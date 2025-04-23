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易賞錢升級為「全港至著數搵賺平台」　新會員獲贈超過$500優惠

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作為香港最大的會員獎賞計劃之一，屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」宣佈全面升級，與超過200個品牌結成強大聯盟，擴展優惠至10大消費類別，並革新手機App五大功能，為會員帶來更快捷、更全面的消費體驗，同時推出「區區友里賞」支持本地小店，推動地區消費。

與200+品牌跨界聯盟　冀打造全港至著數搵賺平台

升級後的易賞錢聯盟涵蓋超過200個合作品牌，優惠範圍橫跨餐飲、旅遊、美容、時尚、娛樂、電訊、保險等10大類別，並推出跨商戶優惠與積分回贈，讓會員於百佳、屈臣氏、豐澤等消費時盡享獎賞。新會員更可獲超過$500迎新優惠，涵蓋多重折扣購物禮遇，成為港人「食買玩」好幫手。

屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士表示：「易賞錢十八年來連繫每一個家庭與社區，這次升級針對港人精明又節奏急速的生活方式，令會員更『易搵易賺』。無論即時積分折扣、禮品兌換或合作積分轉換，一App在手，獎賞無限。」

易賞錢App五大功能革新

  • 升級搜尋：按品牌、優惠券或精選推介篩選
  • 快捷工具：首頁設快捷操作，快速查看優惠詳情
  • 定位功能：搜尋附近優惠，方便就近消費
  • 銀包整合：搶到的優惠自動儲存，隨時使用
  • 積分兌換：積分可用於折扣、兌換禮品或現金券
易賞錢 易賞錢５大重點功能成就每位會員的「食買玩」全面好幫手，功能包括：積分當錢使、積分轉換、愛心獻積分、支援電子收據及「Asia One Pass」。（圖片來源：屈臣氏集團）
易賞錢５大重點功能成就每位會員的「食買玩」全面好幫手，功能包括：積分當錢使、積分轉換、愛心獻積分、支援電子收據及「Asia One Pass」。（圖片來源：屈臣氏集團）

推出「區區友里賞」　支持18區本地小店

易賞錢推動「區區友里賞」活動，邀請全港18區小店免費加盟，只需提供優惠，即可獲得O+O推廣支援。自試行以來已吸引超過50間本地商戶加入，進一步擴展易賞錢會員的社區獎賞網絡。

「區區友里賞」小店加盟申請鏈結： https://survey.aswatson.net//WISE/index.php/131849/lang-zh-Hant-HK

易賞錢 屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士分享是次易賞錢全面升級的詳情，為會員打造「一App 在手，先搵再賺，獎賞無限」的生活模式。（圖片來源：屈臣氏集團）
屈臣氏集團香港零售行政總裁區文慧女士分享是次易賞錢全面升級的詳情，為會員打造「一App 在手，先搵再賺，獎賞無限」的生活模式。（圖片來源：屈臣氏集團）

圖片來源：屈臣氏集團

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