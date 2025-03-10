銅鑼灣自助餐｜柏寧酒店聯乘百年老字號 PLAYT x 蛇王芬自助餐送上創新蛇肉料理
柏寧酒店與本地百年老字號「蛇王芬」合作，推出蛇肉料理自助餐及套餐菜單，揉合中西佳餚特色帶出蛇肉料理精髓，由即日起至3月30日於柏寧酒店「PLAYT」提供。
柏寧酒店聯乘蛇王芬的餐單由柏寧酒店主廚陳建聰，及蛇王芬第四代接班人吳煌姿（Gigi Ng）共同構思，蛇王芬太史五蛇羹將於「PLAYT」自助晚餐供應。與此同時，多道以新手法及食材配搭的蛇肉美食，如藥膳五蛇湯浸雞、老陳皮蛇肉琵琶豆腐、雲南火腿蛇汁蒸蛋白、沙茶醬野菌炒龍鳳片、養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉、脆炸手工百花蛇丸等菜式均會在PLAYT的自助午餐及晚餐供應。
除聯乘美食之外，其他時令菜式均會如常供應，其中自助午餐繼續會有龍蝦、雪蟹腳、壽司刺身；自助晚餐亦會有即開新鮮生蠔、滋潤燉湯等等。蛇王芬聯乘自助餐提供時間及價錢如下：
《PLAYT x 蛇王芬自助餐》
日期：2025年3月7日至3月30日
時間：12:00 – 14:30（午餐）／18:30 – 21:30（晚餐）
地點：柏寧酒店1樓PLAYT
星期一至星期五（午餐）：成人HK$438起 | 兒童HK$298起
星期一至星期四（晚餐）：成人HK$768起 | 兒童HK$488起
星期五至星期日及公眾假期（晚餐）：成人HK$798起 | 兒童HK$528起
圖片來源：資料圖片