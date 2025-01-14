2025年最安全航空公司排名出爐 香港快運列低成本航空榜首

2025年最安全航空公司排名出爐 香港快運列低成本航空榜首

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全球航空安全評級網站 AirlineRatings.com日前公佈2025年度最安全航空公司排名，當中不僅涵蓋傳統航空公司，亦列出最安全的廉價航空榜單。今年新西蘭航空（Air New Zealand） 再次蟬聯最安全傳統航空榜首，而香港快運（HK Express）則成功奪得最安全低成本航空第一名。

新西蘭航空蟬聯榜首 國泰排名全球第三

根據 AirlineRatings.com 的數據，2025 年度全球最安全傳統航空公司排行榜顯示，新西蘭航空連續第二年奪得冠軍，主要原因包括其機隊平均機齡較新（約 10.4 年），以及飛行員接受嚴格的模擬訓練。緊隨其後的則是澳洲航空（Qantas），僅以 1.50 分之差排名第二。

排名第三的航空公司則有國泰航空（Cathay Pacific）、卡塔爾航空（Qatar Airways）及阿聯酋航空（Emirates），這三家航空公司皆因優秀的飛行紀錄、穩定的機隊管理以及高水平的機師訓練獲得評審肯定。

根據 AirlineRatings.com 的分析，航空公司安全評級主要基於多個關鍵因素，包括：

  • 過去兩年內的重大事故記錄
  • 機隊年齡
  • 機隊規模與事故頻率
  • 死亡人數
  • 盈利能力
  • IOSA 認證（國際航空運營安全認證）
  • ICAO（國際民航組織）國家安全審核成績
  • 飛行員技能與培訓

2025年最安全傳統航空公司排行榜

  1. 新西蘭航空（Air New Zealand）
  2. 澳洲航空（Qantas）
  3. 國泰航空（Cathay Pacific）、卡塔爾航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）
  4. 維珍澳洲航空（Virgin Australia）
  5. 阿提哈德航空（Etihad Airways）
  6. 全日空（ANA）
  7. 長榮航空（EVA Air）
  8. 大韓航空（Korean Air）
  9. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）
  10. 土耳其航空（Turkish Airlines）
  11. TAP 葡萄牙航空（TAP Air Portugal）
  12. 夏威夷航空（Hawaiian Airlines）
  13. 美國航空（American Airlines）
  14. 北歐航空（Scandinavian Airlines）
  15. 英國航空（British Airways）
  16. 伊比利亞航空（Iberia）
  17. 芬蘭航空（Finnair）
  18. 漢莎航空/瑞士航空（Lufthansa/Swiss）
  19. 日本航空（JAL）
  20. 加拿大航空（Air Canada）
  21. 達美航空（Delta Airlines）
  22. 越南航空（Vietnam Airlines）
  23. 聯合航空（United Airlines）

香港快運奪廉價航空冠軍 憑低事故率及年輕機隊脫穎而出

除了傳統航空排名外，AirlineRatings.com 亦公佈了2025年全球最安全低成本航空公司（廉價航空）排行榜。今年，本港的 HK Express（香港快運）成功奪冠，成為全球最安全的廉價航空公司，排名更超越了來自澳洲的捷星航空（Jetstar Group）及愛爾蘭的瑞安航空（Ryanair）。香港快運能在眾多廉航中脫穎而出，主要因為：

  • 飛行事故紀錄極少，過去多年幾乎沒有發生重大安全事故
  • 機隊年齡僅約 7 年，比許多其他廉航機齡更低
  • 獲得 IOSA 國際航空安全審核認證，符合最高級別的航空營運標準

2025年最安全低成本航空公司排行榜

  1. 香港快運（HK Express）
  2. 捷星航空（Jetstar Group）
  3. 瑞安航空（Ryanair）
  4. 易捷航空（easyJet）
  5. 邊疆航空（Frontier Airlines）
  6. 亞洲航空（AirAsia）
  7. 威茲航空（Wizz Air）
  8. 越捷航空（VietJet Air）
  9. 西南航空（Southwest Airlines）
  10. 哥斯大黎加沃拉里斯航空（Volaris）
  11. 杜拜航空（flydubai）
  12. 挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）
  13. 伏林航空（Vueling）
  14. 噴射2（Jet2）
  15. 太陽城航空（Sun Country Airlines）
  16. 西捷航空（WestJet）
  17. 捷藍航空（JetBlue Airways）
  18. 阿拉伯航空（Air Arabia）
  19. 靛藍航空（IndiGo）
  20. 歐洲之翼航空（Eurowings）
  21. 忠誠航空（Allegiant Air）
  22. 宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）
  23. 日本 ZipAir
  24. 天空航空（SKY Airline）
  25. 波羅的海航空（Air Baltic）

香港快運早前亦獲「全球增長最快航空公司」殊榮

香港快運除了在安全排名上拔得頭籌，早前亦獲全球旅遊數據平台 OAG 評選為「2024年增長最快航空公司」（The Fastest Growing Airline of 2024）。

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