施政報告2024｜10大派錢派糖/民生醫療福利一覽 北上安老每月$5000資助

行政長官李家超今日（16日）發表其任期內第三份《施政報告》，今次住屋為重點議題之一，提出逐步淘汰「劏房」的計劃，亦將推出鼓勵舉報措施打擊濫用公屋等，以克不容緩的態度助市民上樓。《東方新地》為大家整合今次施政報告中，基層市民受惠的10大派錢派糖、民生及醫療福利措施，包括舉報濫用公屋獎賞計劃、北上安老每月$5000資助、每月上限$8,000的再培訓津貼不再設學歷上限等。

