2025年最安全航空公司排名出爐 香港快運列低成本航空榜首
全球航空安全評級網站 AirlineRatings.com日前公佈2025年度最安全航空公司排名，當中不僅涵蓋傳統航空公司，亦列出最安全的廉價航空榜單。今年新西蘭航空（Air New Zealand） 再次蟬聯最安全傳統航空榜首，而香港快運（HK Express）則成功奪得最安全低成本航空第一名。
新西蘭航空蟬聯榜首 國泰排名全球第三
根據 AirlineRatings.com 的數據，2025 年度全球最安全傳統航空公司排行榜顯示，新西蘭航空連續第二年奪得冠軍，主要原因包括其機隊平均機齡較新（約 10.4 年），以及飛行員接受嚴格的模擬訓練。緊隨其後的則是澳洲航空（Qantas），僅以 1.50 分之差排名第二。
排名第三的航空公司則有國泰航空（Cathay Pacific）、卡塔爾航空（Qatar Airways）及阿聯酋航空（Emirates），這三家航空公司皆因優秀的飛行紀錄、穩定的機隊管理以及高水平的機師訓練獲得評審肯定。
根據 AirlineRatings.com 的分析，航空公司安全評級主要基於多個關鍵因素，包括：
- 過去兩年內的重大事故記錄
- 機隊年齡
- 機隊規模與事故頻率
- 死亡人數
- 盈利能力
- IOSA 認證（國際航空運營安全認證）
- ICAO（國際民航組織）國家安全審核成績
- 飛行員技能與培訓
2025年最安全傳統航空公司排行榜
- 新西蘭航空（Air New Zealand）
- 澳洲航空（Qantas）
- 國泰航空（Cathay Pacific）、卡塔爾航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）
- 維珍澳洲航空（Virgin Australia）
- 阿提哈德航空（Etihad Airways）
- 全日空（ANA）
- 長榮航空（EVA Air）
- 大韓航空（Korean Air）
- 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）
- 土耳其航空（Turkish Airlines）
- TAP 葡萄牙航空（TAP Air Portugal）
- 夏威夷航空（Hawaiian Airlines）
- 美國航空（American Airlines）
- 北歐航空（Scandinavian Airlines）
- 英國航空（British Airways）
- 伊比利亞航空（Iberia）
- 芬蘭航空（Finnair）
- 漢莎航空/瑞士航空（Lufthansa/Swiss）
- 日本航空（JAL）
- 加拿大航空（Air Canada）
- 達美航空（Delta Airlines）
- 越南航空（Vietnam Airlines）
- 聯合航空（United Airlines）
香港快運奪廉價航空冠軍 憑低事故率及年輕機隊脫穎而出
除了傳統航空排名外，AirlineRatings.com 亦公佈了2025年全球最安全低成本航空公司（廉價航空）排行榜。今年，本港的 HK Express（香港快運）成功奪冠，成為全球最安全的廉價航空公司，排名更超越了來自澳洲的捷星航空（Jetstar Group）及愛爾蘭的瑞安航空（Ryanair）。香港快運能在眾多廉航中脫穎而出，主要因為：
- 飛行事故紀錄極少，過去多年幾乎沒有發生重大安全事故
- 機隊年齡僅約 7 年，比許多其他廉航機齡更低
- 獲得 IOSA 國際航空安全審核認證，符合最高級別的航空營運標準
2025年最安全低成本航空公司排行榜
- 香港快運（HK Express）
- 捷星航空（Jetstar Group）
- 瑞安航空（Ryanair）
- 易捷航空（easyJet）
- 邊疆航空（Frontier Airlines）
- 亞洲航空（AirAsia）
- 威茲航空（Wizz Air）
- 越捷航空（VietJet Air）
- 西南航空（Southwest Airlines）
- 哥斯大黎加沃拉里斯航空（Volaris）
- 杜拜航空（flydubai）
- 挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）
- 伏林航空（Vueling）
- 噴射2（Jet2）
- 太陽城航空（Sun Country Airlines）
- 西捷航空（WestJet）
- 捷藍航空（JetBlue Airways）
- 阿拉伯航空（Air Arabia）
- 靛藍航空（IndiGo）
- 歐洲之翼航空（Eurowings）
- 忠誠航空（Allegiant Air）
- 宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）
- 日本 ZipAir
- 天空航空（SKY Airline）
- 波羅的海航空（Air Baltic）
香港快運早前亦獲「全球增長最快航空公司」殊榮
香港快運除了在安全排名上拔得頭籌，早前亦獲全球旅遊數據平台 OAG 評選為「2024年增長最快航空公司」（The Fastest Growing Airline of 2024）。
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