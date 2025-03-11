保險專業評測見證實力！5星級保險大獎揭曉 Sun Life永明三度奪「年度人壽保險公司」殊榮
權威認證 10Life專業評測
10Life為香港知名的保險評級平台，透過精算師制定的量化評分制度，為市場提供透明、公正的保險產品評分，確保同類別保險產品能夠直接比較，幫助投保人做出更明智的選擇。每年的5星保險大獎更是業界公認的權威指標，幫助消費者辨別市場上的優質保險產品。即使評分未涵蓋品牌口碑、服務質素等較難量化的因素，10Life仍為消費者提供了重要的決策依據，同時在評審過程中保持獨立性與公平性，確保不偏向任何保險公司。
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Sun Life 永明：三度榮獲「10Life年度人壽保險公司」多元產品全面覆蓋
在「10Life 5星保險大獎2025」的評選中，Sun Life 永明在醫療、危疾、儲蓄、扣稅年金及終身人壽五大類別均有產品榮獲5星評級，獲得14個獎項，再加上年度人壽保險公司大獎，總計摘下15座獎項。
醫療：永明港卓越醫療保
該產品榮獲自願醫保（半私家房）及Top-Up醫療保險獎項，並獲得10Life 9.5分的高評分。提供全數賠償主要醫療費用，並保證終身續保，保障涵蓋亞洲地區，並設有四種自付費金額選項，讓客戶靈活選擇。另設免找數安排等增值服務，簡化理賠流程，提升就醫便利性。
危疾：萬家康尊尚保
萬家康尊尚保榮獲終身危疾獎項，並獲得10Life 9.4分的高評分。計劃提供高達7次嚴重危疾多重賠償，讓受保人獲得持續保障。此外，對於癌症、中風及心臟病，索償無需等候期，可即時申請賠償，確保投保人在關鍵時刻獲得及時的財務支援。
扣稅年金：豐碩延期年金計劃
豐碩延期年金計劃以相宜保費提供穩健的人壽保障，並確保早期保單回本，讓投保人更安心規劃未來。相比同類產品，該計劃提供更高的身故賠償倍數，並於首20個保單年度內額外提供100%身故保障。此外，投保人可選擇鎖定並延長額外身故保障至終身，進一步確保家人的長遠財務安全。
終身人壽：永延保障計劃
永延保障計劃榮獲儲蓄、穩定型收入、增長型收入及對沖長壽風險獎項，為退休規劃提供穩健選擇。計劃於受保人60、85及105歲保單完結或退保時，提供優於市場的保證及預期回報，確保財務穩定增值。投保人可靈活選擇保費繳付期及年金期，並毋須醫療核保，讓退休規劃更便捷安心。
儲蓄：多款儲蓄計劃獲獎
Sun Life 永明提供多款儲蓄計劃，分別榮獲退休規劃，財富傳承，教育升學不同組別獎項。優月儲蓄計劃專為穩健儲蓄而設，提供穩定增值回報；永越多元貨幣計劃允許投保人選擇多種貨幣進行資產配置，助力全球財務規劃；萬年青·星河傳承計劃結合儲蓄與財富傳承功能，確保資產順利延續至下一代；生命雋富保則兼顧長遠增值與靈活提取機制，讓資金運用更具彈性。這些計劃均致力於提升資產價值，幫助客戶實現不同的人生財務目標。
大獎主頁： https://www.10life.com/zh-HK/5star-products-2025/insurer-sunlife/medical#award-products