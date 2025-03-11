保險專業評測見證實力！5星級保險大獎揭曉 Sun Life永明三度奪「年度人壽保險公司」殊榮

選擇保險不僅關乎產品內容，更涉及品牌的可靠性與長遠保障。面對市場上眾多保險方案，消費者如何確保自己獲得最優保障？10Life 5星保險大獎透過專業評審，為市場上的優質保險產品提供權威認證，幫助消費者做出明智決策。在最新的「10Life 5星保險大獎2025」榜單中，Sun Life永明金融憑藉卓越的產品實力及全面的保障方案，再度榮獲 「10Life年度人壽保險公司」 大獎，這亦是Sun Life 永明連續三年獲此肯定，展現其在市場上的穩健表現。

