易賞錢升級為「全港至著數搵賺平台」 新會員獲贈超過$500優惠
作為香港最大的會員獎賞計劃之一，屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」宣佈全面升級，與超過200個品牌結成強大聯盟，擴展優惠至10大消費類別，並革新手機App五大功能，為會員帶來更快捷、更全面的消費體驗，同時推出「區區友里賞」支持本地小店，推動地區消費。
與200+品牌跨界聯盟 冀打造全港至著數搵賺平台
升級後的易賞錢聯盟涵蓋超過200個合作品牌，優惠範圍橫跨餐飲、旅遊、美容、時尚、娛樂、電訊、保險等10大類別，並推出跨商戶優惠與積分回贈，讓會員於百佳、屈臣氏、豐澤等消費時盡享獎賞。新會員更可獲超過$500迎新優惠，涵蓋多重折扣購物禮遇，成為港人「食買玩」好幫手。
屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士表示：「易賞錢十八年來連繫每一個家庭與社區，這次升級針對港人精明又節奏急速的生活方式，令會員更『易搵易賺』。無論即時積分折扣、禮品兌換或合作積分轉換，一App在手，獎賞無限。」
易賞錢App五大功能革新
- 升級搜尋：按品牌、優惠券或精選推介篩選
- 快捷工具：首頁設快捷操作，快速查看優惠詳情
- 定位功能：搜尋附近優惠，方便就近消費
- 銀包整合：搶到的優惠自動儲存，隨時使用
- 積分兌換：積分可用於折扣、兌換禮品或現金券
推出「區區友里賞」 支持18區本地小店
易賞錢推動「區區友里賞」活動，邀請全港18區小店免費加盟，只需提供優惠，即可獲得O+O推廣支援。自試行以來已吸引超過50間本地商戶加入，進一步擴展易賞錢會員的社區獎賞網絡。
「區區友里賞」小店加盟申請鏈結： https://survey.aswatson.net//WISE/index.php/131849/lang-zh-Hant-HK
圖片來源：屈臣氏集團