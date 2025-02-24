退休部署｜延期年金未雨綢繆 退休儲蓄+扣稅一舉兩得

許多香港人希望能夠提早退休，但現實是，面對高昂的生活開支，這對不少人來說仍然是一個挑戰。根據香港財務策劃師學會2022年的調查 1 ，每月的退休開支大約為HK$13,800，而經濟合作與發展組織（OECD）則建議退休後應達到7成的「替代率」作為退休金標準，「替代率」是指退休金相對在職時入息的比率，讓大眾了解退休前後收入的分別，用以評估退休金是否足夠維持退休前的消費水平。

