施政報告2024｜10大派錢派糖/民生醫療福利一覽 北上安老每月$5000資助
1.民生福利｜北上安老每月$5000資助
資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院 —— 明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。
政府亦會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括：
- 今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家；
- 分擔參加計劃長者在當地的部分醫療費用；及
- 委託機構為參加計劃長者提供關愛服務，協助他們適應在粵生活。
2.民生福利｜長者院舍服務券增加
「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。
3.民生福利｜增在校課後託管+日間幼兒照顧名額
今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作；視乎實際需要和成效，我們計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限。
另外，為支援在職家長，我去年宣布增設10所資助獨立幼兒中心。政府會再增設1所，提供100個日間幼兒照顧名額，並把「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額增加兩成半至2500個，受惠兒童人數會增至25000人。
4.民生福利｜再培訓津貼不設學歷上限 每月上限$8,000
改革僱員再培訓局，由為基層勞工提供「就業為本」的培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」的培訓課程和策略。
改革即時措施包括從明年初開始，不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。
除了落實上述短期措施，再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制訂細節和時間表，明年提出方案。
每月上限$8,000
根據資料，現時再培訓局（ERB）提供涵蓋28個行業約700項培訓課程，適合不同社群例如青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）、少數族裔人士等，當中為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均設有再培訓津貼，失業人士免學費，津貼每月上限金額為8,000元，以往限定申請者學歷在副學位或以下程度。
另外，為期3年的「再就業津貼試行計劃」今年7月推出，至今有超過2萬名參加者。勞工處會持續推進計劃，並通過《好僱主約章》2024鼓勵僱主採納家庭友善僱傭措施，包括安排彈性工作等。
5.住屋政策｜舉報濫用公屋有獎賞
房委會近年加強打擊濫用公屋，房委會上兩個年度共收回5000個被濫用和違反租約或房屋政策的公屋單位，等同興建一條中型屋邨，成效顯著。房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。
6.住屋政策｜收緊公屋富戶政策
為加速公屋單位流轉，房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋
7.住屋政策｜規管劏房成「簡樸房」 最細8平方米
政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，認為適當的規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。
- 政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米（約86呎）等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。
- 不合標準的分間單位須改建為「簡樸房」，經專業人士確認並認證，否則業主出租將負刑責，住客則無需負責。
- 政府會給予業主時間進行改建，設立寬限期，期間不執法。
- 登記制度供現有出租的分間單位登記，已登記業主可享寬限期。
- 新進市場的分間單位須先獲認證為「簡樸房」方可出租。
- 不合標準的分間單位須逐步改建或停用，否則業主出租即屬違法，相關單位將被取締，最終清零。
- 政府將設足夠寬限期，配合「簡樸房」和公營房屋供應，分批有序處理現有分間單位。房屋局局長可在寬限期後按情況決定分批執法。
8.住屋政策｜青年白表抽居屋配額增加
房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1,500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。
另外，為回應青年對擁有自住空間的期望，政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍，並成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3,000個。
9.住屋政策｜按揭上限放寬至七成
考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。
10.醫療福利｜發展基層醫療 推6大醫療福利計劃
政府會全方位推進基層醫療發展，重點措施如下：
計劃一：推出社區藥房計劃
制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，配合集中採購和社區網絡，令市民可以更方便地獲得價錢相宜的基層醫療藥物；
計劃二：擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」
將計劃擴大至血脂檢查；定位醫管局普通科門診專為弱勢社群提供全面基層醫療服務；
計劃三：癌症篩查計劃
針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌；
計劃四：整合婦女長者健康中心服務
將更多地區康健站擴充為中心並擴展服務網絡，整合婦女健康中心和長者健康中心服務；另外，會重整母嬰健康及家庭計劃服務，加強生育輔導及育兒教育，促進健康生育；
計劃五：強化「全校園健康計劃」
為每間學校建議針對性校本措施，改善體能活動和飲食等安排，提升學生身心健康；
計劃六：推「青少年護齒共同治理先導計劃」
該計劃鼓勵青少年預防牙患，另推「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群包括有經濟困難長者提供牙科服務，接替關愛基金牙科資助項目，並為學前兒童增設預防性牙科服務