退休部署｜延期年金未雨綢繆 退休儲蓄+扣稅一舉兩得
退休後五大開支：衣食住行及醫療
衣食住：每月基本開支
根據本地銀行委託澳洲退休基金協會（The Association of Superannuation Funds of Australia）的分析顯示，香港退休人士的每月開支因居住環境而異。65至79歲的退休人士若住在公共房屋，單身人士的每月預算為HK$6,975，二人家庭每月預算數字為HK$12,010；80歲或以上的退休人士（單身人士），他們每月預算數字為HK$6,405，二人家庭每月預算數字為HK$10,800。隨著年齡增長，開支會有所變動，尤其在醫療方面。
旅行：享受退休的另一面
退休後，很多人選擇出行旅行，無論是短途還是長途旅行，都需要預算來支援。假設每年進行2次短途旅行及1次長途旅行，每年的開支大約為HK$70,000，隨著物價上漲，這筆費用亦會逐年增加。
醫療開支：
醫療是退休後需關注的重要領域之一。根據上述報告中的醫療開支分析，假設居住於公共房屋的65至79歲退休人士（單身人士）每月的預算為HK$95，二人家庭的每月預算為HK$200；而80歲或以上的退休人士（單身人士）每月的預算為HK$410，二人家庭的每月預算則為HK$855。
兩大醫療保障：確保退休生活不受醫療費用影響
醫療保障是退休生活規劃中的重點，尤其在年紀增長後，健康問題成為必須考慮的因素。自願醫保及危疾保險能夠提供有力保障，讓退休人士能夠在需要時得到及時醫療服務，減少生活壓力。
自願醫保：
自願醫保計劃提供靈活的醫療保障選擇，讓參加者可以在公營或私營醫療機構中尋求治療，避免長時間的輪候。此計劃由醫務衞生局推出，並允許投保者將合資格的醫療費用實報實銷，保障範
圍清晰且具透明度。提早購買可以減少日後因健康狀況變化而增加的風險，並且符合資格者可享有稅務扣除。
危疾保險：
危疾保險為退休人士提供一筆現金賠償，當其被診斷為危疾時，可自由支配這筆款項，用於生活開支或治療費用。這種保險並非用於醫療費用的實報實銷，而是為應對重大疾病可能帶來的財務
壓力提供保障。危疾保險可以與醫療保險互補，為退休後可能出現的突發情況提供額外的保障。
儘早規劃退休後財務收入 自製穩定現金流
延期年金：為退休生活打下穩定基礎
「延期年金」旨在為年金領取人提供在特定時段內穩定的現金收入，屬於低風險的投資選擇，適合用作退休理財規劃。該產品設有累積期，投保人在年輕並具工作能力時可定期儲蓄，讓已繳納的保費在累積期內生息，並於退休後獲得穩定的資金以應付生活所需。延期年金適合年輕人或在職人士進行退休規劃，而且合資格延期年金還可申請稅務扣除，幫助受益人減少每個課稅年度的
稅務支出。
雖然延期年金能使保費在保險公司中滾存，其派發金額一般分為「保證」和「非保證」兩種。然而「非保證」金額會受經濟環境和投資回報影響，可能與預期有所差異，購買前需詳細了解產品的特點、風險及回報情況。
組合投資與保值策略
除了延期年金與醫療保障外，其他投資選擇亦可在退休規劃中發揮重要作用。部分投資工具如收息股票投資或不動產投資，能在保值的同時提供穩定的現金流。收息股票投資，在通貨膨脹環境
下，金融股和房地產股的股價有更大的上漲機會，而公用股擁有穩定的現金流，分紅相對穩定，股息也可用於部分生活開支的對沖，為退休人士提供額外的收入來源。不動產投資則可通過出租
物業產生穩定的租金收入，對於需要穩定現金流的退休人士而言是一個不錯的選擇。
此外，定期存款、分紅型保險等低風險的金融產品也能提供相對穩定的回報，幫助保護投資本金並生成穩定收入。選擇合適的投資工具，並合理規劃資產配置，有助在退休後確保財務安全，維持理想的生活水準。
資料來源：
1.香港財務策劃師學會的《香港退休開支指數》（瀏覽日期：2025 年 01 月）