合格
|潛水領袖培訓證書
|約$19,000
|潛水領隊與安全管理
|合格潛水員，年滿18歲
|出席率85%以上，考核合格
|西式烘焙及糕餅製作
|約$12,620
|西式麵包、蛋糕製作技術
|中三或以上學歷
|出席率75%以上，考核合格
|寵物護理及美容證書
|約$20,000
|寵物護理與美容技術
|年滿18歲，小六學歷
|出席率80%以上，考核合格
|寶石基本檢測證書
|約$16,800
|寶石鑑定基礎
|中五或以上，入學試合格
|出席率70%以上，考核合格
|戲劇研習文憑
|約$24,600
|戲劇理論與實踐
|高中或同等學歷
|出席率70%以上，考核合格
|學車（私家車/電單車）
|$12,000-$20,610
|駕駛理論及實習
|年滿18歲，符合體格規定
|出席率70%以上，考核合格
持續進修基金2025｜熱門技能課程介紹
在持續進修基金2025的資助範圍中，熱門專業技能課程深受申請人青睞，涵蓋各行業實用技術及職業資格，為香港居民提供一個優質的自我提升平台。以下將逐一詳述數個重點課程，幫助申請者全面了解課程內容、學費範圍、入學要求及資助條件，助力規劃有效的職業發展路線，具體課程安排可查看官網連結。
咖啡培訓課程
本課程專為咖啡愛好者及咖啡行業從業者而設，深入教授咖啡豆的挑選、烘焙技術、調配與沖煮技巧，並涵蓋咖啡店經營管理知識。學費由16,800元起，最高可達109,560元，課程強調實踐操作與行業趨勢結合，提升學員在市場上的競爭優勢。
IELTS考試準備課程
該課程針對需要提升英語聽說讀寫能力的申請者，以高效有系統的教學方式，助攻雅思考試。課程費用介乎5,200至19,800元，適合有志申請海外學位或職業資格的學生和專業人士，強調快速提升應試能力與語言實力。
陪月及中醫藥保健課程：
課程內容包括產婦產後調養、食療設計、中藥應用及按摩穴位保健等，培養有志於產後護理及陪月服務工作者的專業知識與技能。學費約3,300至3,630元，課程結合理論與實踐，支持產業的人力資源培育。
家居維修技術課程：
針對日常家居水電維修的需求，此課程教授基本管道工程與電氣系統維護，提升學員解決實務問題的能力。學費介乎15,000至30,000元，適合居家人士及相關行業初學者，課程兼具專業深度與生活實用性。
美甲及寵物美容課程：
課程涵蓋美甲基礎技術如水晶甲、指甲修護，及寵物美容基本技巧與寵物護理知識。學費約14,800至22,800元，兼顧美容行業專業及經營管理，讓學員能同時掌握技術與市場運作，適合有意入行創業或提升技能之人士。
西式烘焙課程：
從西方烘焙歷史文化入手，教授麵包、蛋糕、曲奇等多款烘焙食品的製作工藝。學費約12,620元，課程強調手工技巧與食品品質控制，助學員在烘焙行業建立堅實基礎。
每項課程均要求申請人達到一定的出席率與考核標準，部分課程也會設有入學資格或工作經驗要求。申請人應定期參考資歷名冊及基金官方網站，掌握最新課程資料及申請指南。憑藉持續進修基金的資助，香港居民可有效提升專業技能，拓展職業發展空間，實現自我增值與終身學習目標。
- 申請者需注意各課程均設有出席率及考核成績要求，部分更有入學條件，建議於院校官網或資歷名冊仔細查閱最新課程詳情及資格。
- 如需進一步查詢資助細節或課程資格，可致電官方24小時熱線3142 2277，或電郵至[email protected]。
持續進修基金最多可以申請幾多次？
申請次數不限，累積總金額不超過25,000元。
課程完成後如何申請資助？
於課程完成一年內遞交學費收據及證書、身份證明等文件，通過網上或紙本申請均可。
資助款項如何發放？
資助將直接存入申請人儲蓄或往來帳戶，信用卡戶口等不適用。
課程費用與資助比率如何計算？
原有資助佔學費80%（申請人自付20%），加碼資助佔60%（自付40%），先用原有資助，後用加碼資助。
如何查閱課程及院校資格？
可查閱資歷名冊及可獲資助課程名單。